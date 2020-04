Neuer Showroom für gebrauchte Fahrzeuge der Luxusklasse

Premium-Lage am Hamburger Hafen

Autostrada Sport GmbH freut sich über eine neue Präsentationsfläche für die exklusive Fahrzeugflotte am Hamburger Hafen in Neumühlen 3. In unmittelbarer Nachbarschaft zu “Hensslers Küche” empfängt der Prmium-Autospezialist für gebrauchte internationale Supercars, Geländewagen und Limousinen der Luxusklasse jetzt Kunden aus Hamburg, Deutschland und Europa.

“Damit bieten wir unserer First-Class-Zielgruppe mehr Annehmlichkeiten rund um die Fahrzeugentscheidung, denn an unserem Standort in Henstedt-Ulzburg wurde es zu eng”, erklärt Firmengründer Mikkel Rosbjerg, der den Betrieb vor 20 Jahren gegründet hat. Und die Nähe zum Hamburger Hafen drückt die hanseatischen Werte aus, die das Klientel von Premium-Automarken wünschen: gute Erreichbarkeit, verständnisvolle Diskretion, kompetente Beratung und europaweiten Service.

“Wir garantieren den Blick für das Wesentliche und laden sehr gern in unsere neuen Räume ein”, erläutert Rosbjerg, der als Spezialist für den taktvollen Kauf oder Verkauf von Fahrzeugen aus VIP-Besitz gilt und in ganz Europa vernetzt ist. Schließlich soll beim Erwerb einer neuen Straßen-Ikone, die zu den Bedürfnissen seine VIP-Kunden passt, nichts dem Zufall überlassen sein.

Der neue Showroom bietet bei jedem Wetter eine bequeme Erreichbarkeit der ausgestellten luxuriösen Fahrzeuge. Ob verkaufen, kaufen oder mieten: Autostrada Sport ist der Hamburger Ansprechpartner, wenn es um exklusive Gebrauchtfahrzeuge im Luxus-Marktsegment von Automobilien geht.

Die modernen und offenen Büroräume bieten ein freundliches Empfangsklima und schaffen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein angenehmes Arbeitsklima. Der zentrale Standort bietet auch unternehmerische Vorteile: Die Präsentationsfläche kann problemlos ausgebaut werden und bietet Expansionsmöglichkeiten. “Und vor der Kulisse des Hamburger Hafens macht Arbeiten und Autokauf einfach allen mehr Spaß”, schmunzelt der sportwagenbegeisterte Inhaber.

Autostada Sport bietet ein “All-in-Konzept” – maßgeschneiderte und stilvolle Lösungen aus einer Hand – an. Dabei bildet der einfühlsame Umgang mit der sensiblen VIP-Kundschaft und die Verknüpfung von Fahrzeugwunsch, Bedürfnissen und gewohntem Luxus das Kerngeschäft des Betriebes. Ob aus emotionalen Gründen oder aus Sicht eines gelungenen Investments, der Kauf eines Autos im Premium-Segment bringt neben marktrelevanten Fragen auch persönliche Vorlieben mit sich.

Autostada Sport bietet ein “All-in-Konzept” für gebrauchte Luxusfahrzeuge aus einer Hand an.

Kontakt

Autostrada Sport GmbH

Mikkel Rosbjerg

Neumühlen 3

22763 Hamburg

+49 (0) 40 3033 0170

info@autostradasport.de

http://www.autostradasport.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.