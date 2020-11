Neuer Samstagsverkauf im Pelletwerk Mudau

Ab 28.11.2020 ist der Werksverkauf im Odenwald auch samstags geöffnet

Mudau, 04.11.2020: Mollig warm soll es zu Hause sein, wenn es draußen ungemütlich wird. Wer dann ein leeres Pelletlager vorfindet, weil nicht rechtzeitig nachbestellt wurde, muss notgedrungen zum Baumarkt fahren und sich dort mit Holzpelletssäcken eindecken.

Doch viele Odenwälder Pelletheizer bevorzugen regionale Ware direkt vom Hersteller, da sie sich dann sicher sein können, dass eine gute Pelletqualität in der Heizanlage landet. Schließlich soll diese das ganze Jahr über störungsfrei laufen.

Der Pellethersteller EC Bioenergie, mit seinem Standort in Mudau (Odenwald), kennt die Bedürfnisse seiner Kunden und öffnet ab dem 28. November 2020 nicht nur unter der Woche, sondern erstmals auch am Samstag ab 9.00 Uhr seinen Werksverkauf für Pellets und Holzbriketts. Die neuen Samstagskunden erhalten am 28. November nicht nur attraktive Pelletpreise, sondern werden mit Schokoladen-Nikoläusen begrüßt. Die Nikolaus-Aktion läuft bis einschließlich 05. Dezember 2020.

“Gerade samstags haben viele unserer Sackwarenkunden mehr Zeit und wollen ihr Eigenheim “winterfest” machen. Daher haben wir die Öffnungszeiten erweitert. Ab dem 28. November 2020 kann man sich bei uns im Werksverkauf unter der Woche von 8.30 bis 16 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr mit Holzpellets eindecken.

Wer lose oder Paletten-Ware nach Hause geliefert bekommen möchte, kann neben den üblichen Öffnungszeiten auch von unserem Bestellservice am Samstag profitieren: Unser wohl und warm-Team nimmt von 8 bis 13 Uhr unter der Tel.: 06284 9299565 Bestellungen entgegen. Unsere geschulten Fahrer liefern Pellets im Rhein-Neckar-Kreis, im gesamten Odenwald, bis nach Unterfranken und Hessen.” erklärt Kirsten Wagner, Vertriebsmitarbeiterin der EC Bioenergie.

Über das Pelletwerk Mudau

Das Pellet- und Holzheizkraftwerk in Mudau wurde 2007 in Betrieb genommen. Rund 8.750.000 Kilowattstunden Ökostrom werden vom Kraftwerk mit einer Leistung von 1,25 Megawatt jährlich ins Stromnetz eingespeist – genug für etwa 2.200 Haushalte. Die bei der Verbrennung erzeugte Wärme (5,5 Megawatt) wird vollständig zur Trocknung von Sägespänen genutzt, aus denen jährlich 30.000 Tonnen Holzpellets als umweltfreundliches Heizmaterial für rund 5.500 Haushalte gepresst werden.

Die EC Bioenergie liefert regionale Holzpellets und Briketts aus deutscher Produktion. Unkompliziert und auf kurzen Wegen erhalten Sie einen ehrlichen Energieträger in bester Qualität. Weil wir unsere Heimat ebenso lieben wie den Fortschritt, verarbeiten wir an unseren Produktionsstätten nur naturbelassenes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die sorgfältig ausgewählten Rohstoffe werden zu sparsamen Energiebündeln verarbeitet. Ganz nebenbei erzeugen wir auch Ökostrom. Für uns. Und für andere.

Kontakt

EC Bioenergie GmbH & Co. KG

Jasmin Pfeiffer

Englerstraße 4

69126 Heidelberg

06221 3649473

pfeiffer.jasmin@bioenergie-heidelberg.de

https://www.wohlundwarm.de/kronau

