NEXCOMs neue Software-definierte Edge-Computing-Lösungen auf der Embedded World 2024

Stärkung von OT und IoT mit Embedded-Betriebssystem und Cloud-to-Edge-Microservices für verbesserte Edge-KI

New Taipei, Taiwan – 27. März 2024 – NEXCOM wird AIC OT-X, das neueste Software-definierte Edge-Computing-Betriebssystem für IoT-Geräte, auf der Embedded World 2024 in Nürnberg, Deutschland, vom 9. bis 11. April 2024 in Halle 5, Stand 5-253 präsentieren. Der erfahrene Edge- und IoT-Hersteller kehrt nach zehn Jahren zur Embedded World zurück und zeigt eine Reihe von Produkten, die sich ideal für 5G, industrielles IoT, Transport-KI, Smart City und mehr eignen – mit Schwerpunkt auf Edge AI, OT-Cybersicherheit und Management des CO2-Fußabdrucks.

SD-Edge-Computing mit AIC OT-X, dem Embedded-IoT-OS

AIC OT-X wurde von NEXCOM entwickelt und ist ein leistungsstarkes neues Embedded-Betriebssystem, das auf x86-Plattformen als integriertes OT- (Operational Technology) und IoT-Gateway ausgeführt werden kann und eine intuitive Entwicklung Software-definierter Edge-Computer ermöglicht. AIC OT-X verfügt über eine moderne, Container-basierte Architektur und optimiert Größe, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

AIC OT-X schließt die Lücke zwischen OT, IT und IoT und führt Anwendungen und Microservices zusammen, die auf Edge-Geräten ausgeführt werden. Industriecomputer mit AIC OT-X können problemlos in Softwarekomponenten umgewandelt werden. Das Betriebssystem ermöglicht die intuitive Bereitstellung von Docker-Images von der Cloud bis zum Edge mit einfacher Erweiterung von Microservices für OT- und KI-Anwendungen.

Lüfterlose OT-Sicherheits-Appliance mit Dual-5G

Neben AIC OT-X zeigt NEXCOM auf der Embedded World 2024 eine Vielzahl weiterer innovativer Produkte. NEXCOMs ISA 141 ist ein kompaktes, lüfterloses OT-Sicherheitsgerät, das sich ideal für Situationen eignet, in denen hervorragende drahtlose und kabelgebundene Konnektivität erforderlich ist. Dieses Produkt basiert auf einer effizienten Intel® Atom™ 4-Kern-CPU und verfügt über drei 1-GbE-Ports für Netzwerkkonnektivität sowie einen Combo-Port. Es unterstützt Dual-Wi-Fi und Dual-5G, um nahtlose Konnektivität und drahtlosen Schutz für OT-Maschinen sowie IoT-Sensoren, AGVs/AMRs und andere wichtige Geräte für Industrie 4.0 zu bieten. Durch das DIN-Schienen-Design kann der ISA 141 problemlos in die bestehende Netzwerkinfrastruktur integriert werden. Die Out-of-Band-Funktionen (OOB) für die Fernverwaltung reduzieren den Wartungsaufwand für das OT-/IT-Personal erheblich.

Fertigung, Edge-AI und eSAF OT/IIoT Cybersecurity

Die NexAIoT NISE 3910 Serie von NEXCOM mit Intel Core™ CPU der 12./13. Generation ist eine ausgezeichnete Wahl für Edge-KI-Anwendungen und auch eine perfekte Plattform, um OT mit IT zu verbinden, als Gateway und Edge-Server in einem. NISE 3910 bietet eine zuverlässige Lösung für verschiedene Anwendungen, von Industriesystemen bis hin zu Rechenzentren. Ergänzend zu diesen Produkten bietet die TMRTEK eSAF OT-Sicherheitslösung von NEXCOM Hardware und Software zur Sicherung von OT- und IIoT-Systemen. Dieses umfassende netzwerkübergreifende Paket bietet Optionen für die Analyse, Erkennung und Abwehr von Bedrohungen in Echtzeit sowie einen robusten Firewall-Schutz. Es schützt auch vor Viren, Ransomware, Hacking-Angriffen und mehr.

Edge AI Railway Computing, Panel-PCs mit schmalem Rahmen

Moderne städtische Infrastruktur muss effizient, aber sicher funktionieren. In Zusammenarbeit mit Kodifly, einem in Hongkong ansässigen Unternehmen für visuelle räumliche Intelligenz, hat NEXCOM das Intelligent Railway Infrastructure System (IRIS) im Hongkonger Eisenbahnnetz implementiert. Dieses System ermöglicht ein effizientes und sicheres Infrastrukturmanagement und erkennt Risiken, bevor sie gefährlich werden können. Der ATC 3750-A6CR von NEXCOM ist ein robuster Edge-KI-Eisenbahncomputer, der auf dem Jetson AGX Orin™ System-on-Module von NVIDIA® basiert. Es verbindet hochauflösende Kameras und LiDAR-Sensoren mit PoE-LAN-Ports als Input von Bild- und Punkt-Cloud-Daten (PCD) für die maschinelle Bildverarbeitung.

Um die Probleme von Unternehmen zu lösen, stellt NEXCOM auch seine KI-gestützte XPPC-Serie vor. Mit den Panel-PCs XPPC10-200, XPPC16-200 und XPPC24-200 mit schmalem Rahmen für interaktive Anwendungen gewährleisten diese Lösungen eine schnelle Bereitstellung. Der XPPC-200 Intel® Core™ Series PCAP Touch PPC integriert KI für Datenverarbeitung, IoT-Konnektivität und digitale Transformation und geht so auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Diese Innovation visualisiert Daten in Echtzeit, beschleunigt die Entscheidungsfindung und treibt die betriebliche Effizienz auf ein neues Niveau, indem sie personalisierte Dienste und vorausschauende Erkenntnisse bietet.

Veranstaltungsdetails und Präsentationen

NEXCOM freut sich darauf, Freunde, Kunden und Partner auf der Embedded World 2024 zu treffen. Produkte und Lösungen können am NEXCOM-Stand besichtigt und vorgeführt werden.

Zu den Live-Demos am NEXCOM-Stand gehören Transport-KI: Blindspot-Erkennung von Zügen mit Panorama-KI, Smart City: Zugangskontrolle am Smart Port, OT Cybersecurity: Cyber-Angriffslösung für OT-Sicherheit und Green Manufacturing: Carbon Footprint Traceability System. Am Stand wird NEXCOM sein ISO14067:2018-Standard-Carbon-Footprint-Trackability-System vorführen, um Emissionen und CO2-Fußabdruck für den gesamten Standbereich der Tochtergesellschaft in Echtzeit zu verfolgen.

Weitere Informationen finden Sie im Video: NEXCOM Embedded World 2024 – Herausgestellte Produkte.

NEXCOM wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taiwan. Das Unternehmen gilt als weltweit führender Anbieter von Edge-Computing- und industriellen IoT-Lösungen. NEXCOM demonstriert ein unerschütterliches Engagement für Exzellenz und bietet integrierte Dienste, wie SD-Edge Computing (softwaredefiniertes Edge Computing) und hochmoderne MOM-Plattformen (Manufacturing Operations Management). Zu seinen umfassenden Lösungen gehören Netzwerk und Kommunikation, mobiles Computing, Videoüberwachung, Smart City und Smart Retail, digitales Gesundheitswesen, AIoT-Dienste, OT-Cybersicherheit, industrielles IoT und Industrieroboter – alle entwickelt auf Basis offener Standards. Als Vorreiter der Branche setzt NEXCOM weiterhin Maßstäbe für Innovation und Zuverlässigkeit und erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse seiner globalen Kundschaft mit Präzision und Erfahrung.

