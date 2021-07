Neuer Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwartz

Kommunikationspersönlichkeiten im Talk bei Turtlezone Blended Communication

Karlsruhe/Ettlingen, 23. Juli 2021. “Turtlezone Blended Communication” heißt der neue Podcast für Kommunikatoren, der ab sofort wöchentlich erscheint. Podcast-Host Oliver Schwartz, selber seit mehr als 25 Jahren erfahrener Unternehmenskommunikator und PR-Profi, spricht mit seinen Talkgästen jeden Donnerstag über Strategien und Trends in Public Relations und Unternehmenskommunikation. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen, von Apple Podcasts über Spotify bis hin zu Audio Now, gelistet. Alle Episoden finden sich auch in der Turtlezone Mediathek.

Der titelgebende Name ist Programm: “Blended Communication” bedeutet die nahtlose Integration von traditioneller Presse- & Öffentlichkeitsarbeit sowie interner Kommunikation mit digitalen, internetbasierten Werkzeugen und Channels. Der Begriff steht für einen strategischen Ansatz in der Unternehmenskommunikation, bei der jeder Kanal -gemäß seinem Potential und seinen Vorteilen- mit maßgeschneiderten Methoden und Botschaften bedient wird. Im Rahmen einer Blended Communication Philosophie richtet sich die Kommunikations-Dramaturgie auf eine konsistente Vermittlung der Unternehmens- & Produkt-Stories an alle relevanten internen und externen Stakeholder aus und bedingt dabei auch den strategischen Schulterschluss zwischen PR, Marketing, Investor Relations sowie Political Liaisons. Und so facettenreich präsentieren sich auch die Interviewthemen des neuen Podcasts, denn die Gäste, allesamt erfahrene Kommunikationspersönlichkeiten, repräsentieren die gesamte Bandbreite der Kommunikationswelt.

In der ersten Staffel von Turtlezone Blended Communication spricht Oliver Schwartz mit Thomas Mickeleit über die Digitalisierung von Kommunikationsprozessen. Data-driven Communication ist dabei das Stichwort. Anja Goerzel berichtet über Kommunikation für Kommunikationsunternehmen und über journalistische Qualität in einer Medienbranche im Umbruch. Carsten Nillies bringt im Interview die Kommunikationsarbeit in der Welt der Stiftungen nahe. Im Talk mit Norbert Eder ist CEO-Kommunikation ein wichtiges Thema und mit Patrick Piecha stehen B2B-Kommunikation und internationale Kommunikation im Mittelpunkt. Außerdem die falsche Angst vor Messbarkeit in der PR-Arbeit.

www.turtlezone-blendedcommunication.de

Mit Turtlezone, Turtlezone Tiny Talks und Turtlezone Blended Communication veröffentlicht Turtle-Media regelmäßig ambitionierte, journalistische Interview- und Debatten-Podcasts. Produziert werden diese im Podcast-Studio von Visual Communications Experts in Ettlingen bei Karlsruhe.

