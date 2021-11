NFL Crucial Catch – Kampf gegen Krebs

Die Mission Crucial Catch der NFL besteht darin, Krebs durch Früherkennung und Risikominderung zu bekämpfen.

Die Liga, ihre Vereine, Spieler, die NFL Player Association und die American Cancer Society sind bestrebt, Einzelpersonen die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um die Früherkennung und Möglichkeiten zur Verringerung ihres Krebsrisikos besser zu verstehen. Jedes Jahr sensibilisiert jedes NFL-Team während seines Crucial Catch-Spiels, das Crucial Catch-Elemente auf dem Spielfeld und im Stadion bietet. Crucial Catch-Spiele bieten auch eine besondere Gelegenheit, Krebsüberlebende und diejenigen zu ehren, die derzeit in der Krebsvorsorge gegen Krebs kämpfen.

Seit wann gibt es Crucial Catch?

Seit 2009 haben sich die NFL und die American Cancer Society zusammengetan, um Krebs zu bekämpfen und Leben zu retten. Crucial Catch und NFL Breast Cancer hilft immer mehr Menschen, Cancer frühzeitig zu erkennen und bekämpft die ungleiche Belastung durch Cancer in unterversorgten Gemeinden. Crucial Catch fördert die Prävention und Früherkennung von Cancer, die jeden in jedem Alter betreffen kann, und verbessert den Zugang zu lebensrettenden Krebsvorsorgeuntersuchungen. Seit 2009 hat Crucial Catch mehr als 23 Millionen US-Dollar gesammelt und über eine Million Menschen in Gemeinden erreicht, die es am dringendsten benötigen. Das durch Crucial Catch gesammelte Geld unterstützt die Community Health Advocates der American Cancer Society bei der Umsetzung des Programms “National Grants for Empowerment and Equity” (CHANGE). Dieses Programm fördert die gesundheitliche Chancengleichheit und behebt die Ungleichheiten in der Krebsfrüherkennung durch gemeindenahe Krebspräventionsprogramme, die den Zugang zu notwendigen Krebsvorsorgeuntersuchungen verbessern.

NFL Crucial Catch Produkte

Alle NFL Crucial Catch Produkte werden von offiziellen NFL-Lizenznehmern hergestellt. Als NFL-Lizenznehmer zahlen solche Unternehmen eine Lizenzgebühr (% des Großhandelsumsatzes) an die NFL, wenn sie offiziell lizenzierte Produkte an Einzelhändler weltweit verkaufen. Die NFL erhält die Zahlung dieser Großhandelsgebühr, sobald Lizenznehmer ihre jeweiligen NFL-lizenzierten Produkte an Distributoren und Einzelhändler verkaufen (d. h. die Lizenzgebühren basieren nicht auf den verbraucherorientierten Preisen der Einzelhändler im Geschäft oder online). Die NFL behält keine Gewinne aus Lizenzgebühren ein, die aus dem Verkauf von Crucial Catch-Produkten stammen. Alle Dollar werden an die American Cancer Society gespendet.

NFL Crucial Catch

Zusammenarbeit der NFL und der American Cancer Society

Die NFL und die American Cancer Society arbeiten zum 12. Mal in Folge zusammen, um den Kampf gegen Krebs durch Crucial Catch: Intercept Cancer zu unterstützen. Die Initiative konzentriert sich auf die Früherkennung, das Screening und die Risikominderung bei verschiedenen Krebsarten und beginnt in Etappen bis Woche 6 der Saison 2020. Dieses Jahr ist Crucial Catch Teil der Kampagne für die Marke “It Takes All of Us” der Liga, die betont, wie wichtig es ist, dass alle zusammenkommen, um das Leben anderer zu verändern. Crucial Catch hilft Menschen, Cancer in einem frühen Stadium zu erkennen, wenn es möglicherweise einfacher zu behandeln ist. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist dies mit den verheerenden Auswirkungen auf das Screening schwieriger denn je. Seit März 2020 sind die routinemäßigen Krebsvorsorgeuntersuchungen zurückgegangen, was zu einem Rückgang der Screening-Rate zwischen 86% und 94% bei einigen Krebsarten geführt hat.

Im Rahmen dieser Initiative stellen die NFL Cancer Awareness und die American Cancer Society dedizierte Ressourcen zur Verfügung, um Krebsvorsorgeuntersuchungen in Gemeinden, die sie am dringendsten benötigen, sicher wieder aufzunehmen. Bei vielen Krebsarten (Brust-, Gebärmutterhals-, Dickdarm- und Prostatakrebs) beträgt die 5-Jahres-Überlebensrate über 90 %, wenn sie frühzeitig erkannt werden, bevor sie sich ausbreitet. “In den letzten 12 Jahren haben sich die American Cancer Society und die NFL gemeinsam auf die Bereitstellung von Ressourcen und Unterstützung konzentriert, um sicherzustellen, dass mehr Menschen Zugang zu kritischen Krebsscreenings haben”. “Die Unterstützung und Partnerschaft der NFL und ihrer Fans durch NFL Crucial Catch wird zweifellos mehr Leben retten.”

Erfolge der Kooperation von NFL und ACS Community Health Advocates National Implementation Grants for Empowerment and Equity (CHANGE)

Seit 2012 hat die NFL die ACS Community Health Advocates National Implementation Grants for Empowerment and Equity (CHANGE) finanziert, die zu 370.000 Screenings in unterversorgten Gemeinden beigetragen und über eine Million Menschen durch Schulungen, Testerinnerungen und Patientennavigation erreicht hat. Dies wiederum bringt diese wichtigen Testnachrichten und -dienste zu denen, die sie am meisten brauchen. Alle 32 NFL-Teams haben die Möglichkeit, die Früherkennungs- und Risikominderungsbemühungen für eine oder mehrere Krebserkrankungen im Stadion und in ihren Gemeinden zu unterstützen.

Die Spieler können auch Stollen, Schnürsenkel und Armbänder in jeder Farbe tragen, die die Art des Krebsbewusstseins darstellt, die sie unterstützen und / oder von dem Crucial Catch-Spiel ihres Teams betroffen sind. Die von der NFL herausgegebene Crucial Catch-Gaming-Bekleidung weist ein mehrfarbiges Logo auf, das alle Krebsarten darstellt. In diesem Jahr haben New Era und Nike neue Crucial Catch-Ausrüstung entwickelt, die das Engagement der NFL unterstreichen, das Bewusstsein zu schärfen und mehrere Bemühungen zur Krebsprävention zu unterstützen. Fans können Crucial Catch-Kleidung mit NFL-Lizenz auf NFLShop.com kaufen. Vom Spiel getragene Crucial Catch-Artikel werden bei der NFL-Auktion versteigert. Die NFL profitiert nicht vom Verkauf von Crucial Catch-Artikeln. Spenden für wohltätige Zwecke werden an ACS gespendet, um sein CHANGE-Zuschussprogramm zu unterstützen.

Zum 13. Jahr in Folge haben sich die National Football League (NFL) und die American Cancer Society (ACS) zusammengetan, um den Kampf gegen Cancer mit Hilfe von Crucial Catch: Intercept Cancer zu unterstützen. Bei der Initiative, die Fokus der Spiele der Woche 6 stand, geht es um die Früherkennung und Risikominderung verschiedener Krebsarten.

Crucial Catch wird auch in diesem Jahr wieder Teil der Markenplattform It Takes All of Us der Liga sein. Crucial Catch ermutigt Menschen, Krebs in einem frühen Stadium erkennen zu können, also dann, wenn es möglicherweise einfacher zu behandeln ist. Dieses Jahr ist es eine größere Herausforderung denn je. Die COVID-19-Pandemie bringt das Screening ins Wanken. Auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie gingen einige Krebsvorsorgeuntersuchungen um 90 % zurück. Durch Crucial Catch stellen die NFL und ACS Ressourcen zur Verfügung, um die Krebsvorsorge in Gemeinden, die sie am dringendsten benötigen, sicher wieder aufzunehmen. Bei vielen Krebsarten (Brust, Gebärmutterhals, Dickdarm und Prostata) beträgt die 5-Jahres-Überlebensrate über 90 %, wenn sie frühzeitig erkannt wird, bevor sie sich ausbreiten kann.

Covid-19 und die Auswirkungen auf die Krebsvorsorgeuntersuchungen

Die COVID-19-Pandemie hatte dramatische Auswirkungen auf Krebsvorsorgeuntersuchungen mit einem Rückgang der Vorsorgeuntersuchungen, der laut der American Cancer Society in Zukunft zu mehr späten Krebsdiagnosen und mehr Krebstodesfällen führen wird. “In diesem Jahr ist es wichtig, die Krebsvorsorgeuntersuchungen sicher wieder aufzunehmen und sicherzustellen, dass jeder Zugang zu lebensrettenden Vorsorgeuntersuchungen hat. Die starke und anhaltende Unterstützung der NFL und Crucial Catch ist von unschätzbarem Wert für die Arbeit der American Cancer Society. Jeder der Spieler und Trainer, die an der diesjährigen Crucial Catch-Kampagne beteiligt waren, war auf die eine oder andere Weise persönlich von Cancer betroffen.

Coach Arians wurde mehrmals wegen Krebs behandelt, das erste Mal im Jahr 2007, als bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert wurde. Kurz vor Beginn der NFL-Saison 2020 wurde bei Coach Rivera ein Plattenepithelkarzinom in einem Lymphknoten diagnostiziert. Der Krebs, der noch in den Kinderschuhen steckte, sei “sehr behandelbar und heilbar” und er trainierte sein Team während der gesamten Saison während der Behandlung. Bei Calvin Johnsons Mutter wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert und sie bekämpfte diesen im Jahre 2013 erfolgreich. Laurent Duvernay-Tardif hat die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf regelmäßige Krebsvorsorgeuntersuchungen miterlebt, nachdem er sich entschieden hatte, nicht an der NFL-Saison 2020 teilzunehmen, um an vorderster Front der Pandemie in einer Langzeitpflegeeinrichtung in seiner Heimatstadt Montreal zu sein. Der Großvater von James Robinson besiegte den Nierenkrebs. Quincy und Quinnen Williams sind große Befürworter des Bewusstseins für Brustkrebs. Ihre Mutter, Marquischa Henderson Williams, starb 2010 an Brustkrebs. Najee Harris arbeitet eng mit ACS zusammen, um sich für einen besseren Zugang für Obdachlose zur Krebsvorsorge einzusetzen.

Bildquelle: @imago