Neuerscheinung: TWO WHEELS – Urban Mobility

Ab sofort legt der Motorrad & Reisen Verlag ein neues Urban-Mobility Heft auf: TWO WHEELS

Two Wheels befasst sich mit Themen rund um Fahrzeuge auf zwei Rädern, die als Alternative zum Auto für Freizeit und zum Pendeln genutzt werden können. In den letzten Jahren ist der Markt für Roller, E-Roller, E-Bikes und Fahrzeuge, die mit dem neuen Führerschein-Schlüssel B196 gefahren werden können, geradezu explodiert.

Wir wollen dem nun auch publizistisch Rechnung tragen und unsere Leserinnen und Leser umfassend über Themen informieren, mit denen sich „Urban Mobility“ erfahren lässt. Die Auflage von 66.200 Exemplaren macht Two Wheels auf Anhieb zum Marktführer und unterstreicht die Ambitionen, die wir mit diesem Heft haben. Das Heft ist ab sofort für 2,95 Euro an zahlreichen Verkaufsstellen in Deutschland Österreich und der Schweiz, auf readly.com oder als Download oder gedrucktes Exemplar über unsere Website 2Wheels-Mag.de bestellbar.

Unsere Autoren erkundeten für die nun erschienene erste Ausgabe unter anderem das urbane Umfeld Roms und Amsterdams. Wo könnte man eine echte Vespa besser testen als in der ewigen Stadt Rom? Oder Yamahas ersten E-Roller Neo in der niederländischen Metropole Amsterdam, vom Autor nicht ohne Grund als überdimensionales Mobilitätslabor bezeichnet? BMWs ersten E-Roller CE04 haben wir in Barcelona ebenso auf Herz und Nieren getestet, wie den Piaggio 1, den ersten E-Roller Piaggios, der den Markennamen auch tragen darf.

In zwei ausführlichen Marktübersichten geben wir Leserinnen und Lesern die Möglichkeit 125er-Roller und E-Roller mit- und untereinander vergleichen zu können. Auch zu Neuheiten bei Bekleidung und Zubehör informieren wir ausführlich.

Doch zur „Urban Mobility“ gehören selbstverständlich auch E-Bikes. Ein ausführlicher Testbericht zu gleich drei neuen E-Bikes aus dem Hause Yamaha findet sich deshalb ebenfalls im Heft. Wir freuen uns sehr über die erste Ausgabe und hoffen, dass auch Sie gefallen am Heft und den dort präsentierten Produkten finden. Anbei finden Sie, neben der aktuellen Ausgabe, eine Themen-übersicht und die Ansprechpartner für die aktuelle nd zukünftige Ausgaben der Two Wheels.

Themenübersicht TWO WHEELS 01/2023

Verbrenner im Test

Vespa GTS 300 SuperSport – ein Tag in Rom

Honda ADV350 – X-ADV geteilt durch zwei

Los, zieh dich an!

Marktübersicht Jacken

Marktübersicht Handschuhe

E-Roller & E-Bikes im Test

Watt am Wasser – Yamaha NEO“s

BMW CE 04 – futuristischer Elektro-Großroller

Piaggio 1 Active – Stromer mit 60 km/h Spitze

Kumpan 54i:gnite – der feine Kumpel von nebenan

E-Urban-, E-Gravel- und E-Mountainbike von Yamaha

Neue Verbrenner für 2023

Suzuki Burgman Street 125EX

Für alle Picknicker – Vespas Primavera Special Edition „Pic Nic“

Honda: SH350i, SH150i, SH125i, Vision 110 & PCX 125

Peugeot XP400 Allure & XP400GT – X-ADV auf Französisch

Vespa Primavera, 946 & GTV

E-Mobility für 2023

Segway E300SE

Piaggio 1 – mehr Power für den Elektroflitzer

Metorbike – Rückkehr der Klassiker – aber elektrisch

B196-Erweiterung

Mit B196 quer durch Europa?

125er-Roller – die Alleskönner: 27 Leichtkraftroller in der Übersicht

E-Mopeds & -Scooter – die Quirligen: 22 E-Roller vorgestellt

Fakten

Auflage: 66.200 Exemplare

Vertrieb: Kiosk, Bahnhofsbuchhandlungen, Flughafenshops, readly.com, 2wheels-mag.de

Umfang: 100 Seiten

Erstverkaufstag: 24.03.2023

Ansprechpartner

Für redaktionelle Rückfragen: Florian Brings, Florian@MotorradundReisen.de

Anzeigenbuchungen: Janine Sturm, Janine@MotorradundReisen.de

Der Motorrad & Reisen Verlag veröffentlicht seit über 15 Jahren Titel für Zweiradbegeisterte. Den Grundstein legte die Erstausgabe Motorrad & Reisen im Jahr 2007. Später folgte das Format Motorräder PUR, dass bis heute verlegt wird. Im Jahr 2023 erweitert der Verlag sein Portfolio in Richtung Urban Mobility, Roller und 125er. In mehreren Bereichen ist der Verlag Marktführer.

Firmenkontakt

Motorrad & Reisen Verlag GmbH

Alexander Klose

Friedrich-Ebert-Straße 67

37520 Osterode am Harz

05522317550



http://www.motorradundreisen.de

Pressekontakt

Motorrad & Reisen Verlag GmbH

Florian Brings

Friedrich-Ebert-Straße 67

37520 Osterode am Harz

05522317550



http://www.motorradundreisen.de

