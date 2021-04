Neues Corona Test- und Ausbildungszentrum im Herzen von Düsseldorf

APPROVE. ZONE ist das erste Ausbildungszentrum für Unternehmen in Düsseldorf

Düsseldorf, 07.04.2021 – Seit 4 Wochen ist das APPROVE.ZONE Corona Test- und Ausbildungszentrum in Düsseldorf geöffnet – und es finden sich bereits namenhafte Kunden auf der Liste: Neben dem regional und aus den Medien bekannten Erlebnisbauernhof Gertrudenhof hat kein geringeres Unternehmen als der ADAC die Chance genutzt, seine Mitarbeiter bei APPROVE.ZONE ausbilden zu lassen. APPROVE ist ursprünglich als nicht-kommerzielle Arbeitsgruppe von regionalen Unternehmern und Experten entstanden – sozusagen als “Anlaufstelle von Unternehmern für Unternehmer” in Fragen des Umgangs mit Corona in Betrieben. Daher sind neben Medizintechnik- und Digitalisierungsexperten auch Juristen, Ärzte und sogar Luftreinigungsexperten im Team.

“Unser Ziel ist es, Unternehmen zu befähigen, ihre Mitarbeiter bestmöglich am Arbeitsplatz zu schützen. Dazu gehören neben klassischen Hygienekonzepten auch individuelle Testkonzepte. APPROVE.ZONE bietet von Beratungen zu Konzepten, Antigen-Schnelltests vor Ort und Ausbildung der Mitarbeiter zum eigenständigen Testen die komplette Bandbreite. Für uns liegt der Fokus jedoch klar auf dem “Enablement” – nur so können Unternehmen ihre Hygienekonzepte optimal in den betrieblichen Alltag integrieren und konsequent leben.”, so Claus Boche, Geschäftsführer von advisoryteam® und Initiator der Arbeitsgruppe APPROVE.

“Wir erarbeiten bei APPROVE.ZONE Lösungen für jedes einzelne Unternehmen, denn jedes Unternehmen hat spezifische Anforderungen und ist daher separat zu betrachten”, so Boche weiter. Doch ganzheitliche Beratung und Implementierung in die entsprechenden Unternehmensabläufe sind nur der Anfang: weitere Projekte sind in Arbeit – unter anderem im Bereich Digitaler Lösungen. “Nicht umsonst engagiert sich advisoryteam® neben seinen Beratungsleistungen schwerpunktmäßig in digitalen Healthcare-Startups. Es ist bemerkenswert, wie schnell die Digitalisierung gerade im Gesundheitssektor aktuell voranschreitet.”

Auch die Wirtschaftsförderung Düsseldorf empfiehlt APPROVE.ZONE ratsuchenden Unternehmern, und das hauseigene Testzentrum ist auf den offiziellen Seiten der Stadt Düsseldorf als Corona Schnelltest-Zentrum gelistet.

Bereits seit Oktober letzten Jahres sind Schnelltests ein fester Bestandteil des Unternehmensalltags bei advisoryteam® und den anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe. Jeder Mitarbeiter wird mindestens einmal wöchentlich von ausgebildetem Personal getestet. So kann eine sichere Umgebung für die Mitarbeiter geschaffen werden, die nicht vom Homeoffice aus arbeiten können oder möchten. Dieser Ansatz und die eigenen positiven Erfahrungen waren Grundlage der Idee, genau diese Möglichkeiten auch anderen Unternehmen verfügbar zu machen.

Über advisoryteam®

advisoryteam® steht für die erfolgreiche Entwicklung und Transformation von Unternehmen, mit Tätigkeitschwerpunkten basierend auf den Säulen “Co-Founding” und “Consulting Services”. Als Team von Digitalisierungs-/IT- und Health-Experten hat advisoryteam® eine besondere Begeisterung für innovative, technologie- bzw. datengetriebene Produkte und Dienstleistungen. Außerdem glaubt das Unternehmen an den langfristigen Erfolg von Geschäftsmodellen, die das Leben für Menschen und ihre Umwelt einfacher, gesünder und nachhaltiger gestalten. Der CoCoVestment®-Ansatz von advisoryteam® liegt darin, Erfahrungen und Kompetenzen aus Produkt- sowie Projektgeschäft zu vereinen, und in eigene (Mit-)Gründungen sowie externe Beteiligungen nicht nur mit finanziellen Mitteln, sondern auch mit Wissen und Ressourcen zu investieren. Dabei kann dies in Projektform, als mittelfristige Investition mit klarer Exit-Strategie, oder auch als langfristige Partnerschaft gestaltet sein. advisoryteam® wurde 2019 gegründet und hat seitdem mehr als 16 Start-ups unterstützt und in 6 von ihnen investiert bzw. diese mitgegründet. Das aktuelle Portfolio umfasst Unternehmen wie Anuma, core elements, jommi, Meeting Buddy, Side Sleep Technologies, oder auch die Arbeitsgruppe APPROVE. Mehr Informationen: https://www.advisoryteam.de/

Über APPROVE.ZONE

Die Arbeitsgruppe APPROVE ist ein Zusammenschluss verschiedener Unternehmen, um “von Unternehmen für Unternehmen” bestmögliche Lösungen zu finden, um ein neues Normal für die Mitarbeiter in Zeiten der Pandemie, sowie darüber hinaus, zu schaffen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Ausbildung und dem Enablement, so dass Unternehmen z.B. ihre Mitarbeiter selbst testen können und nicht auf externe Dienstleister angewiesen sind. Vor allem auf die Integration individueller Hygienekonzepte und Abläufe legt das Team Wert. Natürlich können auch die Konzepte selbst in Auftrag gegeben werden. Darüber hinaus betreibt APPROVE.ZONE ein eigenes Test- und Ausbildungszentrum in Düsseldorf sowie die Möglichkeit, Tests in Unternehmen durchzuführen, wenn ein Enablement nicht in Frage kommt. Events wurden ebenfalls bereits mit Unterstützung von APPROVE.ZONE gesichert und durchgeführt. Mehr Informationen: https://www.approve.zone

