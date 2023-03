Neuste Off-Plan Apartments in Dubai

SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences und Address Residences The Bay, Emaar Beachfront

SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences

Ist ein 340 Meter hoher Turm, der Wohnungen, Büroflächen und Hotelsuiten bietet. Zu den angebotenen Wohnungen gehören Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Duplexwohnungen mit 2 Schlafzimmern und zwei exklusive Penthäuser mit 3 Schlafzimmern, die zum Verkauf stehen.

SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences ist ein 340 Meter hoher, gemischt genutzter Turm von DMCC, der sich in Uptown Dubai in unmittelbarer Nähe von Dubai Marina und Jumeirah Park befinden wird. Das Architekturbüro Adrian Smith + Gordon Gill ist für den Entwurf des Projekts verantwortlich.

Der luxuriöse Turm von SO/ Uptown Dubai wird von Diamanten und Brillanz inspiriert sein und 22 Stockwerke mit Büroflächen, 10 Stockwerke mit dem SO/ Uptown Hotel mit 188 Zimmern und 28 Stockwerke mit 227 Wohnungen der SO/ Uptown Dubai Residences bieten.

Die modernen Residenzen bieten einen faszinierenden Blick auf die Skyline von Dubai und Ain Dubai. Zur Auswahl stehen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Duplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und Penthäuser mit 3 Schlafzimmern. Die Schlafzimmer sind mit Einbauschränken ausgestattet, während in einigen Wohnungen die Hauptschlafzimmer über begehbare Schränke verfügen. Ausgewählte Einheiten verfügen auch über ein Dienstmädchenzimmer, und jeder Wohnung sind 1-2 Parkplätze zugeordnet.

SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences wird sich einer strategischen Lage in Uptown Dubai rühmen können. Das Projekt wird nur wenige Minuten von der Sheikh Zayed Road, der Hauptautobahn von Dubai, entfernt sein, so dass die Bewohner andere Gebiete des Emirats leicht erreichen können. Das Stadtzentrum von Dubai und die Business Bay sind in 30 Minuten zu erreichen, während Dubai Marina in 10 Minuten erreichbar sein wird.

Die künftigen Bewohner von SO/Uptown Dubai Hotel & Residences werden The Beach at JBR, The Walk at JBR, eine Promenade mit Boutiquen und Restaurants, sowie Ain Dubai zu schätzen wissen. Eine Reihe von Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Turms. Dazu gehören die Dubai Marina Mall, die Ibn Battuta Mall und der Montgomerie Golf Club Dubai.

Der Erwerb einer Wohnung im SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences bietet Ihnen die Möglichkeit, ein harmonisches Leben in unmittelbarer Nähe von Dubai Marina und Palm Jumeirah zu erleben und Zugang zu unzähligen Annehmlichkeiten zu genießen, die sich sowohl auf dem Gelände des Turms als auch in der Umgebung befinden.

Wenn Sie mehr als 2.000.000 AED für eine Wohneinheit im SO/ Uptown Dubai Hotel & Residences ausgeben, haben Sie außerdem die Möglichkeit, nach Fertigstellung des Projekts, das im dritten Quartal 2023 übergeben werden soll, ein Goldenes Visum für 10 Jahre zu beantragen.

DAMAC Harbour – Apartment Off Plan kaufen Dubai

Address Residences The Bay at Emaar Beachfront

verbindet Wohnen am Strand mit exzellentem Design-Flair, umgeben von einem unvergleichlichen Blick auf das blaue Wasser des Golfs und die Superyachten, mit direktem Zugang zum Strand und einem angrenzenden Park. Der Turm bietet eine breite Palette von Luxuswohnungen und Duplex-Penthäusern zum Verkauf.

Address The Bay in Emaar Beachfront ist ein ultraluxuriöses Wohnprojekt des führenden Bauträgers in den VAE, Emaar Properties. Der Komplex umfasst eine Reihe luxuriöser Markenapartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern und einer Fläche von 803 bis 1970 Quadratmetern. Bei den Wohnungen handelt es sich um 4 Zwei-Schlafzimmer-Wohnungen auf der Rückseite der oberen Etagen, Drei-Schlafzimmer-Eckwohnungen im vorderen Teil des Gebäudes und 2 Zwei-Schlafzimmer-Wohnungen im mittleren Teil des Wohnturms.

Diese Wohnungen mit erstklassigem Interieur werden einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Emaar Beachfront bieten. Das durchdachte Design des Wohngebäudes bietet den Bewohnern einen Panoramablick von mehr als 75 % der Wohnungen in beide Richtungen. Zu den luxuriösen Annehmlichkeiten der Anlage gehören ein exklusiver Zugang zu einem Privatstrand, ein Infinity-Swimmingpool, eine große Hotellobby und ein erstklassiger Hotelservice der berühmten Marke Address Hotels + Resorts. Das ultraluxuriöse 5-Sterne-Hotel wird sich auf der Podiumsebene des Address The Bay Komplexes befinden.

Address The Bay hat eine erstklassige Lage direkt am Strand auf dem besten Grundstück in Emaar Beachfront, wo es viele Michelin-Sterne-Restaurants rund um den Komplex geben wird. Das Gebäude wird von Grand Bleu Tower Interiors by Elie Saab, Palace Beach Residence und Beach Mansion umgeben sein.

Die Bewohner von Address The Bay werden die Hauptautobahn des Emirats Dubai – die Sheikh Zayed Road – leicht mit dem Auto erreichen können, was etwa 10 Minuten dauert. Zu den benachbarten Bezirken des neuen Wohn- und Hotelkomplexes gehören Palm Jumeirah, Dubai Marina und Dubai Media City.

Emaar Beachfront, wo sich das Address The Bay befindet, wurde 2018 eröffnet und ist die Nummer eins unter den Verkaufsstandorten im Emirat Dubai. Nach seiner Fertigstellung wird das Viertel Freizeit-, Sport- und Wellnesseinrichtungen von Weltklasse sowie einen Yachthafen und zwei Kreuzfahrtterminals bieten.

Die Markenwohnungen in Address The Bay sind eine rentable Investition mit einer Rendite von 5 %. Der Mindestpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in ähnlichen Projekten in Emaar Beachfront beträgt etwa 110.000 AED pro Jahr. Mit dem Kauf einer Immobilie im Projekt Emaar Address The Bay sind Investoren berechtigt, ein Goldenes Visum für die VAE zu beantragen, das nach den neuen Bestimmungen eine Mindestinvestition von 2.000.000 AED erfordert. Zu den Vorteilen dieser Art von Visum gehören eine lange Aufenthaltsdauer und 100 %iges Geschäftseigentum von Ausländern auf dem Festland der VAE.

Off Plan Immobilien Dubai

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

T Klingler

Marina Gate 0

00000 Dubai

971522776604

http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.