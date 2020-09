Neues Vortragsprogramm: Profitieren Sie vom digitalen Wandel!

Der Corona-bedingte Lockdown hat in vielen Unternehmen zu einem Umdenken geführt und den digitalen Wandel beschleunigt. Für die Unternehmen ist es jetzt wichtig, seine Geschäftsmodelle auf die Zukunft aufzurichten und seine Prozesse zu digitalisieren. Dr. Alexander Bode, der Dolmetscher der digitalen Vision, geht mit seinem neuen Vortragsprogramm auf die wichtigen Themen ein. “Seit vielen Jahren zeige ich den Unternehmen die digitale Vision auf, durch Corona ist der Veränderungsprozess jetzt richtig in Schwung gekommen”, so Dr. Bode bei der Vorstellung seines neuen Programms.

Die gute Nachricht vorweg, Corona verändert nicht alles. Viele Trends, die bereits vor der Pandemie stabil waren, entwickeln sich weiter. Manche haben sich durch die aktuelle Situation deutlich beschleunigt. “Unternehmen, die sich schon vor der Pandemie mit dem digitalen Wandel beschäftigt haben, können in diese Richtung weiterarbeiten, sollten aber schnell die richtigen Entscheidungen treffen. Für alle anderen ist es jetzt höchste Zeit, mit den Zukunftsthemen zu befassen, um nicht dauerhaft den Anschluss zu verlieren”, mahnt Bode.

Mit Blick auf Veranstaltungen hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. Das faktische Veranstaltungsverbot hat dazu geführt, dass viele Vorträge und Angebote mittlerweile digital stattfinden. “Da ich seit Jahren die Unternehmen für den digitalen Wandel sensibilisiere, konnte ich mein Programm bereits online anbieten. Dennoch habe ich in den vergangenen Monaten gelernt, dass die aktuelle Situation eine ganz neue Ansprache möglich macht. Meine Vorträge nehmen diese aktuelle Entwicklung auf und bieten den Unternehmen in dieser dynamischen Zeit eine wichtige Orientierung,” so Bode, der mit drei neuen knackigen Vortragstiteln auf das Thema aufmerksam machen möchte.

Mit dem Erfolgs-Vortrag “Prinzipien der Digitalisierung – wie Sie im digitalen Wandel die richtigen Entscheidungen treffen” haben bereits mehrere tausend Zuhörer in den vergangenen Jahren einen Weckruf erhalten. “Es geht ja nicht darum, von heute auf Morgen alles zu digitalisieren. Aber wichtig ist, damit anzufangen. In meinem Vortrag zeige ich den Unternehmenslenkern auf, an welchen Prinzipien sie sich nachhaltig im digitalen Wandel orientieren sollten. Diese sind unabhängig von technologischen Entwicklungen und bieten eine universelle Entscheidungsgrundlage”, gibt sich Bode überzeugt.

Deutlich konkreter wird es bei dem Vortrag “Popcorn und Disruption – wie Sie von den Innovationen anderer lernen”. Hier zeigt Dr. Bode auf, warum disruptive Innovationen das Potenzial haben, ganze Branchen zu verändern und warum es so wichtig ist, die relevanten Innovationen für sein Unternehmen zu kennen. “Es findet so viel statt auf der Welt, dass es für die Unternehmen schwierig bis unmöglich ist, alles im Blick zu behalten. Dabei müssen die Unternehmen nichts neu erfinden, sondern sollten sich intensiv mit den Innovationen anderer befassen und überlegen, wie sie sich diese zu Nutze machen können. Meine Zuhörer sind damit dem Wettbewerb immer eine Nase voraus”, erläutert Bode den Inhalt dieses Vortrags.

Wer sein Unternehmen strategisch auf Zukunftskurs bringen möchte, sollte keinesfalls den neuesten Vortrag von Dr. Bode verpassen: “Kunde von Morgen – wie Sie Ihr Geschäftsmodell auf die künftigen Bedürfnisse ausrichten”. Hier wird anhand Zukunftstrends und ganz konkreten Innovationen der Blick in die Zukunft möglich. Mit Hilfe einer umfangreichen Innovationsdatenbank gibt Dr. Bode konkrete Innovationsimpulse für die Zuhörer, die die Themen dazu selbst bestimmen. “Mit dem interaktiven Format geht es mir darum, nicht nur eine Botschaft zu senden, sondern die Zuhörer ganz gezielt auf Basis ihrer Interessen zu erreichen. Nur damit ist die Botschaft glaubwürdig und bietet meinen Zuhörern einen großen Mehrwert”, so Bode abschließend.

Die Vorträge von Dr. Alexander Bode werden im Rahmen von Veranstaltungen angeboten oder können von Unternehmen zum Beispiel für Führungskräfteveranstaltungen gebucht werden.

Sind Sie Veranstalter oder ein Unternehmen und Ihr Interesse wurde geweckt? Wenden sie sich gerne an Dr. Alexander Bode. Aktuelle Themen und Termine finden Sie in dem monatlich kostenlos erscheinenden Newsletter und Podcast von Dr. Alexander Bode unter www.alexander-bode.de/newsletter

Dolmetscher der digitalen Vision

Firmenkontakt

CONABO GmbH

Alexander Bode

Steingasse 6

64404 Bickenbach

016090853482

kontakt@conabo.de

http://www.alexander-bode.de

Pressekontakt

CONABO GmbH

Alexander Bode

Steingasse 6

64404 Bickenbach

016090853482

a.bode@conabo.de

http://www.conabo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.