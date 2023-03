njoy online marketing ist Google Premium Partner 2023

Google zeichnet die njoy online marketing GmbH erneut als Google Premium Partner aus.

Februar 2023: Als führendes Unternehmen im Bereich digitales Marketing gibt njoy online marketing stolz bekannt, dass es bereits zum zweiten Mal von Google als Premium Partner ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung verdeutlicht die exzellente Zusammenarbeit zwischen njoy online marketing und Google, speziell herausragende Know-how und Engagement im Bereich der Suchmaschinenwerbung.

Das Google Premium Partner-Siegel ist eine Auszeichnung der besten 3 % Deutschlands für Fachwissen und die Kompetenz in der Nutzung von Google-Produkten und -Dienstleistungen, einschließlich Google Ads und Google Analytics.

njoy online marketing hat sich im Rahmen eines strengen Auswahlprozesses qualifiziert, der sowohl technische Fähigkeiten, Wissen über Google-Produkte als auch die Erfolgsbilanz in der Verwaltung von Google Ads-Kampagnen bewertet.

„[Wir] freuen wir uns sehr, dass njoy weiterhin offiziell als führender Google Ads-Spezialist in Deutschland und der gesamten Branche anerkannt bleibt. Das ist wirklich eine super Leistung, die nicht so vielen Agenturen gelingt und es freut uns, dass ihr mit der Auszeichnung die Anerkennung für euer Engagement insbesondere gegenüber euren Kunden erhaltet“, gratuliert Fabian Hielscher von Google der ausgezeichneten njoy online marketing GmbH.

Als Google Premium Partner verfügt njoy über exklusive Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Trends im digitalen Marketing und kann seinen Kunden maßgeschneiderte Strategien, Lösungen und Ressourcen bieten, um deren Geschäftsziele zu erreichen.

Über die njoy online marketing GmbH:

Njoy online marketing ist eine inhabergeführte Agentur im Bereich digitales Marketing und bietet kleinen, mittelständischen sowie großen Unternehmen in ganz Deutschland, aber auch weltweit ein breites Spektrum an Lösungen, um ihre Online-Präsenz zu maximieren und optimieren. njoy verfügt über umfangreiche Erfahrung bezüglich Handling von Google Ads-Kampagnen, Suchmaschinenoptimierung, Social Media Marketing, E-Mail-Marketing und anderen digitalen Marketingkanälen.

Kontakt:

njoy online marketing GmbH

Hohenstaufenring 62

50674 Köln

0221 / 5714 3027 53

info@njoy-online-marketing.de

Die njoy online marketing GmbH ist Dienstleister für Online Marketing und bietet darüberhinaus Seminare an. Unter die Beratungsleistung fallen die Suchmaschinenoptimierung, die Suchmaschinenwerbung, Display Advertising, eBay und Amazon Beratung sowie die Conversion Optimierung.

Firmenkontakt

njoy online marketing GmbH

Daniel Heidinger

Hohenstaufenring 62

50674 Köln

0221 / 5714 3027 53

http://www.njoy-online-marketing.de

Pressekontakt

njoy online marketing GmbH

Angela Selbert

Rothgerberbach 6

50676 Köln

0221 / 298 012 63

0221 / 969 893 70

http://www.njoy-online-marketing.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.