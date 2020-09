Neues Trendgetränk: SKILANKETTE SMOFEE überrascht mit zauberhafter Mischung aus Smoothie und Cold-Brew-Kaffee

SKILANKETTE SMOFEE – Smoothie küsst Kaffee

Das Berliner Startup-Projekt SKILANKETTE SMOFEE kann sich vor Anfragen kaum retten. Mit einem so großen Interesse für KA-KI-TO und KA-MÖ-BI, die beiden Geschmacksrichtungen des Powerdrinks SMOFEE, hat das siebenköpfige Gründerteam SKILANKETTE nicht gerechnet.

Wer steckt hinter SKILANKETTE SMOFEE?

Ein siebenköpfiges Team aus absoluten Kaffee-Liebhabern, die ohne den Wachmacher am Morgen verloren wären. Um ihrer Kaffeeleidenschaft noch den richtigen Vitaminkick zu geben, haben sie SKILANKETTE SMOFEE ins Leben gerufen: wachmachenden Cold-Brew-Kaffee gemischt mit gesunden Smoothies. Der Name SMOFEE ist Programm: Eine Mischung aus “Smoothie” und “Coffee”

Die Mission: “Wir möchten unseren Kunden den richtigen Koffeinkick mit der richtigen Dosis Vitaminen und Nährstoffen bieten, um gesund und energiegeladen jeden Tag aufs Neue durchzustarten. Die Fusion von Kaffee mit Obst und Gemüse wird mit SKILANKETTE SMOFEE auf ein neues Level gehoben.”

Um erstmal Fuß zu fassen in der Getränkebranche, konzentriert sich SKILANKETTE SMOFEE vorerst auf den deutschen Markt.

UMWELTEWUSST UND NACHHALTIG

Für die Produkte KAMÖBI und KAKITO wird ausschließlich Bio-Obst und -Gemüse von zertifizierten, lokalen Händlern verwendet. Der Kaffee kommt aus nachhaltigen Anbaugebieten.

Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit stehen auch bei der Verpackung im Vordergrund: SKILANKETTE SMOFFEs werden plastikfrei abgefüllt. Deshalb hat sich das Team für eine robuste Glasflasche entschieden, die handlich geformt, gut transportierbar und vor allem wiederverwendbar ist. Der besondere Dreh an der Sache: Der Smoothie im unteren Teil und der Cold Brew Kaffee im oberen Teil der Flasche bleiben solange getrennt, bis sie direkt vor dem Genuss durch eine Drehung in der Flaschenmitte gemischt werden. So entsteht ein extra frischer Mix. Ein bisschen SMOFEE Magie im Alltag.

Mit zwei Geschmacksrichtungen geht SKILANKETTE SMOFEE an den Start:

KA-KI-TO

Kaffee trifft auf Kirsche und Tomate – das ist eine SMOFEE-Produktvariante von Skilankette. Denn neben dem Koffein-Kick, sind Vitamine für einen energiereichen Start in den Tag wichtig.

Die Bio-Kirschen sind reich an Kalium, Magnesium, Vitamin C und Eisen. So wird sichergestellt, dass SMOFEE-Trinker mit dem richtigen Vitamin-Mix gestärkt in den Tag starten. Für die Portion Gemüse werden die Kirschen mit Tomaten gemischt. Denn das im Gemüse enthaltene Eisen liefert zusätzliche Energie, Folsäure schützt vor Verkalkungen in den Arterien.

Eine super Kombination, um fit durch den Tag zu kommen.

KA-MÖ-BI

Kalorienarm und eine gute Nährstoffquelle – diese Eigenschaften stehen für den KA-MÖ-BI-SMOFEE. Denn die Möhre ist ein Star unter den heimischen Wurzelgemüsen und vielseitig einsetzbar. Durch die enthaltenen Ballaststoffe sorgt sie nicht nur für eine gesunde Darmflora, sie verlangsamt zudem die Verdauung von Zucker und Stärke und kann so den Blutzuckerspiegel wieder senken. Eine weitere positive Eigenschaft ist das im Gemüse enthaltenen Vitamin A und Biotin, welches gut für Haare und Haut ist.

Damit das Kaffee-Mischgetränk auch die richtige Süße enthält, mischt Skilankette die Möhren mit Birnen. Die Früchte enthalten Vitamin C, Kalium, Magnesium und Zink. Damit sind sie ein idealer Vitaminlieferant. Durch den geringen Fruchtsäure-Anteil sind sie besonders für säureempfindliche Menschen geeignet. Unsere Meinung: Die perfekte Ergänzung zur Möhre.

