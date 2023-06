Neueröffnung in Karlsruhe: Therapie und Paarberatung

Empathische Unterstützung für Paare (auch LGBTQ*) und einzelne Klienten und Klientinnen mit Systemischer Therapie

In der Wörthstraße, im Zentrum von Karlsruhe, bietet der Systemische Therapeut und Paarberater Stefan Ortelbach Hilfe und Begleitung in schwierigen und belasteten Situationen.

„Ich sehe mich nie in der Rolle, den Menschen zu erklären, was sie zu tun und zu lassen haben. Vielmehr glaube ich, dass jeder Mensch, der mit einem Problem durch meine Türe kommt, auch schon den Ansatz zur Lösung in sich trägt. Ich begleite, unterstütze und biete einen Rahmen, in dem neue Klarheit gewonnen werden kann und neue Ideen zur Lösung entstehen können.“

So erklärt der Heilpraktiker für Psychotherapie, der seine Gespräche in einem modern und hell eingerichteten Beratungsraum anbietet, seine Grundhaltung.

Der Systemische Ansatz gehe aber noch weiter:

„Oft ist ein Verhalten, das wir als problematisch empfinden, bereits der Versuch einer Lösung. Verhalten macht grundsätzlich immer Sinn. Meine Aufgabe besteht darin, zu helfen, eine gesunde Alternative zu erarbeiten, mit der es sich für alle besser und ausgeglichener leben lässt. Hierbei kann der Systemische Ansatz in ganz verschiedenen Lebenssituationen hilfreich sein.“

Wenn Menschen zu ihm kommen, bei denen eine psychische Erkrankung vorliegen könnte, die eine Behandlung mit Medikamenten erfordert, verweist er jedoch weiter:

„Meine Arbeit dreht sich um Glaubenssätze, das innere Team und den Umgang mit Problemen, aber auch persönlichen Zielen. Für eine medikamentöse Einstellung, zum Beispiel bei schweren Depressionen, sind die Menschen im ärztlichen Fachbereich zuständig.“

Dennoch kann ein Gespräch mit ihm auch dann sinnvoll sein:

„Begleitend kann ich immer tätig sein. Jede Diagnose bringt mehr als nur die Symptome der Krankheit mit sich, oft ist das gesamte Leben beeinflusst und die Lebensfreude stark beeinträchtigt. Auch hier kann und möchte ich gerne helfen.“

Stefan Ortelbach bietet Beratung und Therapie für Selbstzahler an, in gewissen Fällen übernehmen Privat- und Zusatzversicherungen die Therapiegebühr.

Beratungen sind auch online möglich.

Wenn es Zeit wird, etwas zu ändern!

Ob Lebenskrise, ob mangelndes Selbstwertgefühl, Ängste und Sorgen oder diagnostizierte seelische Erkrankung – viele von uns empfinden es als immer herausfordernder, in unserer modernen Gesellschaft zu funktionieren.

Ein Paar spürt miteinander Zweifel, es gibt Probleme in der Sexualität, es kommt vielleicht immer wieder zu gegenseitigen Verletzungen und Vertrauensbrüchen – auf unseren Lebenswegen sind wir immer wieder bestimmten Erfahrungen ausgesetzt, die uns nachhaltig belasten und deren Folgen uns viel an Lebensqualität kosten. In manchen Fällen bleiben dauerhafte Wunden und Narben an unserer Seele, wir haben unsere Erlebnisse alle im Gepäck.

Mit einer langjährigen Erfahrung in psychosozialer Beratung und durch empathische wie verständnisvolle Gesprächsführung schafft Stefan Ortelbach einen urteilsfreien und sicheren Rahmen, in dem alles seinen Platz haben und auch ausgesprochen werden darf.

Alleine oder als Paar – Konflikte und Probleme gehören zum Leben dazu, doch Veränderung und Entwicklung hin zu mehr Klarheit und Lebensfreude ist immer möglich!

Stefan Ortelbach, Systemischer Therapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie, bietet in seiner Praxis für selbstzahlende Hilfesuchende die Möglichkeit, endlich an Klarheit zu gewinnen, endlich einer Problemlösung näher zu kommen.

Kontakt

Praxis Ortelbach

Stefan Ortelbach

Friedenstraße 20

76133 Karlsruhe

0176 59632203



http://www.praxis-ortelbach.de

