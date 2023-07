NEUES SALES SEMINAR VON DIETER MENYHART FÜR EINSTEIGER UND VERKAUFSPROFIS

WEG ZU ERFOLGREICHEM VERKAUF

Datum: 14. Juli 2023

Zürich, Schweiz – Dieter Menyhart, ein angesehener Experte auf dem Gebiet des Verkaufs, kündigt mit grosser Freude ein bahnbrechendes 5-tägiges Sales Seminar an, das speziell für EinsteigerInnen sowie jung gebliebene Talente entwickelt wurde. Das Seminar richtet sich auch an Verkaufsprofis, die ihre Verkaufsfähigkeiten aufbauen oder auf den nächsten Level bringen möchten. Die Swiss Sales Academy, unter der Leitung von Dieter Menyhart, ist bekannt für ihre innovativen Trainingsansätze und ihre langjährige Erfahrung in der Sales-Branche.

Das Sales Seminar, das vom 23. bis 27. August 2023 stattfindet, bietet den TeilnehmerInnen eine einzigartige Gelegenheit, ihr Verkaufspotenzial zu entfalten und ihre Karriere im Vertrieb voranzutreiben. Die Veranstaltung wird im Hotel Seedamm Plaza, Seedammstrasse 3 8008 Pfäffikon SZ abgehalten, das für ihre inspirierende Atmosphäre und hochmoderne Ausstattung bekannt ist: https://covl.io/offene-verkaufstrainings

Das 5-tägige Sales Seminar bietet eine umfassende und praxisorientierte Schulung für die TeilnehmerInnen. Dieter Menyhart wird sein umfangreiches Wissen und seine bewährten Verkaufsstrategien teilen, um den TeilnehmerInnen die erforderlichen Fähigkeiten und Techniken zu vermitteln, um im heutigen wettbewerbsintensiven Verkaufsumfeld erfolgreich zu sein. Das Seminar wird verschiedene Themen behandeln, darunter Kundenakquise, Verhandlungstechniken, Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und erfolgreiche Abschlüsse.

„Egal, ob Sie neu im Verkauf sind oder Ihre bestehenden Fähigkeiten weiterentwickeln möchten, das 5-tägige Sales Seminar bietet Ihnen die Werkzeuge und das Wissen, um Ihre Ziele zu erreichen“, sagte Dieter Menyhart. „Ich freue mich darauf, mit den TeilnehmerInnen persönlich zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial im Verkauf auszuschöpfen.“

Das Sales Seminar richtet sich an VertriebsmitarbeiterInnen, VerkaufsleiterInnen, UnternehmerInnen und alle, die ihre Fähigkeiten im Verkauf verbessern möchten. Die TeilnehmerInnen werden die Möglichkeit haben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und wertvolle Netzwerke aufzubauen.

Die Anmeldung für das 5-tägige Sales Seminar von Dieter Menyhart ist ab sofort möglich. Interessierte können sich online auf der Website der Swiss Sales Academy ( https://covl.io/offene-verkaufstrainings ) registrieren. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Weitere Termine für 2024 sind auch schon in Planung.

Über Dieter Menyhart:

Dieter Menyhart ist ein international anerkannter Verkaufsexperte und erfolgreicher Trainer im Vertrieb. Mit über 20 Jahren Erfahrung hat er zahlreiche Verkaufsteams und Einzelpersonen dabei unterstützt, ihre Verkaufsergebnisse zu verbessern und ihre Ziele zu übertreffen. Dieter Menyhart ist bekannt für seinen praxisnahen Ansatz und seine Fähigkeit, komplexe Verkaufsstrategien verständlich zu vermitteln.

Swiss Sales Academy bringt Verkäufer aller Leistungsstufen ins nächste Level

für mehr Erfolg im Verkauf !

In der Swiss Sales Academy kann jeder Verkäufer zum Spitzenverkäufer und zertifizierten Sales Expert werden!

Der Gründer von der Swiss Sales Academy Dieter Menyhart verfügt über 30 Jahre eigene Verkaufserfahrung. Seit 2010 gibt er und seine Kollegen aus der Swiss Sales Academy ihr Wissen in Seminaren und Trainings weiter, damit Sie nachhaltig noch erfolgreicher im Verkauf werden.

Kontakt

SWISS SALES ACADEMY GmbH

Dieter Menyhart

Birkenweg 2a

8854 Siebnen SZ

+41 55 5567060



https://www.swiss-sales-academy.com

