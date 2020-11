Nicole Rösler beim Speaker-Slam: Wie der Satz des Pythagoras den Geschäftserfolg steigert

Noch nie war die Dichte der Redner*innen so hoch. Es wurde mit gefiebert, die Daumen gedrückt und manchem Vortragenden war die Aufregung anzumerken, bis nach über 8 Stunden “Speaker-Slam” und 77 Beiträgen feststand: Der Weltrekord ist gemeinsam gelungen!

Nach New York, Wien, Hamburg, Stuttgart und München fand der 1. Internationale Speaker Slam am 17. Oktober 2020 unter strengen Corona Auflagen in Mastershausen statt. Der Rednerwettstreit weist weltweit die meisten Vortragenden hintereinander auf.

Darunter auch Nicole Rösler aus Hannover. In 3:33 Minuten erklärte sie dem Publikum und der Jury mit Begeisterung, wie jedes Unternehmen seinen Geschäftserfolg mit dem Satz des Pythagoras deutlich erhöhen kann. Rösler ist Vielen in und um Hannover aus der Gastronomie und als Vorstandsmitglied des DEHOGA Region Hannover e.V. bekannt. Sie war von 1997 bis 2013 Gastronomin, zuletzt 9 Jahre als Inhaberin der Brasserie Fresko. Währenddessen entwickelte sie ihre Erfolgsformel. Nach der sie seit 2013 mit ihrer Firma “BEGEISTERT ARBEITEN” Unternehmen bis 100 Mitarbeitende berät.

Die Formel kurz erklärt: Das a steht für die Absicht aller Akteure im Unternehmen, das b für die Begeisterung im Betrieb und das c dafür die Chancen mehr customer (Kunden) und cash zu generieren. Wird der Fokus auf a = alle Akteure im Unternehmen gerichtet, steigt fast automatisch b = die Begeisterung für den Betrieb sowie das c in Form von customern bzw. cash. Was so einfach klingt, ist nicht immer leicht umzusetzen. Unterstützung von extern kann daher hilfreich sein.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die von den Vortragenden selbst bestimmt werden, jedoch in 4 Minuten auf den Punkt gebracht werden müssen. Danach wird das Mikro abgeschaltet. Die 77 Teilnehmer*innen kamen aus acht Nationen und wurden von einer erfahrenen Jury beurteilt: Jörg Rositzke, Geschäftsführer des TV-Senders Hamburg 1, Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Martina Kapral von der Redneragentur und die Stimmexpertin Diana Dressler.

Neben dem Weltrekord erhielt Nicole Rösler zum Abschluss den begehrten “Excellence Award”. Hermann Scherer lobte ihre abwechslungsreiche, kraftvolle Rede und vor allem das Miteinbeziehen des Publikums, was nur wenigen Vortragenden gelingt.

BEGEISTERT ARBEITEN ist ein Beratungsunternehmen welches vornehmlich im Dienstleistungsbereich und Sozialwesen Firmen bis 100 Mitarbeitende berät. Die Inhaberin Nicole Rösler ist seit 1997 Unternehmerin und zäumt mit Ihrer Erfolgsformel a² + b² = c² das Pferd von hinten auf. Sie stellt konsequent alle Menschen des Unternehmens in den Mittelpunkt. Denn begeisterte Akteure sind ein Erfolgsgarant.

