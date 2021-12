Neuer Vertriebsleiter bei RADEMACHER

Der Experte für Smart Home und Rollladenautomation stellt seinen Vertrieb mit Volker Dahlhaus an der Spitze neu auf. Seit 1. November 2021 ist er der neue Vertriebsleiter Deutschland im B2B-Bereich der RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH.

Mit seiner Expertise verfolgt Dahlhaus das Ziel, neue inhaltliche Impulse zu setzen und das Wachstum von RADEMACHER auf dem deutschen Markt weiter auszubauen. Insbesondere die Stärkung des stationären Handels sowie die engere Vernetzung zwischen Groß- und Fachhandel, Fachhandwerk und Endkunden stehen für den neuen Vertriebsleiter im Fokus.

„Für mich hat RADEMACHER in den vergangenen Jahren eine sehr spannende Entwicklung vollzogen. Seit 10 Jahren ist das Unternehmen mit dem Smart-Home-System HomePilot eine feste Größe am Markt und orientiert sich sehr erfolgreich an den sich stetig weiterentwickelnden Marktanforderungen. Großes Potenzial sehe ich auch durch den zuletzt erfolgten Zusammenschluss mit dem französischen Hersteller Delta Dore. Deshalb freue ich mich sehr auf meine neue Aufgabe“, kommentiert Volker Dahlhaus seine Position im Unternehmen. Seit Mitte 2021 ist RADEMACHER Teil der Delta Dore Gruppe aus Frankreich. Mit gebündelter Kraft bieten die Hausautomationsexperten Fachhandel und Endkunden in ganz Europa integrationsfähige Smart-Home-Anwendungen für Rollladen und Sonnenschutz, Licht, Heizung, Sicherheit und Garage. „Als neuer Vertriebsleiter von RADEMACHER ist es mein Ziel, bestehende Handelskanäle zu fördern, neue zu entwickeln, sowie den Ausbau und die Intensivierung der Betreuungsstruktur unserer Fachpartner aus verschiedenen Segmenten, wie der Elektro- und der Rollladen- und Sonnenschutzbranche voranzutreiben. So werden wir auch zukünftig für die erfolgreiche und nachhaltige Vermarktung unserer Produktlösungen bestens aufgestellt sein“, so Dahlhaus weiter.

Der 52-jährige verfügt über umfangreiche Vertriebskenntnisse aus unterschiedlichen Branchen im B2B-Bereich. Bevor er zu RADEMACHER wechselte, war Volker Dahlhaus unter anderem viele Jahre bei einem deutschen Private-Label-Hersteller für dekorative Farben im DIY-Kanal und bei einem führenden mittelständischen Markenhersteller aus dem Sicherheitssektor beschäftigt.

Über die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH:

Seit mehr als 50 Jahren stehen die vielseitigen Lösungen von RADEMACHER in den Bereichen automatisierter Sicht- und Sonnenschutz und smartes Wohnen für individuellen Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Das Unternehmen entwickelt und fertigt seine Produkte in Deutschland und setzt bei Planung, Installation und Inbetriebnahme auf starke Partner aus Handel und Handwerk. Seit Mitte 2021 ist RADEMACHER Teil der DELTA DORE Gruppe aus Frankreich. Mit gebündelter Kraft bieten die Hausautomationsexperten Fachhandel und Endkunden in ganz Europa integrationsfähige Smart-Home-Anwendungen für Rollladen und Sonnenschutz, Licht, Heizung, Sicherheit und Garage. Zu den bekanntesten Produkten von RADEMACHER zählen der elektrische Gurtwickler RolloTron und das Smart-Home-System HomePilot.

