NFTfolio revolutioniert den NFT-Markt

Die einfachste und umfassendste Möglichkeit, NFT-Investitionen im Auge zu behalten

Grünwald im Juni 2023 – NFTfolio, das innovative Tool für NFT-Investoren, bietet seinen Nutzern die einfachste und umfassendste Möglichkeit, ihre NFT-Investitionen im Auge zu behalten. Das Dashboard des Tools NFTfolio zeigt den Kunden alles, was sie über ihr NFT-Portfolio wissen müssen, auf einen Blick. Mit NFTfolio können Nutzer blitzschnell Trends erkennen und analysieren, bleiben auf dem Laufenden über Marktbewegungen und treffen informierte Entscheidungen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Die Nutzer können den Wert ihres Portfolios immer im Blick behalten: inklusive des Portfolio-Werts nach Floor, Veränderungen über 24h, 7d, 30d, Wert nach 7-Tage Durchschnitt Verkäufen und Wert der Opensea Angebote. Weitere Informationen über dieses unglaublich nützliche Tool für NFT-Investore finden Sie auf der Website von NFTfolio unter https://nftfolio.io/

„NFTfolio“ gibt den Nutzern eine außergewöhnliche Übersicht über alle ihre NFTs, einschließlich des Kaufdatums und -preises, nicht nur des ETH-Preises. Außerdem zeigt es ihnen den Wert von ETH in Fiat-Währung zum Zeitpunkt ihres Kaufs. Die Webanwendung für NFT-Investoren „NFTFolio“ ermöglicht den NFT-Investoren, ihre NFT-Investitionen und den aktuellen Wert einfach zu verfolgen und zu verwalten. Das umfassende Dashboard bietet Anlegern die Möglichkeit, Trends zu bewerten, Ausgaben zu verfolgen, Handelserfolge zu messen und mehrere Wallets zu verwalten. Die von NFTFolio bereitgestellten Daten sind genau, umfassend und stets aktuell. Mehr über effizientes Tool von NFTfolio und Referenzen jetzt im Internet unter: https://nftfolio.io/

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden die einfachste und umfassendste Möglichkeit zu bieten, ihre NFT-Investitionen im Auge zu behalten“, sagt Alexander Sachs, Mit-Gründer von NFTfolio. „Unser Tool ist einzigartig und bietet eine unglaubliche Übersicht über alle Aspekte des NFT-Portfolios. Wir sind überzeugt, dass es Investoren dabei helfen wird, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Investitionen zu optimieren.“

NFTfolio bietet eine hervorragende Lösung zur Verwaltung von NFT-Portfolios. Die Plattform beeindruckt mit erstklassigen Daten und einer intuitiven Benutzeroberfläche, die es Ihnen ermöglicht, den wahren Wert Ihrer NFT-Sammlung zu ermitteln. Dabei berücksichtigt NFTfolio wichtige Faktoren wie historische Währungswerte, Portfolio-Wert nach durchschnittlichem Verkauf. Die direkten Links zu jedem Asset und die Möglichkeit, Transaktionshistorien der Wallets zu verknüpfen, machen NFTfolio zur perfekten Wahl, um den Überblick über die Sammlung zu behalten.

Alexander Sachs und Mike Hager, Gründer von NFTFolio, sind wahre Vorreiter im Bereich der Finanzen und der Blockchain-Technologie. Ihre langjährige Erfahrung und ihr unerschütterlicher Glaube an die Zukunft dieser Technologie haben sie dazu befähigt, NFTFolio zu gründen. Mit ihrer tiefen Leidenschaft für die Blockchain-Technologie haben sie zahlreiche erfolgreiche Zusammenarbeiten durchgeführt und sind nun bereit, ihr Fachwissen in den Aufbau von NFTFolio zu investieren. Diese innovative Softwarefirma hat es sich zur Aufgabe gemacht, NFT-Portfolios effektiv zu verwalten und wird zweifellos dazu beitragen, die Welt der Kryptowährungen zu revolutionieren. Dank ihrer Vision und ihrem Know-how sind Alexander Sachs und Mike Hager die perfekten Partner für alle, die in die Welt der NFTs eintauchen möchten.

Alexander Sachs und Mike Hager, Gründer von NFTFolio, sind wahre Vorreiter im Bereich der Finanzen und der Blockchain-Technologie. Ihre langjährige Erfahrung und ihr unerschütterlicher Glaube an die Zukunft dieser Technologie haben sie dazu befähigt, NFTFolio zu gründen. Mit ihrer tiefen Leidenschaft für die Blockchain-Technologie haben sie zahlreiche erfolgreiche Zusammenarbeiten durchgeführt und sind nun bereit, ihr Fachwissen in den Aufbau von NFTFolio zu investieren. Diese innovative Softwarefirma hat es sich zur Aufgabe gemacht, NFT-Portfolios effektiv zu verwalten und wird zweifellos dazu beitragen, die Welt der Kryptowährungen zu revolutionieren.

Kontakt

NFTfolio GmbH

Alexander Sachs

Bomhardstr. 7

82031 Grünwald

015110867089



https://nftfolio.io/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.