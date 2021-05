Neues Corona-Testzentrum in Düsseldorf Wittlaer

MediTest24 eröffnet in Zusammenarbeit mit dem TV Kalkum 1911 / Wittlaer e.V. ein Corona-Testzentrum in Wittlaer

Der professionelle Anbieter MediTest24 nimmt ein neues Corona-Testzentrum in Betrieb. Auf dem Gelände des Kooperationspartner TV Kalkum 1911 Wittlaer können sich Bürgerinnen und Bürger künftig kostenlos testen lassen. Termine sind kurzfristig und täglich verfügbar.

In ganz Deutschland haben Bürgerinnen und Bürger das Recht auf kostenlose Schnelltests. Mindestens einmal wöchentlich dürfen sie die Testungen in Anspruch nehmen. In Düsseldorf Wittlaer geht ein professioneller Anbieter nun einen konsequenten Schritt weiter: Im neu eröffneten Testzentrum können sich Interessierte jeden Tag auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus untersuchen lassen. Das Testzentrum befindet sich im Clubhaus des TV Kalkum 1911 Wittlaer im Grenzweg 15a, 40489 Düsseldorf. Es ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 07.15 Uhr und 18.00 Uhr geöffnet. An den Wochenenden führt der an mehreren Standorten vertretene Dienstleister seine Bürgertests und Antigen-Schnelltests zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr durch. Termine können einfach und schnell im Internet gebucht werden. Bei Verfügbarkeit sind auch kurzfristige Anmeldungen problemlos möglich.

Einfache und schmerzfreie Tests

Das Angebot richtet sich an alle volljährigen Personen, die einen Wohnsitz in Deutschland haben. Auch minderjährige Kinder und Jugendliche können sich im neuen Testzentrum testen lassen. Sie müssen allerdings in Begleitung eines Erziehungsberechtigen erscheinen. Um die Durchführung der kostenlosen Tests kümmert sich medizinisch geschultes Fachpersonal. Schnell und unkompliziert nimmt es einen Abstrich aus dem Nasen- und Rachenraum. Diese Prozedur ist schmerzlos, kann allerdings als unangenehm empfunden werden. Das Ergebnis des Corona-Antigentests steht schon nach kurzer Zeit fest: Selten nimmt die Auswertung mehr als 15 Minuten in Anspruch. Unter Angabe ihrer Test-ID, ihres Namens und ihres Geburtstages können getestete Personen das Testergebnis online abfragen.

Voraussetzungen für die Testung

Um das Angebot zu nutzen, müssen Interessierte einen verbindlichen Termin buchen. Ein pünktliches Erscheinen im Testzentrum ist dringend anzuraten: Läuft das vereinbarte Zeitfenster ab, verfällt der Anspruch auf die Testung. Wer sich dennoch testen lassen möchte, muss einen neuen Termin ausmachen. Mit dieser Vorgehensweise stellt der Dienstleister einen reibungslosen Ablauf sicher. Zur Durchführung des Tests benötigen Testwillige neben einem gültigen Personalausweis oder Reisepass auch den vorab per E-Mail versandten QR-Code. 30 Minuten vor dem Test dürfen sie weder essen noch trinken. Auch auf Alkohol, Bonbons, Kaugummis und Zigaretten sollte verzichtet werden. Der vorherige Einsatz von Nasensalben oder -sprays kann das Ergebnis verfälschen.

Keine Testung bei Symptomen

Personen, die bereits Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-19 verspüren oder zeigen, sollten von einem Besuch im Testzentrum absehen. In diesem Zustand führt der Anbieter keine Bürger- oder Antigen-Schnelltests durch. Bei Durchfall, Erbrechen, Fieber, Geschmacks- und Geruchsverlust, Gliederschmerzen, Hals- und Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, Schüttelfrost, trockenem Husten und Übelkeit empfiehlt sich der direkte Kontakt mit dem Arzt oder dem zuständigen Gesundheitsamt. Unter der Nummer 116117 erreichen Betroffene den ärztlichen Bereitschaftsdienst.

Über den Anbieter

Bei dem Dienstleister handelt es sich um ein Angebot der in der Königsallee 27, 40474 Düsseldorf ansässigen mockingbird GmbH. Der verantwortliche Geschäftsführer David Rüther betreibt ein weiteres Corona-Testzentrum im Hotel Rosenhof, Bahnhofstraße 2, 40489 Düsseldorf Angermund. Künftig soll ein kostenloser Schnelltest auch in der Düsseldorfer Innenstadt möglich sein: Die Eröffnung eines dritten Standortes ist hier bereits in Planung. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Kontakt für Rückfragen

Corona Testzentrum MediTest24 Wittlaer

Grenzweg 15a

40489 Düsseldorf

Telefon: 0211 – 73710707

E-Mail: info@meditest24.com

Pressekontakt: presse@meditest24.com

Internet: https://meditest24.com

