Neuer Podcast “Hör dich klug!” liefert Antworten auf spannende Alltagsfragen

Wissen per Sprachnachricht

“Bing! – Ah, eine neue Sprachnachricht von Judith. Mal sehen, was sie will.” – So beginnt der Podcast “Hör dich klug!”, der frisch gestartet ist. Kurz und knackig bekommen Nutzer hier Antworten auf Fragen, die wohl jeder schon mal gehört hat.

Warum läuft der Ketchup nicht aus der Flasche? Wo kommt der ganze Sand am Strand her? Wieso riechen alte Bücher muffig? Zwei gestandene Medienprofis gehen diesen Fragen nach, indem sie sich Sprachnachrichten schicken. Es sind Dr. Judith Roth und Olaf Brinkmann. Sie schreibt seit Jahren Nachrichten für Kinder. Er ist für den Radiosender FFH unterwegs.

Nicht nur Erwachsene haben Spaß an “Hör dich klug!”. Auch Kinder werden ein bisschen klüger – “Hör dich klug!” ist der Wissenspodcast für die ganze Familie.

Produziert wird der Podcast von der Podcast-Factory. Dr. Judith Roth und Olaf Brinkmann stecken hinter dem Unternehmen und seinen Produkten. Beide produzieren nicht nur eigene Podcasts. Zusammen arbeiten sie auch im Kundenauftrag, zum Beispiel für Zeitungen oder Krankenkassen. Vom Konzept über die Produktion, Redaktion und Distribution – Kunden bekommen alles aus einer Hand.

“Hör dich klug!” gibt es auf allen gängigen Portalen. Hier die wichtigsten Adressen:

https://hoer-dich-klug.podigee.io/

https://podcasts.apple.com/de/podcast/h%C3%B6r-dich-klug-dein-wissenspodcast/id1527396820

https://open.spotify.com/show/0aSi9WISpJGcGSkGe8YECK

Olaf Brinkmann ist ausgebildeter Rundfunkjournalist, der für den Radiosender FFH arbeitet. Dr. Judith Roth führt die Agentur für Kindermedien. Täglich liefert sie an Tageszeitungsverlage und andere Medien aktuelle Nachrichten für die Zielgruppe Kinder. So gibt sie zum Beispiel die Seite QUAPPIZ ( www.quappiz.de) heraus. Olaf Brinkmann und Dr. Judith Roth bringen ihre Kompetenzen in der Podcast-Factory zusammen und arbeiten Komplexes leicht und sympathisch auf.

Kontakt

Podcast-Factory – Dr. Judith Roth & Olaf Brinkmann GbR

Judith Roth

Enge Straße 2b

27572 Bremerhaven

0421 43233838

hallo@podcast-factory.de

https://podcast-factory.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.