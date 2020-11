Neueröffnung Seniorenassistenz, Alltagsbegleitung, Neuss

Aktive Freigestaltung – Ihre Ermöglicherin

Neueröffnung – am 1. Dezember 2020 eröffnet Katja Wildfeuer mit Aktive Freizeitgestaltung – Ihre Ermöglicherin eine Seniorenbegleitung, Seniorenassistenz und Alltagshilfe im Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbach und Düsseldorf. Sie plant und organisiert gemeinsam mit älteren Menschen deren Freizeit unter dem Motto “raus aus der Langeweile – rein ins Leben”. Wer nicht mehr so mobil ist oder alleine keine Lust hat, etwas zu unternehmen, sich einsam fühlt oder einfach nur ein gutes Gespräch sucht, ist bei Katja Wildfeuer genau an der richtigen Stelle. Abwechslungsreiche Freizeitgestaltung gepaart mit empathischem Dasein und Zuhören, aber auch Unterstützung im Alltag sowie Coaching bei emotionalen Problemlagen sind Ziel bei Aktive Freizeitgestaltung – Ihre Ermöglicherin. Wollen auch Sie noch Spaß im Ruhestand, dann melden Sie sich unter 01578 2 9339 49 oder unter kontakt@ermoeglicherin.de

Kontakt

Aktive Freizeitgestaltung – Ihre Ermöglicherin

Katja Wildfeuer

Gell’sche Str. 64

41472 Neuss

015782933949

kontakt@ermoeglicherin.de

https://www.ermoeglicherin.de

