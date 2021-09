Neuer Standort für Solarparc

Nachhaltiges Bürogebäude wächst in großen Schritten

Bonn/Alfter, 15. September 2021. Die Arbeiten am neuen Firmensitz für Solarparc gehen schnell voran. Rund vier Monate nach Baustart hat bereits der Innenausbau begonnen. Für den Dienstleister von regenerativer Kraftwerkswirtschaft entsteht in Alfter bei Bonn ein ressourcenschonendes, energieeffizientes Bürogebäude in Holzbauweise, das in seiner Herstellung vollkommen klimaneutral ist. Heute bedankte sich der Bauherr im Beisein von Dr. Rolf Schumacher, Bürgermeister der Gemeinde Alfter, bei den Handwerkern für die bisher geleistete Arbeit. Für Konzeption, Planung und Bau des Büroneubaus zeichnet Vollack, Experte für methodische Gebäudekonzeption, verantwortlich.

Bauen mit Holz liegt im Trend – nicht nur weil der nachwachsende Rohstoff Ressourcen schont, CO2 bindet und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Ein Gebäude aus Holz überzeugt auch durch kurze Bauzeiten, weil die Bauteile industriell vorgefertigt werden können. Diese Vorteile haben auch Philipp Koecke, Gesellschafter und Geschäftsführer des Bauherrn Alternative Bauinvest GmbH, überzeugt: “Wir sind begeistert von den schnellen Baufortschritten. Der neue Firmensitz wird unser Unternehmen auf einzigartige Weise repräsentieren, indem er genau das verkörpert, was uns wichtig ist: Nachhaltigkeit, Ökologie und Energieeffizienz. Mein Dank geht an alle am Bau beteiligten Gewerke.”

Der Innenausbau hat bereits begonnen. Schon Ende des Jahres soll der Büroneubau fertiggestellt sein. Dabei wird das Gebäude vollkommen klimaneutral hergestellt, denn: Weil die für den Bau eingesetzten Holzprodukte CO2 speichern, substituieren sie das CO2, das beispielsweise bei der Herstellung von Stahlbeton und Glas freigesetzt wird. Solarparc wird künftig die Flächen des zweiten Obergeschosses nutzen. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss können Gewerbemieter einziehen. Die Vermarktung der Mietflächen von 275 bis 1.080 Quadratmetern läuft und erfolgt durch Larbig & Mortag Immobilien aus Bonn. Der Alfterer Bürgermeister Dr. Rolf Schumacher ist überzeugt: “Der attraktive Standort im Gewerbegebiet Alfter-Nord und das bisher in unserer Region einzigartige Gebäude bieten Unternehmen beste Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung.”

Schlank und effektiv bauen

Auch der Innenausbau des neuen Firmensitzes verspricht zügig voranzugehen. Bei Konzeption, Planung und Bau vertraut Solarparc auf Vollack, den Spezialisten für methodische Gebäudekonzeption. “Für den Innenausbau wenden wir die Prinzipien von Lean Construction an. Konkret bedeutet das, dass alle Prozesse und Arbeitsabläufe optimal miteinander verzahnt sind und damit “lean”, also schlank und effektiv, ablaufen. Unser Kunde Solarparc profitiert unter anderem dadurch, dass das Projekt beschleunigt wird”, erläutert Vollack Geschäftsführer

Jo. Swodenk.

Laut Plan werden Solarparc und weitere Firmen zu Beginn des kommenden Jahres in das nachhaltige, energieeffiziente Gebäude einziehen.

Solarparc

Seit mehr als 19 Jahren übernimmt die Solarparc GmbH die Planung, Projektierung und den Betrieb von kommerziellen Photovoltaik- und Windprojekten. Das Team besteht aus Ingenieuren, Technikern, Meistern, Facharbeitern, Volkswirten, Geographen und Rechtsanwälten. Die Solarparc GmbH betreut ein Portfolio von rund 220 Megawatt in über 100 Anlagen. Solarparc positioniert sich als Dienstleister entlang der gesamten Wertschöpfungskette regenerativer Kraftwerkswirtschaft: Operation & Maintenance, Asset Management, Projektfinanzierung und Projektentwicklung. Schwerpunkt ist das Geschäft mit der Solarenergie.

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden, davon circa zwei Drittel Architekten und Ingenieure, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Methodisch konzipierte Arbeitswelten für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und die Prozesse der Kunden entstehen nach der Phase NULL® kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter. Dezentral organisiert unterstützt die Unternehmensgruppe Auftraggeber bundesweit.

