Neues Buch von Christian Redl und Tom Gschwandtner

“Wirklich leben heißt entscheiden”

“Wir haben uns entschieden! Für einen Lebenstraum und für das Leben überhaupt”, heißt es im neuen Buch von Christan Redl und Tom Gschwandtner. Das Autorenduo ist an und für sich recht unterschiedlich: Christian Redl gilt als einer der erfolgreichsten Extremsportler in der Disziplin Freitauchen/Apnoe. Der Österreicher ist in allen Weltmeeren getaucht, ebenso in den höchstgelegenen Seen in Nepal und am Nordpol. Im Jahr 2003 stellte der Abenteurer, der mittlerweile Profi-Taucher ist, seinen ersten von mittlerweile elf Weltrekorden auf.

Tom Gschwandtner sitzt seit seinem 25. Lebensjahr nach einem unverschuldeten Autounfall mit hoher Querschnittslähmung im Rollstuhl. Der Grafiker, Kolumnist, Buchautor und Vater zweier Kinder ist im Jahr 2016 mit dem “Life goes on Award” aufgezeichnet worden.

Beide Autoren haben eine besondere Gemeinsamkeit: Sie sind “Entscheidungs-Profis”. Während sich Redl ganz bewusst dafür entscheidet, immer wieder ohne Pressluftflasche ins Eiswasser zu steigen, entscheidet sich Gschwandtner stets aufs Neue dafür, sich nicht vom Rollstuhl ausbremsen zu lassen.

In ihrem neuen Buch “Wirklich leben heißt entscheiden” zeigen die beiden Autoren auf, dass es keine Extremsituationen braucht, um sich entscheiden zu müssen. Vielmehr liegen auch in alltäglichen Situationen dieselben Mechanismen für einen Entscheidungsprozess zugrunde. Die Leser werden dabei mit Fragen konfrontiert, die sie darauf vorbereiten sollen, auch für sich mutige Entscheiden zu treffen: Wo stehe ich? Welche Ziele verfolge ich? Auf wen höre ich? Wie nehme ich mein Schicksal selbst in die Hand? Und wann ist es Zeit loszulassen?

Persönliche und inspirierende Geschichten des Autorenduos runden das Buch ab und motivieren den Leser gleichzeitig dazu, sich auf seine eigenen Stärken zu besinnen.

Als Keynote-Speaker hält Christian Redl außerdem spannende Vorträge, in denen er seine Erfahrungen aus dem Extremsport auf den Unternehmensalltag überträgt. Darin zeigt er seinen Zuhörern beispielsweise, wie man durch Atem- und Entspannungstechniken die Konzentrationsfähigkeit verbessert und die mentale Stärke erhöht. Auch Themen wie Motivation und Teamwork kommen in Redls Vorträgen nicht zu kurz.

