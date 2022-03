NikiWOW – mit Feng-Shui im eigenen Zuhause und am Arbeitsplatz zu mehr Harmonie

Die Arbeitswelt hat in den letzten Monaten und Jahren große Veränderungen erlebt. Die Digitalisierung schreitet in nahezu allen Lebensbereichen voran und auch der eigene Arbeitsplatz ändert sich stetig. Dies führt oft zu Konflikten in der Familie oder auch unter Kollegen, wenn es um räumliche Umgebung geht. Niki Nauschnegg kennt die Herausforderungen von Unternehmen und Familien, wenn sich das gewohnte Umfeld verändert, und hat die Lösung: Die Gestaltung und Ausrichtung der Plätze, an denen wir verweilen und uns längere Zeit aufhalten und des eigenen Arbeitsplatzes nach den Lehren des Feng-Shui. Niki ist Feng-Shui Beraterin aus Überzeugung mit zertifizierter Ausbildung. Nach ihrer Ausbildung im Feng-Shui Institute of Excellence in Deutschland hat sie ihre Karriere gestartet und berät Familien und Unternehmen dabei, Räume und Arbeitsplätze zu optimieren.

Wer die Lehren des Feng-Shui anwendet, wird feststellen, dass bereits kleine Veränderungen viel bewirken können. Feng-Shui lässt sich nicht nur in Wohn- und Büroräumen, sondern auch für alle anderen Bereiche anwenden: ob Gesundheit, Finanzen, Karriere oder Beziehungen. Mit Feng-Shui kommt all das in einen natürlichen Fluss. Die Lehren des Feng-Shui sind auf Gegensätze (Yin & Yang) und deren Ausgleich auf der Basis der 5 Elemente aufgebaut.

Wohlbefinden und Schaffen von WOW Effekten in den eigenen Räumen

Niki Nauschnegg ist Expertin, wenn es darum geht, Räume zu schaffen, in der die Energie frei fließen kann. Menschen finden darin optimale Möglichkeiten, mit Feng-Shui ihr Leben positiv zu gestalten. Raumgestaltung nach Feng-Shui steht für Ordnung im Raum – für eine natürliche und damit perfekte Umgebung. Das Qi ist die Lebensenergie, welche durch die Räume fließt und vom Menschen zu seinen Gunsten genutzt werden kann. Feng-Shui basiert auf der Beobachtung der Natur, deren Zyklen und die Wirkung auf den Menschen. Diese alte Lebensweisheit ist für Menschen wie ein Kompass, der sie durch das Leben führt. Feng-Shui beeinflusst die Lebensqualität von Menschen und bringt Harmonie.

Räume können mehr

Räume können, wenn sie optimal und nach den Lehren des Feng-Shui gestaltet sind, Gesundheit und innere Stabilität stärken. Gerade in Zeiten von Krisen und vielen gesellschaftlichen Herausforderungen bieten Räume Werte wie Sicherheit, Ruhe und Ordnung. Niki gestaltet Räume nach Feng-Shui über Online-Beratung und direkt vor Ort in Niederösterreich, Wien, Burgenland und Steiermark.

Über NikiWOW

Niki Nauschnegg ist es ein persönliches Anliegen, dass Menschen lernen, ihre Räume wertzuschätzen und dankbar für das schützende Dach über ihrem Kopf zu sein. Sichere vier Wände zu besitzen, ist heute für viele Menschen auf der Welt leider keine Selbstverständlichkeit.

Am 30. April 2022 findet in Graz/Österreich das „Kinderfestival“ satt. Niki ist dort mit einem eigenen Messestand vertreten. Sie begleitet und organisiert zudem internationale Projekte in Deutschland und der Schweiz und hat ihre Fühler auch schon nach Gran Canaria und Paraguay ausgestreckt.

Mehr zu Niki findest du auf ihrer Facebookseite https://www.facebook.com/nikiWOWathoME/

Niki macht Einrichtungsvorschläge aus Überzeugung mit zertifizierter Ausbildung durch das Feng-Shui Institute of Excellence. Sie berät Familien und Kleinunternehmer dabei, Räume und Arbeitsplatz mit den 5 Elementen zu optimieren.

Firmenkontakt

WOW@hoME e.U.

Veronika Nauschnegg

Gießhübler Straße 21/3/47

2371 Hinterbrühl

+43-660-2121425

wow@nikiwow.com

https://www.nikiwow.com/

Pressekontakt

The Way of Business TV

Ron Gebauer

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.