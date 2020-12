Kostenfreier Online-Kongress zum neuen Arbeiten

New Work ist derzeit in aller Munde. Ob Diversität in Teams, Homeoffice oder neue Arbeitswelten, kaum ein Unternehmen wird an dem Thema vorbeikommen. Zahlreiche Impulse für die konkrete Umsetzung von New Work konnten die Teilnehmer am 24. November im Rahmen des kostenfreien Online-Kongresses New Work Evolution erfahren. Unter den vielen bekannten Köpfen der Szene war auch die Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Kramer. Sie alle motivierten, neue Arbeitswelten nicht nur zu denken, sondern zu leben.

Die TeilnehmerInnen der Veranstaltung, konnten dank der Funktionalitäten der Software von EXPO-IP zwischen zwei parallelen Tracks und zahlreichen Vorträgen wählen, die sich fünf Themengebieten widmeten: New Work People, New Work Innovators, New Work Generations, New Work Stories und The Future of Work. Die Funktionalität des Systems von EXPO-IP ermöglichte den Gästen die interaktive Mitgestaltung des Kongresses und die eigenständige Gestaltung ihrer persönlichen Agenda durch eine individuelle Auswahl aus den vielfältigen Themen.

Gleich zu Beginn begeisterte die Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer die Gäste mit ihrem Vortrag “Because it”s 2020: Warum unsere Wirtschaft diverser, mutiger und menschlicher werden muss”. In weiteren Gastbeiträgen, zum Beispiel von Roger Zimmerman, CEO & Founder von Next Entrepeneurs, ging es dann um die vielfältigsten Themen. So wurden Themen, wie Generationskonflikte von Babyboomer bis Generation Z, Innovation oder Sinn bei der Arbeit, New Work in der Pflege und anderen Branchen sowie Technologien zur Umsetzung moderner Arbeitswelten behandelt. Immer mit in dem Kontext, dass die TeilnehmerInnen erfahren, was sie direkt in ihrem Business einsetzen und wie sie so schnell wie möglich New Work erreichen können.

Online-Events, wie sie mit EXPO-IP realisiert werden können, bieten auch im Kontext von New Work eine Möglichkeit, um auf zeitgemäße Art und Weise digital miteinander interagieren zu können.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

