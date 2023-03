Neues Sicherheitsvideo von Air Astana wirbt auch für Kasachstans Schönheit und Kultur

Kasachstan, das neuntgrößte Land der Erde, hat mit weiten Steppenlandschaften, riesigen schneebedeckten Gebirgen, faszinierenden Großstädten und einer reichen Geschichte viel für Besucher zu bieten. Darauf geht Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete nationale Fluggesellschaft Kasachstans, ab sofort in dem neuen Video ein, das die Gäste vor dem Start jedes Air-Astana-Fluges mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut macht: https://youtu.be/S08swmoFiYM

Mehr als 100 Menschen nahmen an den Aufnahmen teil, die unter anderem das Kosmodrom Baikonur und das Skigebiet Shymbulak sowie die Städte Astana und Almaty zeigen. Regisseur des etwa viereinhalb minütigen Videos war Aisultan Seitov, und für den passenden musikalischen Rahmen sorgte der kasachische Komponist Emil Dosov.

„Die großartige Natur sowie die Kultur und Traditionen Kasachstans dienten dem neuen Sicherheitsvideo von Air Astana als Inspirationsquelle“, sagte Yelena Obukova, Vice President of In-flight Services bei Air Astana. „Wenn sich unsere Fluggäste dieses Video ansehen, erhalten Sie alle notwendigen Sicherheitsinformationen und können dabei herrliche Aufnahmen unserer Heimat sehen. Wir hoffen, dies regt den einen oder anderen Passagier sogar dazu an, selbst zu diesen Orten in Kasachstan zu reisen.“

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com

Air Astana mit Sitz in Almaty ist die nationale Fluggesellschaft Kasachstans. Die Airline betreibt ein umfassendes nationales und internationales Streckennetz ab dem Hauptdrehkreuz Almaty International Airport sowie den weiteren Hubs in Astana, Atyrau und Aktau. Derzeit umfasst die Flotte der Air Astana Group 42 Flugzeuge, die bei der 2002 gegründeten Full-Service-Fluggesellschaft Air Astana sowie beim Low-Cost-Carrier FlyArystan (2019 gegründet) zum Einsatz kommen. Hochqualifizierte Mitarbeiter – überwiegend aus Kasachstan, aber auch aus dem Ausland – kümmern sich um das Wohl der Fluggäste. Seit Herbst 2005 steht Peter Foster, Airline-CEO mit mehr als 40 Jahren Management-Erfahrung, an der Spitze der Air Astana Group.

