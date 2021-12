Neuerscheinung: Traumhaus – Stadtvilla

Dipl.-Ing. Rolf J. Czerny veröffentlicht Ratgeber

Der Bauherr ist allein im großen Haifischbecken der Anbieter und es gibt mindestens 500 Dinge, die schieflaufen können. Dieses beratende Sachbuch begleitet mit gut verständlichem Fachwissen die Interessierten und Bauherren auf dem Weg zu ihrem Traumhaus.

Viele im Sachbuch aufgeführte Probleme und Tipps haben auch für Bauherren Gültigkeit, die ein Ein- oder Mehrfamilienhaus planen und bauen wollen. Jeder Bauherr ist auf sachkundige Beratung angewiesen, da es in der Pluralität aller Sach- und Wissensgebiete für die meisten Bauherren unmöglich ist, ihr Bauvorhaben ohne fachliche Hilfe zu einem für sie erfolgreichen Ende zu bringen.

Wenn auch nur eine der Anregungen in diesem Sachbuch dazu beiträgt, einen Fehler und die damit verbundenen Konsequenzen zu vermeiden oder eine bessere Entscheidung für das wichtigste Bauvorhaben ihres Lebens zu treffen, hat das Buch seinen Sinn und Zweck erfüllt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie es mich wissen lassen:

Traumhaus-Stadtvilla@web.de

Ihr Rolf-J. Czerny

Traumhaus – Stadtvilla erschienen im Paramon-Verlag, gebunden, 316 Seiten, 19,80€

Infos unter www.Paramon.de

Das Angebot des Paramon-Verlags richtet sich an Autoren, die Ihr Buch teilweise in Eigenleistung publizieren möchten, aber auf das Know-how eines Verlages nicht verzichten möchten. Zwölf verschiedene Verlagsprogramme stellen sicher, dass jeder Autor sein Buch in dem passenden Umfeld veröffentlicht und die richtigen Hilfestellungen vom Verlag erhält.

