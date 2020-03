Neues Display für das InfoLink® Flottenmanagementsystem von Crown Gabelstapler

Intuitiv, bedienerfreundlich, personalisierbar

München, 11. März 2020 – Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, bietet ab sofort für alle Gabelstapler, die mit dem InfoLink® Flottenmanagementsystem ausgestattet sind, ein größeres optionales Anzeigemodul: Das neue InfoLink® 7-Zoll-Touch-Display sorgt durch seine erweiterten Funktionen bereits bei den Schubmaststaplern der ESR 1000 Serie für eine noch bessere Bedienerfreundlichkeit. Das robuste Farb-LCD-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche vereinfacht das Bediener-Onboarding und unterstützt dabei, sowohl die Produktivität als auch die Sicherheit bei der alltäglichen Arbeit im Lager zu erhöhen. Fortan ist es auch für alle anderen Fahrzeuge von Crown erhältlich.

Das neue verstellbare LCD-Farbdisplay sorgt für ein individuelles Bedienerlebnis. Intuitive, leicht lesbare Menüs und konfigurierbare Widgets ermöglichen es dem Bediener beispielsweise, seinen Bildschirm anzupassen und kontextbezogene Hinweise zu erhalten, um die Interaktion mit dem Stapler zu verbessern. Durch drei programmierbare Leistungsmodi sowie die Unterstützung mehrerer Sprachen kann der Betrieb des Staplers auf jeden Benutzer individuell abgestimmt werden.

“Unser Designansatz beruht auf der Überzeugung, dass eine weiterentwickelte Technologie noch leichter zu bedienen und noch benutzerfreundlicher sein sollte. Deshalb schauen wir uns während der Entwicklung das Zusammenspiel von Bediener und Stapler im Detail an, um den Arbeitskontext, die physiologischen Bedürfnisse und die kognitiven Anforderungen so gut wie möglich zu verstehen”, so Horst Kirsch, Senior Manager Product Marketing bei Crown EMEA. “Unser neues InfoLink 7″ Touch-Display-Modul ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir die Erkenntnisse aus diesen Beobachtungen nutzen, um die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug zu verbessern und um so die Produktivität und Sicherheit im gesamten Arbeitsablauf zu erhöhen. Falls sich die Arbeitsbedingungen z.B. durch betriebliche Weiterentwicklungen verändern, bietet das Modul zudem eine Plattform für die Einführung neuer InfoLink-Funktionen und -Fähigkeiten.”

Beim Einloggen führen illustrierte Checklisten den Bediener durch die notwendigen Sicherheitsprüfungen. Crown kann die Checklisten in Absprache mit dem Kunden individuell anpassen. Zudem erscheinen während des Staplerbetriebs spezielle Sicherheitserinnerungen per Zufallsbetrieb auf dem Bildschirm. Zusätzliche Dynamic Coaching™ Meldungen haben darüber hinaus das Ziel, die Schulung der Bediener zu stärken und ihnen ein Echtzeit-Feedback zukommen zu lassen. Die integrierte Wireless-Konnektivität ermöglicht unter anderem den Zugriff auf Unternehmensnetzwerke und die gemeinsame Nutzung von Echtzeitdaten zur Produktivitätsnachverfolgung und für präventive Servicearbeiten. Wireless-Firmware-Downloads stellen sicher, dass neue Features für Zusatzfunktionen genutzt werden können und zukünftige, neue Anwendungsanforderungen bei sich weiterentwickelnden Kundenanforderungen berücksichtigt werden können.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur und beschäftigt weltweit über 16.000 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter crown.com.

Firmenkontakt

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Susanne Lang

Philipp-Hauck-Str. 12

85622 Feldkirchen

+49 89 93002-475

susanne.lang@crown.com

https://www.crown.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar

Thomas Stahlschmidt

Liebherrstraße 4

80538 München

+49 89 716 77 40 50

thomas.stahlschmidt@orca-isar.de

http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.