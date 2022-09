Neuerscheinung: Zeit der Wächter

Linda Deweerdt & Christof Latka veröffentlichen ersten Roman

„Zeit der Wächter“ erzählt die Abenteuer der vier Freunde Gottfried, Doktor Faustus, Aldwyn und Jonathan, die sich auf die Suche nach den sogenannten Wächtern machen, Zeitreisende und Hüter der Menschheit. Bevor sie jedoch ihre Reise in das Gelobte Land antreten können, müssen sie erst einige Hürden überwinden – sie finden mysteriöse Schriftrollen, entziffern Geheimschriften, bekämpfen einen bösen Orden und lernen während dieser Abenteuer einige illustre Gestalten kennen.

„Zeit der Wächter“ ist der erste Band des Autorenduos Deweerdt/Latka aus NRW. Christof Latka hat eine große Leidenschaft für das Mittelalter, historische Orte und Historie im Allgemeinen, was die Protagonisten des Buches stark geprägt hat. Linda Deweerdt fungiert als Schreiberin und schafft die Struktur in ihrer gemeinsamen Arbeit.

Entstanden ist so ein unterhaltsames und lehrreiches Buch, das neben fiktiver Geschichte mit vielen historischen Fakten überzeugt.

„Ein kurzweiliger Roman für alle, die an historischen Ereignissen Freude haben.“ (S. Messmer, Lektorin)

„Zeit der Wächter“ erschienen im Paramon-Verlag

ISBN: 978-3-03830-759-4, gebunden, 366 Seiten, 20€/ 21,60CHF

Autorenduo: Linda Deweerdt & Christof Latka

