Neues Angebot der HELP Akademie: Fernlehrgang ohne Präsenztage

Ein neues Angebot der HELP Akademie, buchbar ab 15. Januar 2022: Grundlagenwissen der Seniorenassistenz

Lernen Sie autodidaktisch (Fernlehrgang ohne Präsenztage) die wichtigsten Grundlagen für eine erfolgreiche Begleitung und Betreuung Ihrer Senioren.

Dieses Selbststudium im Bereich der Seniorenbetreuung bietet allen Interessenten die räumlich weit entfernt sind, oder aus familiären Gründen an keinem Präsenzlehrgang teilnehmen können, die Möglichkeit in der Seniorenbetreuung tätig zu sein.

Grundlagenwissen der Seniorenassistenz

ist “die kleine Schwester” des Präsenz-Lehrgangs “Experte & Gesellschafter in der Seniorenassistenz werden”

Dieses Lernangebot endet ohne Prüfung am Ende der Studienzeit mit einer Urkunde als Bestätigung der Teilnahme und nicht mit einem Zertifikat wie im Präsenzlehrgang. Sie lernen in Ruhe für sich zu Hause ohne Terminzwang und ohne Anreise und Übernachtung, wann immer Ihre Zeit es erlaubt.

Den Zugang zum internen Bereich unserer Akademie Homepage erreichen Sie mit einem Benutzernamen und einem Passwort, das Sie von uns nach Ihrer Anmeldung zusammen mit einer Lehrbroschüre, zum späteren Nachlesen der einzelnen Fächer, erhalten. Dieser Zugang ist 8 Wochen ab Passwortvergabe für Sie verfügbar. Die Inhalte werden von den gleichen Dozenten die auch im Präsenzlehrgang tätig sind erläutert und vorgetragen. Am Ende beantworten Sie 10 Verständnisfragen über ein Formular, das Sie uns übersenden und Sie erhalten dann Ihre persönliche Urkunde zum Fachwissen.

Praktische Fächer wie Basale Stimulation, Fitness für Senioren, Vernetzung im Quartier, Selbst und Zeitmanagement, Firmengründung mit Businessplan und Berufshaftpflichtversicherung sowie Marketing und Gesprächstraining können hier leider nicht präsentiert werden, da diese Fächer praktischen Übungen beinhalten, die hier entfallen müssen. Fragen Sie gerne bei Interesse nach den Konditionen des entsprechenden Moduls aus dem Präsenzunterricht. Besonders Modul 5 “Firmengründung und Marketing” ist hier zu empfehlen.

Fazit:

Der Präsenzlehrgang “Experte & Gesellschafter in der Seniorenassistenz” ist immer der Königswegum in diesem verantwortungsvollen Aufgabenbereich tätig zu sein. Er beinhaltet einige wichtige praxisorientierte Fächer mit vielen Übungen und endet mit Prüfung und einem hochwertigen Zertifikat. Sie erhalten auch noch einen Weiterbildungspass, den ersten Flyer für Ihren Außenauftritt und Sie können in die Liste “Seniorenassistenten finden” auf unserer 2. Homepage “HELP Seniorenassistenz” eingetragen werden.

Grundlagenwissen der Seniorenassistenz ist vergleichsweise ein Selbststudium im Bereich der Seniorenbetreuung. Dieses bietet allen Interessenten die räumlich weit entfernt sind, oder aus familiären oder anderen Gründen nicht in München vor Ort sein können, die Möglichkeit trotzdem mit den Grundlagen einer hochqualifizierten Weiterbildung in der Seniorenbetreuung tätig zu sein.

Dieses Angebot ist buchbar ab 15.01.2022.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und beantworten gerne vorab Ihre Fragen dazu.

