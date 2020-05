Neues Storage-Duo: MTI und Huawei gehen Partnerschaft ein

MTI Summer-Special: Dorado High-End-Flash-Speicher von Huawei mit flexibler kostenfreier Testphase zu günstigen Konditionen

Wiesbaden, 14. Mai 2020 – Das bundesweit agierende IT-Systemhaus MTI Technology GmbH und Huawei Technologies GmbH gehen eine neue Technologiepartnerschaft ein. Als Huawei Certified Service Partner (CSP) übernimmt das Systemhaus bei seinen Kunden zukünftig als Full-Service Anbieter die Planung, die Installation und den kompletten Support für Huawei Storage-Systeme. Dazu hat MTI in den letzten Monaten seine Mitarbeiter aus Vertrieb, Pre-Sales und Service speziell auf die Huawei-Technology geschult und zertifiziert.

Starkes Angebot für Huawei Dorado All-Flash-Block-Speicher

MTI und Huawei starten gemeinsam in den (Früh-)Sommer mit einer Aktion, die den schnellen Zugang zu einer der besten Block-Speicherlösungen erleichtert und MTI-Kunden exklusiv attraktive Test- und Zahlungsmodalitäten garantiert. Das gemeinsame Angebot umfasst die neueste Generation der Huawei OceanStor Dorado V6 Storage-Systeme mit einer dreimonatigen Testphase für Kunden im eigenen Rechenzentrum. Damit haben Unternehmen die Chance, die Speichersysteme ausgiebig und vor allem unter realen Betriebsbedingungen zu testen. Die schnelle Lieferzeit der Systeme von nur zwei bis vier Wochen ist durch die Fertigung in der EU sichergestellt. Die Speicherspezialisten von MTI übernehmen von Anfang an alle Aufgaben von der Planung bis hin zum technischen Support. Ein weiterer und besonderer Aspekt des Angebots sind die vergleichsweise günstigen Einstiegspreise für Block-Speicher der Oberklasse sowie das Zahlungsziel erst am Ende der Testphase. Weitere Informationen zur MTI-Sommeraktion unter: https://de.mti.com/summer-specials

“Die Partnerschaft mit Huawei ist ein großer und wichtiger Schritt für MTI. Die Innovationskraft und auch Präsenz von Huawei auf dem deutschen Markt bilden eine optimale Grundlage, um Unternehmen mit hervorragenden Storage-Lösungen und Services zu bedienen”, betont Michael Babylon, Geschäftsführer MTI Technology GmbH.

“Mit MTI haben wir einen Partner gefunden, der seit vielen Jahren insbesondere im Speicherbusiness zuhause ist und ein sehr erfolgreiches Geschäft betreibt. Wir benötigen echte Spezialisten, die nicht nur das Storage-Handwerk verstehen, sondern die besonderen Eigenschaften unserer Lösungen in den Datacentern der Kunden optimal entfalten können. MTI ist eines dieser Systemhäuser und wir freuen uns auf eine lange, erfolgreiche Partnerschaft”, sagt Sales & Marketing Director Jörg Karpinski von Huawei.

Über MTI Technology:

Das Systemhaus MTI Technology GmbH ( http://mti.com/de) ist seit über 30 Jahren auf IT-Infrastrukturen, IT-Management, Cloud Services und IT-Security spezialisiert. Mehr als 1.800 Kunden in Europa, darunter mittelständische und große Unternehmen, vertrauen auf die Expertise und Lösungen von MTI zur Speicherung, zum Schutz und zur Sicherung von Daten und Informationen – sowohl hersteller-, plattform- als auch applikations-übergreifend. In Deutschland betreut MTI Kunden bundesweit über die Standorte Wiesbaden, Hamburg, München und Stuttgart. Langjährige Partnerschaften mit führenden Herstellern bieten ein komplettes Portfolio an aktuellen und zukunftssicheren Technologien inklusive Services. Zusätzlich bietet MTI einen bundesweiten Produktservice zu allen aktuell verfügbaren Technologien und Lösungen.

