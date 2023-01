Neues Update! Prof. Media for Mac 12.0.0 mit Unterstützung von neuen Modulen: UHD Creator, Blu-ray Recorder Copy/Ripper, Blu-ray to DVD Converter

Die beste 4K-Blu-ray-Brenner-Software zum Brennen von 4K-Blu-ray-Disc/Ordner/ISO-Datei mit benutzerdefiniertem Menü aus Videos/Bildern in beliebigen Formaten mit 20-facher Geschwindigkeit

Zusammenfassung: Leawo Software hat Prof. Media for Mac 12.0.0 veröffentlicht und dieses Update fügt 4 weitere integrale Module hinzu, um UHD Blu-ray aus Videos zu erstellen, BDAV-Inhalte zu kopieren und zu entschlüsseln und Blu-ray zu DVD zu konvertieren. Und das alles sind völlig mühelos.

Shenzhen, Guangdong, China, 15. Januar 2023: 4K Ultra HD ist eine Auflösung von 38402160, viermal so hoch wie 1080P, und bietet 8,3 Millionen Pixel. Diese Art von Bildqualität ist so gut, dass die Zuschauer das Gefühl haben, mitten im Geschehen zu sein, und die Details im Hintergrund und die Gesichtsausdrücke der Schauspieler sehen können. Da 4K-Discs allmählich zum dominierenden Disc-Typ in der Multimedia-Industrie werden, gibt es auch entsprechendes Zubehör in Hülle und Fülle. Leawo Software hat sein Flaggschiff-Toolkit Prof. Media for Mac überarbeitet und zu einem vollwertigen Bundle gemacht, das verschiedene 4K UHD/Blu-ray/DVD/Video-Backup-Aufgaben bewältigt. Hier sind die wichtigsten Updates in Prof. Media For Mac 12.0.0:

1. Neu hinzugefügtes UHD Creator Modul zum Brennen von Videos/Bildern auf BD25/50/66/100 3840*2160 Discs, Ordner und/oder ISO Image Dateien.

2. Neu hinzugefügtes Blu-ray Recorder Copy Modul zum Kopieren von BDAV-Inhalten im 1:1-Backup-Modus.

3. Neu hinzugefügtes Blu-ray Recorder Ripper Modul zum Entschlüsseln und Konvertieren von BDAV-Inhalten in Video in verschiedenen Formaten.

4. Das neu hinzugefügte Modul Blu-ray to DVD Converter unterstützt die Sicherung von Blu-ray auf DVD.

5. Unterstützung für macOS 13 und höher hinzugefügt.

6. Optimierte Programmbedienung und Schnittstellentext.

7. Das Problem des Blu-ray Creator Moduls, das den Hintergrund des Disc-Menüs unscharf macht, wurde behoben.

8. Andere bekannte Fehler wurden behoben.

Prof. Media for Mac ist eine leistungsstarke Medienkonverter-Kombination für Mac-Benutzer zur Konvertierung von Mediendateien für verschiedene Zwecke. Es umfasst 15 praktische Tools: Blu-ray Ripper for Mac, Blu-ray Recorder Ripper for Mac, DVD Ripper for Mac, Blu-ray Creator for Mac, DVD Creator for Mac, Blu-ray Cinavia Removal for Mac, Video Converter for Mac, CleverGet Video Downloader for Mac, Blu-ray Copy for Mac, Blu-ray Recorder Copy for Mac, DVD Copy for Mac, Blu-ray to DVD Converter for Mac, UHD Copy for Mac, UHD Ripper for Mac, UHD Creator for Mac.

Dieses Update ist eine großartige Nachricht für Heimkino-Enthusiasten, da sie 4K-Filme zu Hause genießen können, indem sie 4K-Videos/Bilder mit dem UHD Creator-Modul auf BD25/50/66/100 3840*2160-Discs, Ordner und/oder ISO-Image-Dateien brennen, wobei die ursprüngliche Bild- und Audioqualität erhalten bleibt. Die neueste Version fügt 3 neue Module zur Hervorhebung hinzu: Blu-ray Recorder Copy, Blu-ray Recorder Ripper und Blu-ray to DVD Converter. Diese Tools helfen beim Kopieren von BDAV-Inhalten im 1:1-Backup-Modus, beim Rippen von BDAV-Inhalten in Video in verschiedenen Formaten und beim Konvertieren von Blu-ray in DVD. Außerdem hat Prof. Media For Mac 12.0.0 die Bedienung des Programms und den Oberflächentext für eine bessere Benutzererfahrung optimiert und das Problem des „verschwommenen Disc-Menü-Hintergrunds“ bei der Verwendung des Blu-ray Creator-Moduls behoben.

Preise & Verfügbarkeit:

Leawo Prof. Media for Mac 12.0.0 ist für Nutzer von macOS 10.13/10.14…12/13 verfügbar und bietet eine kostenlose Testversion und eine registrierte Version zum Download an. Im Moment kann jeder Online-Käufer Leawo Prof. Media for Mac 12.0.0 zum halben Preis für eine 1-Jahres- oder Lifetime-Lizenz auf der offiziellen Kaufseite erwerben. Prof. Media for Mac kostet derzeit nur EUR179.94 für eine 1-Jahres-Lizenz und EUR214.94 für eine Lifetime-Lizenz.

