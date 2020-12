Nitrobox gelingt Sprung in die Top 10 beim Deloitte Technology Fast 50 Award

Das Hamburger Unternehmen ist als eine der am schnellsten wachsenden Software-Firmen Deutschlands ausgezeichnet worden.

Hamburg, 01. Dezember 2020 | Innovative Technologien treffen auf wirtschaftlichen Erfolg: Zum 18. Mal hat Deloitte die am schnellsten wachsenden Unternehmen der deutschen Tech-nologiebranche mit dem Technology Fast 50 Award prämiert. Die Nitrobox schaffte am Abend den Sprung in die Top 10 und wurde mit dem 9. Platz prämiert. Das enorme Wachstum von Nitrobox hat das Unternehmen von einem erfolgreichen Start-up zu einem globalen Software-Anbieter werden lassen – auf Augenhöhe mit international bekannten Unternehmen.

Pandemiebedingt hat die Auszeichnung der 50 am schnellsten wachsenden Unternehmen erstmals online stattgefunden. Die Stimmung bei der virtuellen Verleihung der Awards war dennoch feierlich und spannend. Die nominierten Unternehmen fieberten gemeinsam online ihren Auszeichnungen beim Deloitte Technology Fast 50 Awards entgegen. Die Nitrobox er-reichte mit dem 9. Platz der am schnellsten wachsenden Software-Unternehmen ein fantasti-sches Ranking. Bewertungskriterium ist das prozentuale Umsatzwachstum der letzten vier Geschäftsjahre. Hier konnte die Nitrobox mit 1.284,06 Prozent überzeugen.

“Wir sind sehr stolz darauf, dass Nitrobox in diesem Jahr zu den Preisträgern gehört und zu-dem noch unter die TOP 10 der prämierten Unternehmen fällt. Diese Auszeichnung mit dem 9. Platz bestätigt nicht nur unser fantastisches Unternehmenswachstum in den vergangenen vier Jahren, sondern auch den großartigen Erfolg unserer smarten Cloud-Plattform, mit der Unternehmen in der Lage sind, anspruchsvolle digitale Geschäftsmodelle in kürzester Zeit abzurechnen und komplexe Order-to-Cash-Prozesse zu automatisieren”, so Henner Heis-termann, Gründer und Geschäftsführer der Nitrobox GmbH. “Insbesondere dem unermüdli-chen Einsatz des gesamten Nitrobox-Teams ist diese Auszeichnung zu verdanken”, so Heis-termann weiter.

Mit dem Technology Fast 50 Award ehrt Deloitte jährlich die am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in den Bereichen Biotechnologie & Pharmazie, Energietechnologie, Kommunikation, digitale Inhalte, Medien & Unterhaltung, Hardware, medizinische Geräte, Software und FinTech.

“Die Preistrager des Deloitte Technology Fast 50 zeigen mit ihren Produkten und Services, wie sich Innovationen und unternehmerischer Erfolg vereinen lassen”, erklart Dr. Andreas Gentner, Partner und Leiter des Bereichs Technology, Media & Telecommunications EMEA bei Deloitte. “Ich wunsche unseren Teilnehmern und Preistragern alles Gute fur ihre unter-nehmerische Zukunft. Ihr Erfolg stimmt optimistisch fur den Tech-Standort Deutschland.

Der erste Technology Fast 50-Wettbewerb fand 1995 in den USA statt. In Deutschland zeich-net Deloitte seit nunmehr achtzehn Jahren wachstumsstarke Technologieunternehmen aus.

Unternehmen erzielen durch den Einsatz der Nitrobox Software (SaaS) Wachstum durch wieder-kehrende Umsätze und profitieren von einer verkürzten Time-to-Market. Denn die ausgeprägte Flexibilität von Prozessen ermöglicht weltweite Rollouts innerhalb weniger Wochen. Durch die ho-he Skalierbarkeit der Plattform kann die Zahl an Mikrotransaktionen schnell anwachsen und schafft viel Spielraum für geschäftliche Entwicklungen. Mit Teams in Hamburg, Stuttgart und Kra-kau bedient Nitrobox mit einem 40-köpfigen Expertenteam Kunden aus mehr als 70 Ländern weltweit.

