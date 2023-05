Nicht nur für Leistungssportler: Sportphysiotherapie in Bühl

Auch Sportler, die keinen Leistungssport betreiben, profitieren von Sportphysiotherapie

BÜHL. Viele Hobbysportler glauben, dass Sportphysiotherapie nur für Profi- und Leistungssportler relevant ist. Doch das ist ein Irrtum, weiß Andreas Macau, der Geschäftsführer von Athletico Bühl. Auch Freizeitsportler können enorm von der Sportphysiotherapie profitieren – und das gleich aus mehreren Gründen.

Professioneller Trainingsaufbau- und -begleitung in der Sportphysiotherapie

Beim Training können sich schnell Fehler einschleichen, die auch Freizeitsportlern schwer zu schaffen machen können. Fehlendes Aufwärmen, falsches Dehnen oder inkorrekte Bewegungsausführung kommen unerfreulich oft auch bei Hobbysportlern vor. Zum einen verhindern solche Ungenauigkeiten oft Fortschritte bei der sportlichen Entwicklung des Sportlers. Im schlimmsten Fall können sie sogar zu Schmerzen, Fehlbelastungen und Verletzungen führen. Aus diesem Grund ist eine professionelle Beratung von Freizeitsportlern durch einen Sportphysiotherapeuten so wichtig.

Sportphysiotherapie nach Verletzungen

Nach einer Verletzung kann der Therapeut den Sportler nicht nur durch fachgerecht angeleitete Übungen oder physikalische Therapie bei der Genesung unterstützen. Sportphysiotherapeuten arbeiten auch eng mit den behandelnden Ärzten zusammen, um eine möglichst optimale Behandlung zu gewährleisten. Regelmäßige Erfolgskontrollen zeigen, ob die Therapieziele erreicht werden oder nicht. So kann der Therapieplan auch während der Behandlung noch fortlaufend bedarfsgerecht angepasst werden.

Dabei bietet die Sportphysiotherapie eine breite Palette an Behandlungsmethoden. Neben gezielten Übungen zum Muskelaufbau, zur Förderung von Ausdauer, Koordination und Kraft mit oder ohne Gerät können auch Massagen und physikalische Behandlungsverfahren Teil der Sportlerbegleitung sein. Kälte- und Wärmetherapie oder Elektrotherapie können zum Beispiel eingesetzt werden, um Schmerzen und Überlastungsfolgen zu lindern, die Durchblutung anzuregen oder den Muskelaufbau zu beschleunigen.

Athletico Bühl: Sportphysiotherapie nach individuellen Bedürfnissen

„Eine sinnvolle, effektive Kombination von Maßnahmen ist wichtig“, rät Andreas Macau, „denn der Behandlungsplan sollte sich stets nach den individuellen Bedürfnissen des Patienten richten und auch die Sportart berücksichtigen, die er betreibt“. So nehmen auch Freizeitsportler viel Positives aus dem professionellen Feedback, der Anleitung und dem Fachwissen der Sportphysiotherapeuten mit und stellen sicher, dass ihnen der Spaß am Sport lange erhalten bleibt.

Das ATHLETICO in Bühl – steht für moderne Physiotherapie und medizinisches Fitnesstraining an hochwertigen Kraftgeräten der neusten Generation. Unser hochqualifiziertes Team bietet eine Reihe von Behandlungen an. Darüber hinaus auch Präventivleistungen, wie zum Beispiel Massagen oder Personal Training und die Möglichkeit, sich nach Abschluss Ihrer erfolgreichen Behandlung bei uns im Medical Fitness anzumelden.

