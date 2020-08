Neuzugänge: R/GA Berlin baut Strategie und Brand Design aus

Nadine Müller und Alexis Waller verstärken ab sofort das R/GA-Hauptstadtteam

Berlin, 20.08.2020 – Neue Gesichter: Mit dem Ausbau seines Serviceangebots in Deutschland holt sich R/GA Berlin gleich zweifach eine wertvolle Unterstützung an Bord. Nadine Müller übernimmt ab sofort die Position des Strategy Directors und wird zugleich Teil des Leadership-Teams. In dieser Rolle verantwortet sie die Arbeit für bestehende Kunden wie Google und Siemens und wird zudem maßgeblich zum Ausbau des Neugeschäfts beitragen.

Mit im Gepäck: 12 Jahre Erfahrung in den Top-Kreativagenturen Heimat – zuletzt als Head of Strategy -, JvM Spree und Aimar & Stolle. Vor ihrem Eintritt bei R/GA arbeitete sie als CMO für die Berliner DTC-Interior Marke Sitzfeldt, wodurch sie auch operativ versteht, was es bedeutet, unternehmerisch tätig zu sein. Seit einigen Jahren engagiert sich Nadine aktiv im Feminismus. Sie gehört zu den Gründerinnen von OhYouWomen und plant, sich auch in R/GA-interne Initiativen wie Woman up einzubringen.

“Radikale Kollaboration ist bei R/GA keine PR-Phrase, sondern ein gelebtes Prinzip. In diesem Rahmen bildet auch das Thema Diversity eine feste Säule der Unternehmensstrategie. Hier verbindet sich unternehmerisches Handeln und kreatives Denken auf eine ganz besondere Weise. Ich freue mich schon sehr darauf, mich in diesem Umfeld einbringen zu können”, so Nadine Müller, Strategy Director bei R/GA Berlin.

Alexis Waller liefert ab sofort als Brand Design Director wertvolle Unterstützung in Berlin. Sie kommt vom Business Transformation Team in New York, wo sie für Kunden wie Shopify, Oprah Winfrey und Illumina arbeitete, und wird Teil des BT Teams EMEA. Die gebürtige Australierin bringt über zehn Jahre Design-Erfahrung aus Stationen rund um den Globus mit und wurde bereits bei zahlreichen bedeutenden Kreativwettbewerben wie D&AD und dem One Show Award ausgezeichnet.

Vor ihrem Engagement bei R/GA arbeitete sie im weltberühmten Designteam von Apple, wo sie an einer Vielzahl von Produkteinführungen und Veranstaltungen beteiligt war. Das Fundament ihrer Karriere legte sie in Sydney, wo sie bei Re und Frost * Collective für Kunden wie Qantas, die Commonwealth Bank und zahlreiche kunstbasierte Kunden tätig war. Neben dieser Laufbahn war sie zudem in London als professionelle Tänzerin engagiert.

“R/GA ist das ideale Pflaster, um seine Kreativität ausleben zu können. Ich freue mich schon sehr auf die neuen Kunden und Herausforderungen in Berlin”, so Alexis Waller, Brand Design Director bei R/GA Berlin. “Es ist großartig, für unser Team zwei so verdiente Experten auf ihren Gebieten gewonnen zu haben. Mit ihnen bringen wir ab sofort noch mehr PS auf die Straße”, so Sascha Martini, Managing Director R/GA Berlin.

Bildquelle: @R/GA