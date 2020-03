Neues LIEFERSIEGEL® für den Lieferservice in der Corona Krise

Für sichere Lebensmittellieferungen

Lieferdienste übernehmen in Zeiten der Corona-Krise wichtige Arbeiten. Denn sie versorgen die Menschen mit frischem Essen und können somit einen erheblichen Teil zur Versorgungslage beitragen. Mit dem LIEFERSIEGEL® steht nun ein neues Siegel parat, welches Ihnen als Lieferservice erlaubt, das Vertrauen der Kunden zu behalten und die Sicherheit des Transports zu gewährleisten.

Sicherheit und Vertrauen in Zeiten der Krise

Wer kennt nicht die Bilder, die immer wieder in den Medien grassieren. Pizzaboten, die heimlich von der bestellten Pizza naschen oder die den Deckel anheben, um die Inhalte zu kontrollieren. In Zeiten der Pandemie sind dies durchaus Gefahren, die immer mehr Menschen bewusst werden. Was, wenn der Bote selbst Corona-positiv ist und dann die Tröpfchen auf das Essen übergehen? Die Situation in der Küche entspricht den höchsten Hygiene-Standards, doch der Lieferservice selbst wird zur Gefahr. Diesem Problem können Sie effektiv entgehen, wenn Sie auf das neue LIEFERSIEGEL® zurückgreifen. Denn dieses praktische und neu entwickelte Siegel garantiert den Kunden, dass die Umverpackung des Essens nach dem Verlassen der Küche nicht mehr geöffnet wurde. Qualität und Frische können durch das LIEFERSIEGEL® optimal garantiert werden. Besonders in diesen speziellen Zeiten, in denen der Umsatz vieler Branchen einbricht, kann ein unvorteilhaftes Video Ihres Liefermitarbeiters oder des Lieferservice schnell dazu führen, dass sich die Kunden in Massen von Ihren Angeboten abwenden. Mit dem LIEFERSIEGEL® können Sie diese Gefahr proaktiv abwehren und zugleich das Vertrauen der Kunden in Ihre Sicherheit und Ihre Qualität maßgeblich beeinflussen. Nur so kann ein Geschäft in Krisenzeiten sicher fortgeführt werden.

Gute Sichtbarkeit und höchste Qualitätsstandards

Damit Ihr Lieferservice von diesem Siegel profitiert, spielen selbstverständlich die gute Sichtbarkeit des Siegels und dessen Etablierung eine wichtige Rolle. Daher wurde auf die Präsentation des Siegels höchsten Wert gelegt. So wird das Siegel unter anderem durch modernen Gold-Folien-Druck produziert und wirkt somit hochwertig und zuverlässig. Das LIEFERSIEGEL® Wird einfach nach dem Verpacken des Speisen auf die Umverpackung an der Verschlussstelle geklebt und haftet dort sicher und fest. Da das Siegel beim Versuch der Öffnung zerbröckelt, ist eine bereits geöffnete Umverpackung für die Kunden sofort sichtbar. In einem Testlauf mit einer Pizzakette und mit deren Lieferservice stand schnell fest, dass die Kunden das LIEFERSIEGEL® sehr gut angenommen haben und in dieses System ihr Vertrauen setzen.

Sicherheit und Werbung in einer Funktion

Über die Webseite des Liefersiegel.de können die Kunden zudem die Restaurants und Lieferservice in ihrer Umgebung finden, welche bereits auf das neue und somit sichere LIEFERSIEGEL® zurückgreifen. Das bedeutet, dass die Unternehmen, welche das Siegel nutzen, einen deutlichen Wettbewerbsvorteil für sich in Anspruch nehmen können. Denn aktuell mögen die Menschen in vielerlei Hinsicht noch zu zaghaft sein, doch die Veränderungen in den letzten Wochen zeigt bereits, wie wichtig Sicherheit und Vertrauen für immer mehr Menschen werden. Wer sich trotz Homeoffice und möglicher Ausgangssperre gut und vor allem sicher ernähren möchte, wird immer häufiger einen Lieferservice in Anspruch nehmen. Mit dem LIEFERSIEGEL® bieten Sie den Kunden die Sicherheit und das Vertrauen in Ihr Unternehmen, welche sich verunsicherte Kunden in Zeiten der Krise wünschen.

Das LIEFERSIEGEL® wurde beim Deutsches Patent- und Markenamt eingetragen und ist eine Innovation für die Gesellschaft. So erhalten Sie das Vertrauen der Kunden in Ihren Lieferservice und können mit Sicherheit auch diese Krise meistern!

