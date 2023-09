Neuer nachhaltiger Firmensitz von Labor Dr. Quade & Kollegen

Köln, 25. September 2023. Raum für Wachstum und Effizienz bietet der zukunftsweisende Neubau von Dr. Quade & Kollegen in Köln-Ossendorf. Rund zwei Jahre nach Baubeginn feierte Dr. Annegret Quade, Bauherrin und Geschäftsführerin von Labor Dr. Quade & Kollegen, die Einweihung der Laborwelt mit dem Ehrenfelder Bezirksbürgermeister Volker Spelthann und weiteren Gästen. Mit dabei: Rolf Wiencke, Projektmanager bei Vollack West. Die Experten für nachhaltige und energieeffiziente Gebäude zeichnen für Konzeption, Planung und Bau verantwortlich.

Das Labor Dr. Quade ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, das medizinische Laborleistungen für das ambulante Gesundheitswesen und für Pharmafirmen anbietet. Es beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende am Standort in Köln-Ossendorf. Sie tragen zu einem rundum erfolgreichen Laborbetrieb bei. Beste Voraussetzungen dafür schafft auch das neue Labor- und Verwaltungsgebäude in der Hugo-Eckener-Straße 45. Bauherrin Dr. Annegret Quade betont: „Dank der ausgeklügelten Gebäudelösung von Vollack können wir unsere Arbeitsabläufe und Materialflüsse optimieren und so noch effizienter arbeiten. Außerdem profitieren unsere Mitarbeitenden von verbesserten Arbeitsbedingungen – zum Beispiel durch den Betriebskindergarten, mit dem sich Familie und Beruf leichter vereinen lassen.“ Eine Tiefgarage mit mehr als 130 Stellplätzen und der Ausbau einer zuverlässigen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge sorgen darüber hinaus für optimale Bedingungen.

Energiekonzept für eine nachhaltige und krisensichere Versorgung

Klimafreundlich ist das Energiekonzept des als Effizienzhaus 55 errichteten Gebäudes: Mit einem biogasbetriebenen Blockheizkraftwerk in Kombination mit Wärmepumpen und Kältemaschinen stellt sich das Labor nachhaltig für die Zukunft auf. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach versorgt die Gebäude außerdem mit erneuerbarer Energie. Da der Laborbetrieb Teil der kritischen Infrastruktur in der Gesundheitsversorgung der Stadt Köln ist, wurde eine autarke Versorgung mit Strom, Wärme und Kälte sichergestellt. Dies ermöglicht es, den Normalbetrieb auch beim Ausfall der öffentlichen Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Die Klimatisierung des Gebäudes ist so ausgelegt, dass selbst bei Außentemperaturen von 46 Grad Celsius eine Innentemperatur von 24 Grad Celsius nicht überstiegen wird – und so die Rahmenbedingungen für Laboranalysen gewährleistet sind. Ein modernes Belüftungs- und Filterkonzept sorgt zudem für eine optimale Luftqualität. Flutschutzmaßnahmen sichern das Gebäude bei Starkregenereignissen.

Auch die Gestaltung des Neubaus ist einzigartig, wie Rolf Wiencke, Projektmanager bei Vollack West, erläutert: „Die Materialen, Formen und Farben des Gebäudes spiegeln die Identität des Unternehmens ideal wider – ganz im Sinne einer Corporate Architecture.“ Dieser Gedanke zeigt sich bereits in den Fluren, den Adern des Unternehmens, anhand der sogenannten „Plasmadecken“. Die mit abstrahierten Blutkörperchen versehenen Decken absorbieren den Schall in den Räumen – ästhetisch und funktional. Der Kontrast zwischen dem sandsteinfarbenen Verwaltungsgebäude mit modernen, weißen Aluminiumvorhangelementen und der hinterlüfteten, gelochten Aluminiumfassade des Laborbaus lässt die Vielschichtigkeit und Agilität des Unternehmens erkennen. Die Unternehmensfarbe Blau changiert hier wetterbedingt in einem eleganten Farbenspiel.

Starkes Signal für die Region

Mit dem Neubau reagiert Labor Dr. Quade & Kollegen auf das Wachstum des Laborbetriebs. Bauherrin Dr. Annegret Quade ist dankbar für die positive Entwicklung und freut sich über die neugewonnenen Chancen: „Nach mehr als 15 Jahren in Köln-Braunsfeld und mehr als 50 Jahren in Lindenthal blicken wir voller Begeisterung den künftigen Herausforderungen an unserem neuen Unternehmenssitz entgegen.“ Über die Expansion am Standort Köln zeigt sich auch der Ehrenfelder Bezirksbürgermeister Volker Spelthann bei der Einweihungsfeier erfreut: „Die Erweiterung von Labor Dr. Quade & Kollegen ist ein sehr positives Signal für unsere Stadt und stärkt gleichzeitig unser Gesundheitssystem. Deshalb sind wir sehr glücklich über die zukunftsgerichtete Investition des Laborbetriebs hier in Köln.“

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

Labor Dr. Quade & Kollegen

Dr. Quade & Kollegen ist ein inhabergeführtes medizinisches Labor in Köln. Es wird bereits seit 50 Jahren privatärztlich geführt und bietet Labordienstleistungen für niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser und weitere regionale sowie internationale Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen an. Im Rahmen von Studien arbeitet das Labor mit verschiedenen Großforschungseinrichtungen und der pharmazeutischen Industrie zusammen. Das Labor besitzt eine deutsche und eine amerikanische Akkreditierung.

