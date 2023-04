Nitro Concepts X1000 – Transformers Editions

Jetzt neu bei Caseking!

Transformiere dein Setup mit den Transformers Special Editions von Nitro Concepts! In Kooperation mit Hasbro sind drei spektakuläre Special Editions des X1000 entstanden, die den ikonischen Transformers Look zum Leben erwecken und dabei besten Komfort bieten. Die Optimus Prime, Autobots und Decepticons Editionen begeistern mit perfekt abgestimmten Farben und Details auf Basis der klassischen Designs. Ein Muss für jeden Fan!

Autobots roll out! Die Transformers Edition bringt drei liebevoll gestaltete Gaming Chairs, mit denen sowohl Autobot-Enthusiasten als auch Decepticon-Fans auf ihre Kosten kommen. Die drei Modelle basieren jeweils auf den Farbschemata und den Logos einer der beiden Fraktionen Autobots oder Decepticons, oder des legendären Anführers der Autobots selbst, Optimus Prime.

Kleinere Details und Applikationen erinnern an den Look der Transformers und verschmelzen ihren ikonischen Stil mit der hohen Funktionalität des X1000.

Die Features der Nitro Concepts X1000 – Transformers Editionen im Überblick:

Schicke Gaming- und Bürostühle im Transformers-Design

Ikonisches Farbschema und feine Stickereien angelehnt an Optimus Prime, die Autobots und Decepticons

Top-Ergonomie dank flexibler Verstellmöglichkeiten

100 % vegane Bezüge aus PU-Imitationsleder sind wasserabweisend, einfach zu reinigen, atmungsaktiv und robust

Hochdichte Kaltschaumpolsterung für besten Komfort und lange Lebensdauer

Rückenlehne zwischen 90 und 125 Grad justierbar

60-mm-Rollen für Hart- & Weichböden geeignet

Robuster Stahlrahmen, belastbar bis zu 135 kg

Zertifiziert als Bürostuhl gemäß DIN EN 1335

Der Nitro Concepts X1000 bietet die perfekte Basis für diese einzigartigen Special Editions. Das ergonomische Design, der exzellente Komfort und die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten, machen ihn auch für lange Sessions ausgesprochen bequem.

Hochwertige Materialien sorgen dafür, dass sich niemand mit Quietschen, Knarren oder schnellem Verschleiß herumschlagen muss.

Der offenporige, verformungsresistente Kaltschaum dient als Polsterung und kann mit einer speziell auf die Anforderungen langer Haltbarkeit optimierten hohen Dichte auftrumpfen. Dadurch ist er nicht nur atmungsaktiv, sondern gewährleistet zeitgleich eine lange Formstabilität.

Die Nitro Concepts X1000 Transformers Editionen kosten 299,90 Euro und sind ab sofort lieferbar!

Alle Details zu den Nitro Concepts X1000 Transformers Editionen findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/transformers-edition

