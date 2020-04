Neues Betriebliches Gesundheitsbudget bei Benefits & more

Das Gesundheitsbudget als Baustein im Betrieblichen Gesundheitsmanagement

Mit dem Gesundheitsbudget bietet “Benefits & more” – ein bundesweit tätiger Anbieter von Mitarbeiter-Benefits – Unternehmen die Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden individuell mit interessanten Zusatzleistungen zur Erhaltung der Gesundheit zu versorgen.

Der Arbeitgeber stellt dem Mitarbeiter dazu ein Budget ab 300,- jährlich bereit. Der Mitarbeiter kann dann selbst wählen, welche Gesundheitsleistungen er dafür in Anspruch nehmen möchte, und das ganz nach seinem persönlichen Bedarf. “Das ist das Besondere am Gesundheitsbudget”, so die Benefits & more-Geschäftsführerin Susanne Christahl. “Mitarbeiter bekommen keinen bKV-Pauschaltarif, der für alle gleich gilt, sondern sie können abhängig von eigenen Prioritäten oder Veranlagungen Zusatzleistungen wie beispielsweise Sehhilfen, Facharzt-Termine, Massagen, Zahnersatz, Zahnreinigung, Heilpraktiker-Leistungen und auch Telefon-Sprechstunden erstattet bekommen. Die Höhe der Erstattung richtet sich dabei nach dem vom Arbeitgeber bereitgestellten Budget”, erläutert die Vorsorge-Spezialistin. Benefits & more hat das Gesundheitsbudget in ihr Leistungsportfolio aufgenommen, weil es für Unternehmen immer wichtiger wird, Mitarbeiter durch Zusatzleistungen auch im Gesundheitsbereich zu gewinnen und zu fördern. Informationen zum Gesundheitsbudget stellt Benefits & more auf einer eigens dafür erstellten Internetseite www.gesundheitsbudget.biz bereit.

Die Benefits and more GmbH bietet zeitgemäße Mitarbeiter-Benefits für Unternehmen. Dazu gehören unter anderen das Dienstrad Leasing, steuerfreie Sachbezüge, der digitale Essensbezug, das Mobilitätsbudget sowie flexible Arbeitszeitkonten und das Gesundheitsbudget. Als verlängerter Arm der Personalabteilung übernimmt der Benefit-Anbieter alle Verwaltungsarbeiten für HR.

