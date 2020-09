Neues GEG beschlossen

Diese Änderungen gelten für den Gebäudebestand

Am 01.11.2020 tritt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit erheblichen Änderungen, die auch die Anforderungen an Bestandsgebäude betreffen, in Kraft!

Wird ein Gebäude erweitert oder ausgebaut, muss nicht mehr zwischen Erweiterungen mit und ohne Wärmeerzeuger unterschieden werden. Reine Öl- und Kohleheizungen werden ab 2026 verboten. Die Neufassung der DIN V 18599 “Energetische Bewertung von Gebäuden” gilt nun als Standard-Rechenverfahren. Die Qualität von Energieausweisen und Modernisierungsempfehlungen soll gesteigert werden und daher gilt bei der Erstellung eine erhöhte Sorgfaltspflicht.

Das aktuelle Praxishandbuch “GEG im Bestand” zeigt, welche Vorgaben das GEG speziell an Bestandsgebäude stellt und wie Details bei der Sanierung von Gebäuden in Zukunft geplant und umgesetzt werden müssen, um die Vorgaben des GEG zu erfüllen.

Mit dem Wissen über die typischen Konstruktionen und deren U-Werte von Gebäuden aus den unterschiedlichen Baualtersklassen können moderne Sanierungsmethoden geplant und die Vorgaben des GEG erfüllt werden. Sofort einsetzbare Checklisten und Musterformulare unterstützen Planer und Ausführende von der systematischen Bestandsaufnahme bis zur fachgerechten Ausführung von Sanierungsmaßnahmen.

Der Verlag biete das Werk in verschiedenen Produkt-Varianten an. Mehr Informationen sind unter forum-verlag.com zu finden.

Die FORUM VERLAG HERKERT GMBH ist Spezialist für Fachmedien im B2B-Bereich. Der Verlag ist Herausgeber von Software-, Online- und Printprodukten sowie Veranstalter zahlreicher Seminare, Lehrgänge und Fachtagungen. Damit werden Themen aus Öffentliche Verwaltung, Personalwesen, Management, Arbeitsschutz, Produktion & Umwelt, Bau, Erwachsenen- und Jugendbildung sowie Außenwirtschaft & Logistik abgedeckt.

Die FORUM VERLAG HERKERT GMBH ist eine Tochtergesellschaften der FORUM MEDIA GROUP GMBH.

Firmenkontakt

Forum Verlag Herkert GmbH

D. Braun

Mandichostr. 18

86504 Merching

08233 381 123

service@forum-verlag.com

http://www.forum-verlag.com

Pressekontakt

Forum Verlag Herkert GmbH

U. Jürß

Mandichostr. 18

86504 Merching

08233 381 556

presse@forum-verlag.com

http://www.forum-verlag.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.