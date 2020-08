Neuer RUSSKA Rollator vital carbon plus

Der Leichte mit Komfort: vital carbon Rollator auf Basis des Testsieger-Modells von 2019*

Leicht und komfortabel ist der neue RUSSKA Rollator vital carbon plus mit weichen Rädern. Dieses Modell verbindet das leichte Gewicht des Carbon-Rahmens des Testsieger-Modells von 2019* mit der Abfederung von Stößen durch weiche Reifen.

Wer besonders aktiv ist und den Rollator immer dabeihaben möchte, für den ist ein besonders leichtes Modell wie der vital carbon plus genau das Richtige. Seine weichen Räder federn Unebenheiten ab und erhöhen so den Fahrkomfort. Die besondere Form der Taschenhalterung ermöglicht zusätzlich ein bequemes Tragen des gefalteten Rollators. Besondere Hingucker sind das schicke Design und die elegante Optik der Carbonfasern. Praktische Details sind die reflektierenden Außennähte der Tasche und die innenliegenden Seitentaschen, die sich teilweise mit Reißverschluss sichern lassen. Durch den Carbonrahmen ist der Rollator besonders leicht, aber stark belastbar.

– Besonders leichtes Gewicht: ca. 6 kg

– Einfache Höheneinstellung der ergonomischen Handgriffe mit Nummerierung und großen Schraubköpfen

– Erhältlich in zwei Sitzhöhen

*Mit der Note 2,0 in der Zeitschrift Test Ausgabe 3/2019 wurde der Rollator RUSSKA

vital carbon zusammen mit dem Modell eines anderen Herstellers Testsieger.

Weitere Informationen: http://www.russka.de

Honorarfreies Bildmaterial finden Sie unter: http://www.tower-pr.com/russka

Der Name Ludwig Bertram steht seit über 145 Jahren für Handel und Dienstleistung in Sachen Gesundheit. Was als kleines Fachgeschäft für Gummiwaren begonnen hat, ist mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit über 140 Mitarbeitern. RUSSKA ist einer von drei Geschäftsbereichen der Ludwig Bertram GmbH. In diesem Geschäftsbereich wird ein umfangreiches Sortiment von medizinischen Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln vertrieben. Neben den Produkten der Handelsmarke RUSSKA liegt ein Schwerpunkt im – teilweise exklusiven – Handel mit Produkten namhafter Hersteller im gesamten deutschsprachigen Raum an den medizinischen Fachhandel.

