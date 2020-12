Neuer Podcast: Die Urlaubsmacher – Talk von Reiseprofis

Live Talk & Podcast von Fides Reisen

“Die Urlaubsmacher” – der neue Podcast von Reiseprofis im Luxussegment. Das Reisebüro Fides Reisen Lufthansa City Center in Berlin hat am 30. April 2020 den Podcast “Die Urlaubsmacher” gestartet. In einem Live-Talk von 30 Minuten spricht Michael Becker mit Partnern aus der Tourismusindustrie. Der Live Talk findet alle 14 Tage donnerstags statt und wird dann als Podcast zur Verfügung gestellt. Mittlerweile gibt es 15 Folgen und eine eigene Webseite “Die Urlaubsmacher.fm”

Michael Becker, Geschäftsführer von Fides Reisen Lufthansa City Center, erklärt die Idee: “Während der Corona-Krise haben wir eine Radiosendung gestartet, um unseren Kunden und interessierten Reisenden die Urlaubslust nachhause zu bringen. In dem Live Talk sprechen wir mit Hoteldirektoren, Destinationsmanagern oder Airlinern über Hotelkonzepte, News, Hintergründe. Wir geben den “Machern” der Touristik eine Plattform und Raum, Geschichten zu erzählen, für die sonst kaum Platz ist.

Denn Reisen sind mehr als Bits & Bytes. Hochwertige Reisen sind nur mit einem guten Netzwerk zu realisieren. Dies möchten wir zeigen. Ende April haben wir die erste Ausgabe on air gebracht und mittlerweile 15 Sendungen realisiert. Die Gäste kommen aus allen Bereichen, aus der Luxushotellerie, Reiseveranstaltern, Reedereien, Ländervertretungen oder von Fluggesellschaften.

Bei einem Kaffee plaudern wir 30 Minuten mit Reisespezialisten über ihren Weg in den Tourismus, Trends, Nachhaltigkeit, sicheres Reisen, was hinter den Kulissen passiert, wo die schönsten Strände, die besten Restaurants sind. Das Feedback von Hörern und Partnern ist sehr positiv.”

Die Fakten: Die Urlaubsmacher – Live Talk und Podcast

Der Talk:

Jeden 2. Donnerstag von 16 bis 16.30 Uhr spricht Michael Becker, Geschäftsführer Fides Reisen in Berlin, mit Gästen aus der Luxus-Reisebranche.

Der 30-minütige Live-Talk wird auf Yourtalk.fm gesendet und wird dann als Podcast auf der Webseite “Dieurlaubsmacher.fm” bereitgestellt sowie in den Stores iTunes, Google Play, podigee.

Die Idee:

Die Reiseexperten von Fides Reisen haben viel Insiderwissen und ein großes Netzwerk an persönlichen Kontakten. Wir kennen viele Hotels, Resorts, Schiffe, die Trends, wissen, was bei Nachhaltigkeit möglich ist. Jede Woche treffen wir uns auf einen Kaffee mit einem Reisprofi im Live-Talk, um die Menschen aus der faszinierenden Reisewelt vorzustellen, den Hörern näher zu bringen.

Die Gäste:

Die ersten Gäste kamen von:

Belmond Luxury Hotels, Trains, River Cruises, Safaris, Aman Hotels & Resorts, Four Seasons, Cilento, Naturpark in Süditalien, Iberostar Grand Hotels, cpb culturepartner berlin, Lufthansa Group, Israel, Hotel Klosterbräu, Ponant, Kerzner International, Althoff Grandhotel Bensberg, Elite Havens, Australis.

Die Sendungen im Überblick:

#1 Belmond zelebriert Momente und Orte: Luxushotels, Züge, Flussschiffe, Safaris, Restaurants

#2 Iberostar Grand Hotels – Wohlbefinden, Genuss und Natur erleben

#3 Aman – zu Gast bei guten Freunden

#4 Four Seasons Astir Palace – Treffpunkt der Athener und internationaler Gäste

#5: Naturpark Cilento – herzliche Gastfreundschaft

#6: Den Blick für Berlin und die Menschen schärfen: Stadt-Touren mit cpb culturepartner berlin

#7: Fokus Fliegen: “Vertrauen beim Reisen wird immer wichtiger”

#8: Hotel Klosterbräu: Tiroler Gastfreundschaft zum Wohlfühlen

#9 Four Seasons Indischer Ozean: Privatsphäre und einmalige Erlebnisse

#10 Mein Herz schlägt für Israel

#11: Die Welt vom Meer aus Entdecken: Expeditionen & Yachtreisen mit Ponant

#12: Private Ferienvillen in Asien mit Pool, Koch, Gärtner, Concierge: bezahlbarer Luxus

#13: Einmal im Leben: Expeditionskreuzfahrt durch Patagonien nach Kap Horn

#14: Imposante Kulisse, stilvoller Rückzugsort, kulinarische Vielfalt: Grandhotel Schloss Bensberg

#15 Luxushotel der Superlative Atlantis The Palm und One & Only Resorts

Termine und Themen der nächsten Sendungen:

14. Januar 2021 mit Mosaic Travel Tourism, Tracy Neureuther

28. Januar 2021 mit Daios Cove, Christos Tassako

12. Februar 2021 mit LUX* Resorts, Jenny Canta

Die Urlaubsmacher – Podcast & Live Talk

Das Reisebüro Fides Reisen Lufthansa City Center wurde vor mehr als 25 Jahren von Michael Becker und Walter Naber in Berlin gegründet. Von Anfang an ist Fides Reisen Partner der Franchisekette Lufthansa City Center. Die Unternehmensphilosophie von Fides Reisen ist Qualität bei den Produkten, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und exzellente Kundenberatung. Fides Reisen ist ein solide aufgestelltes Unternehmen mit Reisespezialisten für Firmen- und Privatkunden sowie mehreren Online-Portalen.

