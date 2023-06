Neuste Off Plan Immobilien in Al Barsha South, Dubai

Binghatti Amber, Binghatti Developers und Elbrus Tower, Tiger Properties

Binghatti Amber, Al Barsha South Fourth

Binghatti Amber at JVC ist eine neue Wohnanlage, die von Binghatti Developers entwickelt wurde und klassisch gestaltete Wohnungen in Dubai bietet. Die 23-stöckige Fassade des Hochhauses besticht durch ein unverwechselbares architektonisches Design, das Modernität und zeitlose Eleganz nahtlos miteinander verbindet.

Es befindet sich im begehrten Jumeirah Village Circle und genießt eine erstklassige Lage in Dubai. Diese blühende Gemeinde bietet den Bewohnern die perfekte Mischung aus Ruhe und Komfort. Dank der guten Anbindung an die wichtigsten Autobahnen erreichen Sie von JVC aus die wichtigsten Ziele in Dubai, darunter das Stadtzentrum und die Dubai Marina, in nur wenigen Minuten. Ob Sie nun berufstätig sind oder eine Familie, die eine ruhige und gut angebundene Wohngegend sucht, es ist die perfekte Wahl.

Die Wohnanlage ist ein Beweis für die außergewöhnliche Handschrift des Entwicklers und die architektonische Brillanz, wobei der Rest in jeder Hinsicht praktisch ist. Die markante Fassade des Gebäudes ist eine harmonische Mischung aus moderner Ästhetik. Die sorgfältig gestalteten Innenräume strahlen ein Gefühl von Luxus und Komfort aus, wobei jedes Detail sorgfältig durchdacht wurde, um einen wirklich bezaubernden Lebensraum zu schaffen. Die geräumigen Wohnungen verfügen über hochwertige Oberflächen, erstklassige Einrichtungsgegenstände und raumhohe Fenster, die einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Stadtlandschaft bieten.

Luxus ist nicht nur ein Wort, es ist eine Lebensart. Den Bewohnern steht eine breite Palette an erstklassigen Annehmlichkeiten zur Verfügung, die keine Wünsche offen lassen. Ganz gleich, ob Sie nach einem langen Tag entspannen oder aktiv und energiegeladen bleiben möchten, hier finden Sie alles, was Sie brauchen. Tauchen Sie in den erfrischenden Swimmingpool ein, trainieren Sie im hochmodernen Fitnesscenter oder entspannen Sie sich in den üppig begrünten Gärten. Ein eigener Kinderspielplatz sorgt dafür, dass auch die Kleinsten einen Platz zum Spielen haben:

– Eine neue Hochhaus-Wohnanlage im renommierten JVC, Dubai

– Ein unverwechselbares architektonisches Design, das in der Nachbarschaft hervorsticht

– In unmittelbarer Nähe zu beliebten Zielen wie Dubai Marina und Jumeirah Beach gelegen

– Umgeben von einer Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, Cafés und vielem mehr

– Das Viertel ist bekannt für seine Gemeinschaftsveranstaltungen und -aktivitäten, die ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit fördern

Binghatti Amber ist das neueste Wohnwunder in den Jumeirah Village Skylines, das einige der besten Annehmlichkeiten bietet, in denen die Bewohner und ihre Gäste einen komfortablen Lebensstil genießen können. Die Designelemente der Fassade sind so attraktiv, dass Sie jeden Tag bequem genießen und das Beste des Lebens hier erleben können.

Die Bewohner können ein erfrischendes Bad im Infinity-Pool nehmen, im hochmodernen Fitnesscenter trainieren oder in den üppig angelegten Gärten entspannen und die Seele baumeln lassen. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein eigener Kinderspielplatz, großzügige Außenbereiche und sichere Parkmöglichkeiten.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Turnhalle

– BBQ-Bereich

– Parkzone

– Parks und Gärten

– Joggingstrecke

– Meditationsraum

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Cafés und Restaurants

Binghatti Amber liegt in der lebhaften Gemeinde Jumeirah Village Circle (JVC) in bester Lage im Herzen von Dubai. JVC ist ein begehrtes Viertel, das für seine ruhige Atmosphäre, seine üppigen Grünflächen und seine hervorragende Anbindung an die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt bekannt ist. Die Bewohner haben leichten Zugang zu Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Einkaufszentren, Erholungsgebieten und wichtigen Verkehrsnetzen, was einen bequemen und erfüllenden Lebensstil gewährleistet.

Nahegelegene Orte:

– 10 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 15 Minuten – Dubai Internet City

– 10 Minuten – Dubai Marina

– 15 Minuten – DIFC

– 15 Minuten – Dubai Media City

– 15 Minuten – Palm Jumeirah

Der Masterplan von Binghatti Amber zeigt das durchdachte Design und die akribische Liebe zum Detail, die zum Markenzeichen von Binghatti Developers geworden sind. Das Projekt zeichnet sich durch einen auffälligen zeitgenössischen architektonischen Stil aus, mit einer schlanken Fassade, die Eleganz und Raffinesse ausstrahlt. Der sorgfältig geplante Grundriss maximiert die Raumnutzung und gewährleistet die Privatsphäre, während er gleichzeitig eine harmonische Umgebung schafft, die sich nahtlos in die umgebende Gemeinschaft einfügt.

Binghatti Amber bei JVC bietet eine Reihe von durchdachten Grundrissen, die den unterschiedlichsten Vorlieben und Anforderungen gerecht werden. Ob Sie nun ein gemütliches Apartment oder eine geräumige Schlafzimmereinheit suchen, hier finden Sie das perfekte Zuhause. Jede Wohnung ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet und bietet erstklassige Oberflächen, hochwertige Materialien und eine moderne Ästhetik, die ein wahrhaft luxuriöses Wohnerlebnis schafft.

Elbrus Tower, Al Barsha South Fifth

Der Elbrus Tower in JVT ist auf dem besten Weg, das nächste innovative architektonische Projekt von Tiger Properties zu werden, das Wohnungen mit exklusiven Annehmlichkeiten bietet. Mit seiner beeindruckenden 34-stöckigen Struktur und einer Vielzahl von Weltklasse-Annehmlichkeiten zielt er darauf ab, neue Standards in Sachen Eleganz, Komfort und Bequemlichkeit zu setzen.

Der Turm wird ein architektonisches Wunderwerk werden, das sich inmitten der urbanen Landschaft des Jumeirah Village Triangle erhebt. Das elegante und zeitgenössische Design des von renommierten Architekten entworfenen Turms ist von den eleganten Linien der Natur inspiriert und verbindet nahtlos Raffinesse mit einem Hauch von Gelassenheit. Seine faszinierende Fassade spiegelt die Harmonie zwischen Modernität und natürlicher Umgebung wider und schafft ein visuell beeindruckendes Bauwerk.

Das Ziel des Gebäudes ist es, seinen Bewohnern ein unvergleichliches Wohnerlebnis durch eine breite Palette von Weltklasse-Annehmlichkeiten zu bieten. Die opulente Lobby des Gebäudes empfängt Bewohner und Besucher mit ihrer Erhabenheit und Eleganz. Die sorgfältig gestalteten Innenräume, die mit erlesenen Kunstwerken und luxuriösem Mobiliar geschmückt sind, schaffen ein Ambiente von Raffinesse und Luxus. Der Turm ragt in die Höhe und bietet einen atemberaubenden Blick auf die ikonische Skyline von Dubai und das üppige Grün der Umgebung. Die strategische Positionierung des Turms gewährleistet, dass die Bewohner sowohl die Ruhe der Natur als auch das pulsierende Stadtleben Dubais genießen können.

Die Bewohner werden Zugang zu einer exklusiven Dachterrasse haben, auf der sie sich entspannen können, während sie den Panoramablick auf die Skyline von Dubai bewundern. Das Pooldeck mit seiner üppigen Bepflanzung, den privaten Cabanas und der Poolbar bietet den perfekten Rahmen für Entspannung und Unterhaltung.

Der Luxus geht im Elbrus Tower über die Grenzen der einzelnen Wohnungen hinaus. Ein Concierge-Service steht rund um die Uhr zur Verfügung und kümmert sich um alle Bedürfnisse der Bewohner, um ihnen ein stressfreies Leben zu ermöglichen. Das Gebäude bietet außerdem ausreichend Parkplätze für die Bewohner und ihre Gäste sowie einen Parkservice, um den Komfort zu erhöhen:

– 34-stöckiges Hochhaus mit atemberaubender Aussicht auf die Umgebung

– Modernes Architekturdesign mit einem Hauch von Eleganz

– Erstklassige Lage im bekannten Jumeirah Village Triangle (JVT), Dubai

– Durchdacht gestaltete Wohnungen, die verschiedenen Lebensstilen gerecht werden

– Vielfältige Annehmlichkeiten wie Swimmingpools, BBQ-Bereiche und vieles mehr

– Gepflegte Grünanlagen, die eine ruhige Umgebung zum Entspannen schaffen

Der Tiger Elbrus Tower bietet ein unvergleichliches Wohnerlebnis und geht darüber hinaus. Der Turm verfügt über eine große Eingangshalle, die Eleganz und Luxus ausstrahlt und den Ton für den gehobenen Lebensstil im Inneren angibt. Ein engagierter Concierge-Service sorgt dafür, dass die Bedürfnisse der Bewohner schnell und effizient erfüllt werden. Das Hochhaus ist mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen ausgestattet, einschließlich einer 24/7-Überwachung, die die Sicherheit und den Seelenfrieden der Bewohner gewährleistet.

Darüber hinaus setzt der Turm auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein mit energieeffizienten Funktionen, Grünflächen und Recycling-Einrichtungen. Das Projekt zielt darauf ab, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig ein komfortables und umweltfreundliches Wohnumfeld zu schaffen.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Boutique-Läden

– Turnhalle

– Kinderspielplatz

– BBQ-Bereich

– Einkaufszentrum

– Parks und Gärten

Der Tiger Elbrus Tower genießt eine erstklassige Lage im geschätzten Jumeirah Village Triangle (JVT), Dubai, und bietet eine perfekte Mischung aus Ruhe und Komfort. Die Bewohner haben leichten Zugang zu den wichtigsten Autobahnen, Geschäftsvierteln, Einkaufszentren, Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Die Nähe zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Dubais macht das Hochhaus zu einer idealen Wahl für Einzelpersonen und Familien, die eine lebendige und gut vernetzte Gemeinschaft als Zuhause suchen. Die Bewohner sind nur eine kurze Autofahrt von den belebten Attraktionen von Dubai Marina, Palm Jumeirah und Downtown Dubai entfernt.

Nahegelegene Orte:

– 10 Minuten – JBR

– 15 Minuten – Palme Jumeirah

– 15 Minuten – Die Mall of the Emirates

– 17 Minuten – Das Global Village

– 20 Minuten – Die Dubai Mall

Der Masterplan des Tiger Elbrus Tower verkörpert Raffinesse und Eleganz. Das Designkonzept verbindet nahtlos zeitgenössische Architektur mit einem Hauch von nahöstlichem Charme und schafft so ein visuell beeindruckendes Bauwerk, das inmitten der Skyline der Stadt hervorsticht. Der Turm verfügt über eine elegante Fassade mit raumhohen Glasfenstern, die den Bewohnern einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Stadt- und Naturlandschaft ermöglichen.

Innerhalb der Jumeirah Village Triangle-Gemeinschaft können die Bewohner eine Reihe von Annehmlichkeiten wie Parks, Joggingstrecken, Radwege und Gemeinschaftszentren genießen. Die ruhige Umgebung und die üppige Landschaftsgestaltung machen es zu einer Oase der Ruhe inmitten der pulsierenden Stadt.

Elbrus Tower is a high-rise development that offers a range of spacious and thoughtfully designed residential units. The meticulously planned layouts maximize space utilization, ensuring ample natural light and ventilation in every unit. The high-quality finishes and premium fittings further enhance the elegance and sophistication of the interiors.

