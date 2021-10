Neurohacks – Wie wir gehirngerecht und glücklicher arbeiten

Friederike Fabritius und Hans Werner Hagemann wissen, wie wir unser Gehirn zu Höchstleistungen anstiften. Ob alleine oder im Team: ihre Erkenntnisse aus Hirnforschung und Managementpraxis lassen uns zufriedener und erfolgreicher arbeiten.

Wussten Sie, dass Sie nur montags arbeiten könnten und dennoch mehr schaffen als üblicherweise von Montag bis Freitag? Alles, was es dazu braucht, ist die richtige Mischung aus Botenstoffen in Ihrem Gehirn. Die Neurowissenschaftlerin Friederike Fabritius und der Führungsexperte Hans Werner Hagemann sind sich sicher: Alles kann leichter und konzentrierter gehen, wenn wir verstehen, wie unser Gehirn funktioniert! In ihrem Buch kombinieren sie die Quintessenz aus Neurowissenschaft und Managementpraxis, um uns zu helfen, mehr Leistung, Führungsstärke, Teamgeist und Zufriedenheit freizuschalten. Sie zeigen, wie kognitive Fähigkeiten gezielt eingesetzt werden können, um fokussierter, effizienter, kollegialer und letztlich glücklicher zu arbeiten.

Dazu erläutern sie zunächst, wie wir unsere Potentiale voll ausschöpfen und unser optimales Leistungsniveau nicht nur erreichen, sondern auch halten können. Im zweiten Teil räumen die AutorInnen mit dem Mythos auf, Prozesse im Gehirn seien ab einem gewissen Alter unveränderlich, und zeigen, wie wir unser Leben lang das eigene Gehirn neu verdrahten und unsere Fähigkeiten verbessern können. Im letzten Teil wenden Friederike Fabritius und Hans Werner Hagemann die beschriebenen Erkenntnisse auf einen Gruppenkontext an, sodass sich völlig neue Ansätze für den Aufbau besonders leistungsfähiger Teams ergeben.

Basierend auf den beliebten Leadership-Programmen der Autoren, die Hunderttausende von Führungskräften auf der ganzen Welt durchlaufen haben, wird dieses klare, aufschlussreiche und fesselnde Buch sowohl Einzelpersonen als auch Teams helfen, ihr maximales Potenzial auszuschöpfen und außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Ausgezeichnet als Management-Buch des Jahres von der Zeitschrift strategy+business, ist es die beste Anleitung, endlich unser Gehirn zu benutzen – und zwar richtig!

Die Autoren

Friederike Fabritius ist studierte Neurowissenschaftlerin. Sie hat am Max-Planck-Institut für Hirnforschung gearbeitet und war bei McKinsey im Management Consulting tätig. Heute arbeitet sie als Keynote-Speakerin mit großen Unternehmen auf der ganzen Welt. Sie ist Mitglied des Beirats von Acatech, wo sie unter anderem die Bundesregierung im Bereich der technischen und digitalen Entwicklung berät. Dr. Hans Werner Hagemann, Gründer und Managing Partner der internationalen Managementberatung Munich Leadership Group (MLG), ist der führende Experte für Bestleistung von Individuen, Teams und Organisationen. Er hat auf der Basis der Neurowissenschaften Methoden und Tools entwickelt, mit denen unternehmerisches Denken, Innovation, Leistung und Wachstum gefördert und Transformationsprozesse beschleunigt werden.

Friederike Fabritius, Hans Werner Hagemann

Neurohacks

Gehirngerecht und glücklicher arbeiten

296 Seiten, Paperback broschiert

EUR 19,95/EUA 20,60/sFr 22,48

ISBN 978-3-593-51486-4

Erscheinungstermin: 13.10.2021

Campus Frankfurt / New York ist einer der erfolgreichsten konzernunabhängigen Verlage für Wirtschaft und Gesellschaft. Campus-Bücher leisten Beiträge zu politischen, wirtschaftlichen, historischen und gesellschaftlichen Debatten, stellen neueste Ergebnisse der Forschung dar und liefern kritische Analysen.

