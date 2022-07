nobis Hof bietet Senioren und Flüchtlingen und ein Zuhause

Die PSD Bank Hannover eG hat im Mai 2022 sein Immobilienportfolio um eine seniorengerechte Wohnanlage in Pattensen erweitert. Das Objekt wird derzeit auch für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt.

Der „nobis Hof“ an der Koldinger Straße in Pattensen zeugt davon, dass sich die PSD Bank Hannover in der Region für das Angebot von Wohnraum stark macht. Mit dem Kauf des nobis Hof wird das Portfolio um eine ESG-konforme Immobilie mit einem Energieausweis A+ erweitert, die 56 seniorengerechte Wohnungen, einen Empfangs- und Verwaltungsbereich, sowie mehrere Verweilbereiche und Gemeinschaftsräume zur privaten Nutzung bietet. Die Bank handelt mit dem nobis Hof im Sinne der Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien und nimmt soziale Verantwortung wahr. Aufgrund der prekären Lage wohnungssuchender Flüchtlinge aus der Ukraine bietet die Anlage inzwischen auch 15 schutzsuchenden Familien ein Zuhause. Die Wohnungsgrößen zwischen 44 und 60 qm bieten genügend Platz für ukrainische Mütter, die vorwiegend mit Kleinkindern in Anlage wohnen und sind ebenso für Senioren ideal. Jede Wohnung verfügt über einen offenen Wohn- und Kochbereich, einen separaten Schlafraum, einen Abstellraum sowie eine Terrasse oder einen Balkon.

Die Verwaltung hat die die PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH, eine hundertprozentige Tochter der PSD Bank, die auch als Immobilienmakler fungiert, zusammen mit der nobis Hof Dienstleistungen GmbH übernommen. Derzeit ist das Objekt allerdings voll vermietet. Torsten Krieger, Vorstand der PSD Bank Hannover dazu: „Wir haben mit dem nobis Hof ein sehr schönes Objekt erworben und freuen uns, dass wir über Spendenaktivitäten hinaus einen Beitrag zur Abfederung der Ukrainekrise leisten können. Die Wohnsituation der geflüchteten Familien wird verbessert und zudem sehen wir, wie gut das Zusammenleben zwischen Jung und Alt funktionieren kann!“.

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2021).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

