Nicht die Zähne an Plastik ausbeißen: Beovita stellt Kaugummi Doctor Gum® mit Schwarzkümmelöl vor

Plastikfreier, nachhaltiger Zahn- und Zahnfleischpflege-Kaugummi – vollständig biologisch abbaubar

Berlin, 29. September 2020 – In der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren konsumierten im Jahr 2019 rund 9,97 Millionen Personen mehrmals pro Woche Kaugummi. Dies besagt die Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA). Die wenigsten Konsumenten wissen, dass sie dabei auf Plastik kauen, denn ein herkömmlicher Kaugummi enthält zu großen Teilen den thermoplastischen Kunststoff Polyvinylacetat. Die Beovita Vital GmbH, Spezialist für Zahn- und Zahnfleischpflege, hat “Doctor Gum” auf den Markt gebracht. Der zu 100 Prozent natürliche Kaugummi ist biologisch abbaubar und pflegt Zähne und Zahnfleisch intensiv. Gegenüber anderen natürlichen Kaugummis zeichnet er sich außerdem durch die Bestandteile Schwarzkümmelöl und Xylitol aus. Diese sorgen für eine vollkommen neue Pflegeleistung auf diesem Gebiet.

“In vielen Kaugummis befinden sich Plastiken – ein Mix aus erdölbasiertem Kunststoff und Chemikalien wie Polyethylen und Polyvinolacetat”, erklärt Dr. med. dent. Ismail Özkanli, Geschäftsführer der Beovita Vital GmbH. Er ergänzt: “Den Kunststoffen, die im Kaugummi enthalten sind, werden außerdem beispielsweise Weichmacher zugesetzt und diese können sich auf die Gesundheit des Menschen auswirken. Daneben belastet die plastische Kaumasse auch die Umwelt, da diese Art Kaugummi nicht biologisch abbaubar ist.”

100% natürliche Kaumasse – zugunsten von Umwelt und Gesundheit

Beovita hat den Zahnfleischpflegekaugummi “Doctor Gum”, der biologisch abbaubar, kunststoff- und mineralölfrei ist, entwickelt. Der Kaugummi besteht rein aus pflanzlichen Zutaten, ist gluten-. aspartam-, lactose- und erdölfrei sowie vegan.

“Doctor Gum ist umweltfreundlich und nachhaltig. Wir verwenden die zu 100 Prozent natürliche Kaumasse Chicle. Sie wird gewonnen aus dem Saft des Breiapfelbaums, der in den Tropen Zentralamerikas wächst und bereits von den Maya’s verzehrt wurde. Der Kaugummi bekommt dadurch auch eine angenehme Kaukonsistenz”, erklärt Dr. med. dent. Ismail Özkanli.

Alleinstellungsmerkmal: Schwarzkümmelöl

Der Kaugummi “Doctor Gum” besitzt gegenüber anderen Produkten dieser Art im Markt ein Alleinstellungsmerkmal: Er wirkt durch die hohe Qualität des enthaltenen Schwarzkümmelöls antibakteriell und fördert ein gesundes Zahnfleisch. Dieses Öl unterstützt beispielsweise bei einer Parodontose-Behandlung die Darmflora und stärkt somit das Immunsystem im Kampf gegen den Parodontose-Erreger. Zusätzlich enthält der Kaugummi Xylitolund frische Minze. Es entsteht somit eine hohe Pflegeleistung, die dem Anwender gleichzeitig gut schmeckt.

Die Beovita Vital GmbH mit Sitz in Berlin ist auf Zahn- und Zahnfleischpflege spezialisiert. Das Unternehmen erlangte deutschlandweit Bekanntheit durch das TV-Format “Die Höhle der Löwen”. Die Investoren Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel sind seit 2017 Geschäftspartner der gemeinsam gegründeten Beovita Vital GmbH. Im Verbund verhalfen sie dem Produkt “Parodont”, einem Zahnfleischpflege-Gel, zur Marktreife. Der Gründer und Zahnmediziner Dr. med. dent.Ismail Özkanli hat sich mit seinem Unternehmen besonders der unterstützenden Pflege für Zahnfleischprobleme wie Parodontitis verschrieben. Zum Portfolio von Beovita gehören neben dem Parodont-Gel auch das weltweit einzige pflanzliche natürliche Fluorid-Gel sowie eine fluoridfreie, zu 100 % natürliche Zahnpasta und Schwarzkümmel-Öle/-Kapseln der höchsten Qualität. Die Produkte sind erhältlich in allen bekannten Drogeriemärkten, Apotheken, Online-Apotheken, bei Handelsketten, QVC, über Dental-Großhändler und in Prophylaxe-Shops sowie sonstigen Onlineshops und auf Marktplätzen. Im Jahr 2018 kam mit der Media Ventures und ihrem geschäftsführenden Gesellschafter Dirk Ströer ein weiterer Investor hinzu. Im Jahr 2019 folgte ein Accelerator Deal mit ProSiebenSat1.

www.beo-vita.de

Firmenkontakt

Beovita Vital GmbH

Dr. med. dent. Ismail Özkanli

Innsbrucker Straße 22

10825 Berlin

+49 (0)30-6143480

i.oezkanli@beo-vita.de

http://www.beo-vita.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0 211 9717977-0

up@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.