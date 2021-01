Neuerscheinung: DENSO launcht BHT-S30 und BHT-S40 Handhelds

Die neuen Handhelds von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, bieten außergewöhnliche Scan-Leistung und Scan-Reichweite.

Düsseldorf. Seit mehr als 30 Jahren entwickelt DENSO erstklassige mobile Computer, die für die Branchen Logistik und Transport, Einzelhandel, Produktion, Gesundheitswesen sowie Vertrieb und Außenhandel unerlässlich sind. Die Handheld Terminals und Scanner der Experten für mobile Datenerfassung sind verlässlich, langlebig und nutzerfreundlich. Zwei ihrer neuesten Kreationen sind das BHT-S30 und das BHT-S40, die jetzt neu auf den Markt kommen. Die mobilen Computer überzeugen durch ihre exzellente Scanleistung, sodass sie genau dort gut zur Stelle sind, wo viele Daten auf einmal erfasst werden müssen. Das kann beim Lagermanagement oder bei der jährlichen Inventur im Einzelhandel oder in der Logistik sein. Weitere Informationen zu den neuesten mobilen Computern sowie weiteren innovativen mobilen Datenerfassungsgeräten gibt es auf der Webseite von DENSO WAVE EUROPE: https://www.denso-wave.eu

BHT-S30 und BHT-S40: verlässliche Partner für alle Datenerfassungsprozesse

Das Hauptziel von DENSOs neuen mobilen Computern BHT-S30 und BHT-S40 ist es, die Arbeitseffizienz der Nutzer zu erhöhen. Dazu dient ihre außergewöhnliche Scanleistung. Denn die neuen Handheld Terminals können nicht nur schwierige Label lesen, die etwa überschmiert, schlecht gedruckt oder beschädigt sind, sondern bieten auch eine enorme Reichweite beim Scannen. Zudem können Nutzer mit dem BHT-S30 oder BHT-S40 sogar durch Glas scannen. Andere Geräte für die mobile Datenerfassung stoßen beim Scannen durch Glas schnell an ihre Grenzen, nicht so das BHT-S30 und BHT-S40 von DENSO.

Die neue Decode Engine in Kombination mit einem hochauflösenden Sensor macht das innovative Scannen mit den mobilen Computern möglich. Verglichen mit einem herkömmlichen Handheld Terminal sticht sowohl das BHT-S30 als auch das BHT-S40 klar heraus: Die Reichweite, die beide mobilen Computer beim Scannen von Codes erreichen, ist doppelt so hoch wie bei einem Standard-Terminal.

Die neuen Handhelds können zum Beispiel einen ITF Code aus fast 1,5 Metern Entfernung lesen, während ein herkömmliches Handheld Terminal nur etwa 0,8 Meter erreicht. Ferner können das BHT-S30 und das BHT-S40 einen EAN Code aus mehr als 0,5 Metern Entfernung scannen. Zum Vergleich: Mit einem herkömmlichen Terminal können Nutzer nur bis aus etwa 0,2 Metern Entfernung EAN Codes scannen. DENSO ist der Erfinder des QR Codes, also kann sowohl das BHT-S30 als auch das BHT-S40 selbstverständlich QR Codes lesen. Die Scan-Reichweite beträgt für QR Codes bis zu 0,25 Meter. Ein herkömmliches Terminal erreicht nur circa 0,1 Meter. Weitere Informationen zum QR Code, DENSOs Auto-ID Lösungen, Scanner, Handhelds und RFID Reader gibt es auf der Webseite von DENSO WAVE EUROPE.

Qualität trifft Robustheit trifft Support

Innovation nur um der Innovation Willen ist nicht DENSOs Stil. Die mobilen Computer mussten umfangreiche Qualitätstests bestehen, unter anderem um ihre Robustheit und Langlebigkeit unter Beweis zu stellen – und das unter härtesten Bedingungen. Außerdem sind die mobilen Computer mit DENSOs hauseigenem Betriebssystem DENSO-OS ausgestattet. Das Betriebssystem DENSO-OS hat den großen Vorteil, dass es stabil arbeitet, da es speziell für die Kernanwendungen rund um die mobile Datenerfassung entwickelt wurde. Und sollte doch einmal ein Problem auftreten, bietet DENSO umfassenden Support – alles aus einer Hand.

Durch ihre Robustheit sind die BHT-S30 und BHT-S40 Handheld Terminals bestens geeignet für sowohl Indoor- als auch Outdoor-Anwendungen, zum Beispiel in der Logistik oder im Einzelhandel. In der Logistik können Nutzer Lieferungen in Echtzeit scannen und lokalisieren. Auch die Streckenplanung kann mit den mobilen Computern optimiert werden. Im Einzelhandel können Nutzer Daten auch dann präzise erfassen, wenn Codes beschädigt sind – sei es für das Lagermanagement, Bestellungen oder das Vertriebsmanagement. Die mobilen Computer BHT-S30 und BHT-S40 beschleunigen diese Prozesse enorm: Mit der neuen Decode Engine und der Hochleistungs-CPU können die Handhelds doppelt so schnell scannen wie herkömmliche Reader. So werden tägliche Prozesse wie Wareneingang und Bestandsaufnahme stressfrei und einfach. Weitere Vorteile des BHT-S30 und BHT-S40 sind ihr leichtes Gewicht, ergonomisches Design und angepasstes Farbschema. Das macht die mobilen Computer besonders nutzerfreundlich und sehr leicht in der Handhabung, denn der ergonomische Griff und das leichte Gewicht ermöglichen ein komfortables Langzeit-Scannen mit beiden Handhelds ohne Ermüdungserscheinungen. DENSO WAVE EUROPE bietet weitere Informationen zu den Vorteilen der neuen innovativen mobilen Computer, anderen modernen Scannern und Handhelds, mobiler Datenerfassung und zum QR Code unter https://www.denso-wave.eu

Für den europäischen Markt ist die DENSO WAVE EUROPE GmbH der Ansprechpartner rund um die Themen QR Code, mobile Datenerfassung, Handheld Terminals und Scanner. Die robusten und langlebigen Scanner von DENSO kommen unter anderem in Lager, Logistik, POS, Produktion sowie Field & Sales Force Automation zum Einsatz. Weitere Informationen zum QR Code, zu Handheld Terminals und Scannern gibt es unter: https://www.denso-wave.eu In kurzen und informativen Videos über die Handheld Terminals und Scanner der DENSO WAVE EUROPE GmbH können sich Interessierte außerdem bei YouTube informieren. Hier finden sich unter anderem Clips zum QR Code, eine Unternehmensvorstellung sowie Porträts der verschiedenen Handheld Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung: https://www.youtube.com/channel/UCHp4Yboj7IccPlSeRxQ6yBQ

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen.

Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

