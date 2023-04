Die offiziellen NFL Draft Caps 2023 sind jetzt erhältlich

Der NFL Draft ist eine Veranstaltung der National Football League, bei der die Teams der Liga Rechte an verfügbaren Collge Abgängern erwerben, die zuvor in den Teams der Colleges und Universitäten gespielt haben. Der Draft findet zumeist im April statt und ist neben der Free Agency und den Trades mit anderen Teams die einzige Möglichkeit für die Teams, ihre Kader zu verstärken. Der NFL Draft 2023 findet vom 27. bis 29. April vor und im Bahnhof Union Station sowie um das Liberty Memorial herum in Kansas City, Missouri statt.

RTL+ und Nitro wird den NFL Draft 2023 übertragen und wird dazu erstmals direkt zur Draft nach Kansas City, Missouri reisen. Als Kommentatoren sind dafür bereits die ehemaligen NFL Spieler Markus Kuhn und Sebastian Vollmer sowie Jan Stecker dabei. Alex „Kucze“ von Kuczkowski wird aus dem Kölner Studio als Netman fungieren und Insights beisteuern.

Die offizielle Cap Kollektion der NFL Draft 2023 wird wieder von New Era produziert

Der NFL Draft fand erstmals im Jahre 1936 statt. Die Idee, die schlechtesten Teams zuerst die besten Spieler wählen zu lassen und den besten Teams erst am Ende die Auswahl zu ermöglichen stammt von Bert Bell, damals Head Coach der Philadelphia Eagles und später auch NFL-Commissioner. Er wollte mit der Einführung des Drafts verhindern, dass sich die Top-Talente weiterhin nur den Top-Teams anschlossen und so für mehr Chancengleichheit sorgen.

Und es sind nicht immer die Spieler, welche als erste ausgewählt werden, welche später erfolgreich für Schlagzeilen sorgen. Bei der letzten Draft war Quarterback Brock Purdy der sogenannte Mr. Irrelevant, weil er an letzter Stelle in der letzten Runde von den San Francisco 49ers gewählt wurde. Am Ende führte er dann sein Team bis in die Playoffs der letzten NFL-Saison und gilt als Spieler der Zukunft. Schon seit Wochen beschäftigen sich Fans und Experten mit den Mock-Drafts und spielen alle möglichen Szenarien durch, welche Teams welchen Bedarf haben und welcher Spieler wann an welcher Stelle von welchem Team gewählt wird. Aber ähnlich wie bei den zahlreichen Vorhersagen zum Jahreswechsel kommt es auch hier oft anders, als die meisten denken.

Aus wieviel Runden besteht der NFL Draft?

Der NFL Draft besteht aus sieben Runden mit je 32 Picks. Die NFL reduzierte im Laufe der Jahre die Anzahl der Runden im Draft. Gab es anfangs noch bis zu 30 Runden, wurden diese 1967 auf 17 und 1975 auf zwölf Runden reduziert. Seit 1994 besteht der Draft aus sieben Runden.

Die offiziellen NFL Draft Caps werden von New Era produziert und veröffentlicht. Die Caps werden von den gedrafteten NFL-Spielern getragen, nachdem sie beim Draft gepickt / ausgewählt wurden. Die Caps sind bereits jetzt erhältlich. Die Caps sind in verschiedenen Farben erhältlich und haben das Logo des Teams auf der Vorderseite. Auf der Seite ist das Logo der NFL zu sehen. Der Moment, in welchem der ausgewählte Spieler die Cap seines neuen Teams bekommt ist immer etwas ganz besonderes und ein beliebtes Fotomotiv. Und natürlich für die Fans ein absolutes must have. Daher produziert New Era zu jeder Draft eine ganz spezielle neue Kollektion, welche immer sehr begehrt ist. In diesem Jahr haben die Carolina Panthers den ersten Draft Pick, den sie von den Chicago Bears getauscht haben. Danach folgen die Houston Texans und Arizona Cardinals. Super Bowl Sieger Kansas City Chiefs kann erst als letztes und 32. Team in der ersten Draftrunde seinen Wunschspieler auswählen. Vorletzter sind die Philadelphia Eagles, welche im Super Bowl knapp gegen die Chiefs verloren hatten.

