Neuste Projekte von Binghatti Developers, Dubai

Binghatti Emerald, JVC und Binghatti Stars, Dubai Silicon OASIS

Binghatti Emerald am Jumeirah Village Circle (JVC) in Dubai ist ein neues Projekt von Binghatti Developers, das Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie Büroflächen bietet. Ein exklusives Projekt mit einer exquisiten Architektur und 20 Wohngeschossen, die ein vollwertiges Leben mit einer Fülle von erstklassigen Annehmlichkeiten und Einrichtungen gewährleisten. Entdecken Sie das Leben mit einem Blick auf die wichtigsten Attraktionen und Hotspots in der Nähe.

Dieses wunderbare Projekt ist ein wichtiger Knotenpunkt für Einzelhandels- und Freizeiteinrichtungen in JVC und bietet einen außergewöhnlichen Lebensstil mit offenem Design. Das Projekt befindet sich am Jumeirah Village Circle und bietet den Bewohnern eine bewundernswerte Anbindung und Bequemlichkeit. Diejenigen, die in ein würdiges Leben investieren möchten, werden die landschaftliche Umgebung lieben, die hier geschaffen wurde.

Das Vorhandensein natürlicher Elemente und großzügig gestalteter Häuser mit ästhetischem Design wird zu einem Weg zu einem eleganteren Leben in der Zukunft. Ein erstklassiger Ort, an dem Sie mit den Menschen, die Ihnen wirklich wichtig sind, viel Vergnügen und Glück in der Siedlung erleben können. Die Entwicklung ist gleichmäßig stilvoll mit seinen Dienstleistungen von Gesundheit, Freizeit und Unterhaltung wie Pools, Turnhallen mit Blick auf den Pool, und üppige grüne Atmosphäre:

– Premium-Design Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und Büroflächen

– Unglaubliche Annehmlichkeiten und Einrichtungen innerhalb der Anlage

– Erstklassige Lage am Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai

– Nur wenige Minuten von Dubai Marina und Dubai Internet City entfernt

– Einfacher Zugang über Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und Al Khail Road

Das Leben in dieser neuen Entwicklung Binghatti Emerald hat seine eigenen Vorteile für die Nutzer, da es ein erstaunliches Leben in Verkleidung mit Spitzenleistungen und kostbarem Juwel von Annehmlichkeiten bringt. Die wunderbaren Annehmlichkeiten in den Bereichen Sport, Gesundheit, Unterhaltung und Business sind ein Inbegriff von Luxus und Klasse.

Wichtigste Annehmlichkeiten:

– Schwimmbad

– Turnhalle

– BBQ-Bereich

– Parkzone

– Parks und Gärten

– Joggingstrecke

– Meditationsraum

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Cafés und Restaurants

Binghatti Emerald bei JVC bietet charmante und erschwingliche Zahlungspläne, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Wohnung ohne jeglichen Aufwand zu buchen. Das Projekt bietet seinen Bewohnern außerdem einen komfortablen und bequemen Lebensstil.

Binghatti Emerald befindet sich im Herzen des Jumeirah Village Circle (JVC) in Dubai. Eine der begehrtesten Gemeinden mit einer prominenten Präsenz von wichtigen Sehenswürdigkeiten und Zielen in der Nachbarschaft. Ein großartiger Lebensraum in der Stadt, der eine ruhige Umgebung und ehrfurchtgebietende Aussichten bietet.

Ein erstklassiges Ziel, das einige wichtige Wahrzeichen, Einzelhandelsgeschäfte und Läden, Einkaufszentren, Geschäftszentren und Beschäftigungszentren umfasst. Krankenhäuser, Schulen, Spa & Sauna, Annehmlichkeiten und Sporteinrichtungen etc. befinden sich direkt in der Siedlung.

Standort Anbindung:

– 10 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 15 Minuten – Dubai Internet City

– 10 Minuten – Dubai Marina

– 15 Minuten – Dubai Media City

– 15 Minuten – Palm Jumeirah

– 15 Minuten – DIFC

Binghatti Emerald ist ein Masterplan von Binghatti Developers in JVC, Dubai, der seinen Bewohnern ein einzigartiges, exklusives Leben bietet. Entdecken Sie den unglaublichen Lebensstil, umgeben von natürlichen Elementen wie Grün, Wasser, Vegetation, etc. Diese Entwicklung fördert einen perfekten Lebensstil, bei dem Ihre Erwartungen an Gesundheit, Unterhaltung und Freizeit erfüllt werden.

Das Leben in diesem wunderbaren Land von JVC, Dubai, erfüllt alle Vorstellungen und Träume der Bewohner. Kommen Sie und entspannen Sie sich in der interessantesten Atmosphäre, die für die wenigen Besten geschaffen wurde. Buchen Sie jetzt Ihr Zuhause und sichern Sie sich Ihre schönen Wohnungen in diesem neuen Projekt, das Ihnen rundum zur Verfügung steht.

Binghatti Emerald bietet wunderbare Grundrisse seiner Premium-Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie Büroräume in verschiedenen Grundrissen und Designs. In diesen geräumigen Zimmern und außergewöhnlichen Designs, die mit Leidenschaft für das Leben entworfen wurden, wird ein erstklassiges Leben geboten. Entdecken Sie die Eleganz in den Wohnungen durch mehr Licht und Raum, die eine unglaubliche Umgebung im Haus schafft.

Binghatti Stars, ein 16-stöckiges Wohngebäude mit Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen, befindet sich in der ersten Smart City, Dubai Silicon Oasis. Die Anlage verfügt über 274 Studio-Apartments, 44 Ein-Zimmer-Wohnungen, 55 Zwei-Zimmer-Wohnungen und sechs Einzelhandelsgeschäfte im Erdgeschoss.

Die Bewohner können die Emirates Road, die Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, die Dubai Al Ain Road und die Al Khail Road leicht erreichen, und das ikonische Gebäude erweist sich aufgrund seiner Lage als ein großer Vorteil für Investoren und seine Bewohner, um Teil der florierenden Gemeinschaft der Dubai Silicon Oasis zu sein.Die detaillierte Ebene und Planung werden in der großen Eingangslobby mit ihren prächtigen Räumen hervorgehoben und sind eine wunderbare Fortsetzung des Gebäudes.

Das spektakuläre architektonische Design verbindet Form und Funktion, um den Komfort in den Wohnräumen zu maximieren. Es verfügt über einen temperaturgeregelten Swimmingpool und einen Whirlpool, einen Dachgarten, einen Fitnessraum und einen Kinderspielplatz, während das unverwechselbare Design durch eine Sammlung verschiedener Grundrisse eine perfekte Passform für die Bewohner gewährleistet.

Die Bewohner haben Zugang zur renommierten Silicon Mall auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit Lulu-Hypermarkt, Kino, Familienunterhaltungszentren, Fitnessstudio und 80.000 Quadratmetern Einzelhandelsfläche. Der Silicon Park und die GEMS Wellington Academy sind nur 2 km entfernt:

– 16-stöckiges Wohngebäude

– Silicon Mall entlang der Straße

– Sicherheit rund um die Uhr

– Maximaler Wohnkomfort

– Temperaturgesteuertes Schwimmbad

Binghatti Stars verfügt über vorinstallierte luxuriöse Annehmlichkeiten, die den Bewohnern ein luxuriöses Lebensgefühl vermitteln. Die Wohnanlage befindet sich nur wenige Gehminuten vom hochmodernen Silicon Park entfernt, der zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten bietet, darunter Cafés, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und eine gute Anbindung an die Dubai Metro.

Der Bauträger konzentriert sich auf die Bereitstellung von Weltklasse-Lifestyle-Annehmlichkeiten, indem er luxuriöse Freizeiträume für die Bewohner bereitstellt. Treffen Sie sich mit Ihrem Fitnessstudio von Technogym, während Sie sich im temperaturgeregelten Swimmingpool und Jacuzzi entspannen können.

Hauptmerkmale

– Gesundheitsclub von Technogym

. Wärmeüberwachtes Schwimmbad

– Entspannender Jacuzzi

– Schulen und Kindergärten

– Öffentlicher Terrassenbereich

– Kinderspielplatz

– Sicherheit rund um die Uhr

– 5 Stockwerke mit Parkplätzen

– 4 Einzelhandelsgeschäfte im Erdgeschoss

Binghatti Stars bietet einen einfachen und attraktiven Zahlungsplan nach der Übergabe für Hauskäufer, die in der Dubai Silicon Oasis investieren möchten. Man kann auch verschiedene Zahlungsplan-Optionen sowie 10% Anzahlung, 50% während des Baus und 40% nach der Übergabe haben. Die Optionen sind zum Zeitpunkt des Immobilienerwerbs verfügbar und bieten eine einfache, praktische Zahlung, wie unten angegeben.

Binghatti Stars, ein wahrhaft ikonisches Gebäude im Herzen von Dubai Silicon Oasis, der ersten intelligenten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, mit seinen ikonischen Gebäuden und in fußläufiger Entfernung zum hochmodernen Silicon Park. Die Bewohner können die nahe gelegenen Verbindungsstraßen Emirates Road, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Dubai Al Ain Road und Al Khail Road nutzen.

Dadurch sind die wichtigsten Punkte wie Burj Khalifa, DIFC, Dubai Mall, Falcon City of Wonders, Zayed University, City of Arabia und vieles mehr leicht zu erreichen. Durch seine zentrale Lage ist das Viertel sowohl für Bewohner als auch für Besucher hervorragend geeignet.

Master-Planned Entwicklung Binghatti Stars mit neuesten Technologien und Stand der Technik Einrichtungen. Genießen Sie das Leben in der Nähe der Silicon Mall, die als 2-Ebenen-Premium-Einzelhandel und Freizeitziel mit einfacher Zugänglichkeit konzipiert ist. Das Einkaufszentrum verfügt über eine Gesamtfläche von 83.000 m² und umfasst einen 8.940 m² großen Hypermarkt, ein 7.600 m² großes Kaufhaus und 34.593 m² an Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistungen, die eine Mischung aus verschiedenen Marken bieten, um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten.

Die Entwicklung unterstreicht weiterhin das Engagement des Entwicklers für Qualität, Erschwinglichkeit und pünktliche Lieferung. Die Stadt hat sich von einer Wüstenoase zu einer blühenden Metropole und einem Weltklasse-Reiseziel entwickelt.

Dubai Silicon Oasis verfügt über einen hochmodernen Technologiepark und eine meisterhaft geplante Infrastruktur, die sich über 7,2 Quadratkilometer erstreckt, und bietet eine Vielzahl von Schulen, Parks, Einkaufszentren und internationalen Restaurants, während es in seinem Gewerbegebiet eine Reihe von Weltklasse-Unternehmen beherbergt.

In Bezug auf die Grundrisse bietet Binghatti Stars moderne Wohnungen mit Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen. Während die Entwicklung bietet verschiedene Layout und Größen von 465 sq. ft. bis 1.950 sq. ft. über seine mehrstöckigen Gebäude.

Das Projekt verfügt über ein modulares Bausystem, um die geometrischen Muster der Entwicklung zu bauen, die alle Aluminium- und Sperrholzschalungen für die verschiedenen Etagen des Gebäudes erlaubt. Außerdem wurden die Ziegel auf dem Terrassendach und der weiße Anstrich der Fassade so konzipiert, dass sie das Sonnenlicht reflektieren und die Belastung der Kühlsysteme minimieren. Die Fassade wurde auch so gestaltet, dass sie Schatten spendet.

