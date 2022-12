Neues Angebot für nachhaltiges Camping am Lago Maggiore

Cannobio, 9.12.2022 / Arrivederci Bosco Camping, Buongiorno Lakeview Cannobio Camping & Resort! Zum Saisonende 2022 hat der vor allem bei deutschen, schweizer und niederländischen Touristen sehr beliebte Camping Bosco in Cannobio am Lago Maggiore seine Pforten geschlossen. Zum Frühling 2023 werden hier die neuen Eigentümerfamilien Kintzel und Kleiser den Campingplatz und das Feriendorf weitgehend saniert neu eröffnen.

„Wir sind bereits seit vielen Jahren in Cannobio heimisch, schätzen Italien, die Menschen im Piemont und den pittoresken Ort am Endes des Cannobinatals sehr.

Der Kauf des Bosco Camping war daher eine echte Herzensangelegenheit – wir werden aus diesem einmaligen Platz mit wundervoller Aussicht über den ganzen Lago Maggiore in den kommenden Monaten und Jahren einen ganz besonderen Urlaubsort entwickeln“, erklärt Wolfgang Kintzel, einer der Investoren und Geschäftsführer der Lakeview Cannobio SRL, die das Resort betreibt.

Mitten im Naturschutzgebiet, kurz nach der schweizer Grenze und wenige hundert Meter vor dem malerischen italienischen Ort Cannobio liegt der Platz, eingebettet in Wälder, direkt an den See angrenzend und über mehrere Stockwerke mit eindrucksvollen Steinmauern terrassiert. Hier finden sich malerische Plätze für Camper, zwischen Bäumen und Palmen mit einmaligem Blick auf den Lago Maggiore und Cannobio. Wer Campingurlaub ohne Aufwand bevorzugt, findet sein Glück in 16 neu ausgestatteten Mobile Homes – fest installierten Campingmobilen mit zwei Schlafzimmern, Küche und Dusche/WC. Noch mehr Platz und Komfort bieten die 16 Ferienwohnungen, ebenfalls alle mit Küche und Dusche/WC, die derzeit frisch renoviert werden.

Die Lage mitten im Naturschutzgebiet ist eine besondere Verantwortung für die neuen Betreiber, die sich im Umbau des Platzes deutlich zeigt: „wir legen besonderen Wert darauf, klimaneutral zu sein – ohne dass damit Einschränkungen für unsere Gäste verbunden sind. Unsere neuen Dusch- und Toilettenhäuser werden komplett energieautark durch Photovoltaik mit großen Batteriespeichern und Wärmepumpen betrieben, genauso unser neues Restaurant. Wir schaffen Ladestationen für E-Autos und E-Bikes und werden in den kommenden Jahren auch alle anderen Einheiten von fossilen Brennstoffen abkoppeln“, beschreibt Andreas Kleiser die anspruchsvolle Aufgabe, ein Feriendorf für 300 Personen energieautark umzuplanen.

Ziel ist es, bis 2026 auf dem Gelände mehr Energie zu erzeugen als es verbraucht – also ein Plusenergie Feriendorf zu schaffen. Die Voraussetzungen dafür sind ideal: das Gebiet am Lago Maggiore ist sehr sonnenreich und hat ein günstiges warmes Klima.

Entscheidend ist aber: der Gast soll einen energieautarken Urlaub verbringen können, ohne Einschränkungen zu spüren. Urlaub mit gutem Gewissen bei vollem Genuss!

Das Lakeview Cannobio Camping & Resort öffnet zu Ostern 2023. Weitere Informationen und Ausblicke bietet die Webseite https://lakeview.eu

Lakeview Cannobio SRL betreibt das nachhaltige Feriendorf Lakeview Cannobio Camping & Resort in 28822 Cannobio am Lago Maggiore (Italien).

