17.12.2021

noblechairs stellt das nächste Highlight in Kooperation mit MARVEL vor: Die noblechairs EPIC Spider-Man Edition schwingt sich zu eurem freundlichen Nachbarschafts-Händler Caseking. Das zweite spektakuläre Ergebnis aus der Zusammenarbeit nach der unbesiegbaren HERO Iron Man Edition, ist Peter Parkers ganz eigene Version des EPIC. Ein Muss für jeden Spider-Man und MCU Fan der sein Gaming Setup vervollständigen möchte.

Die rote und schwarze Oberfläche ist mit Spider-Mans ikonischem Netz-Muster und feinen, gestickten Details dekoriert. In der Mitte der Rückenlehne thront das unverkennbare, achtbeinige Logo. Auf der Rückseite wird das Design von dem Logo vervollständig, das Fans von Ditkos klassischem Spidey Kostüm sehr vertraut sein dürfte. Eine Erinnerung, dass aus großer Kraft, große Verantwortung folgt. Also, schwingt euch in diesen einmaligen Stuhl und erlebt eure eigenen erstaunlichen Abenteuer!

Die Features der noblechairs EPIC Spider-Man Edition im Überblick:

-edler Gaming Stuhl im ikonischen Spider-Man Design

-schwarzes Spinnen-Artwork frontal mittig wie auf dem Original-Anzug

-detaillierte Akzente wie das genähte Spinnennetz und die blau gefärbten Linien

-Spider-Man Schriftzug und klassisches Logo, gestickt auf der Rückseite

-bis zu 135° verstellbare Rückenlehne

-komfortable und dichte Kaltschaumpolsterung

-ergonomische 4D-Armlehnen

-XL-Rollen, für Hart- und Weichböden geeignet

-1,5 mm starkes, 100 % veganes PU-Leder

-Strapazierfähig, leicht zu reinigen, wasserabweisend und atmungsaktiv

-geeignet für bis zu 120 KG

Dieser mit strapazierfähigem PU-Leder gepolsterte Gaming-Stuhl in der Spider-Man Edition zeichnet sich durch ein spezielles Design und Artwork aus. Zudem verfügt er über eine komfortable, dichte Kaltschaumpolsterung, hervorragende Ergonomie, 4D-Armlehnen, XL-Rollen und Support für bis zu 120 kg.

Die integrierte Wippmechanik mit Arretierfunktion ermöglicht es dem Nutzer, mit Hilfe eines seitlich angebrachten Hebels im perfekten Winkel zu entspannen. Mit diesem Hebel lässt sich der Winkel zwischen Rückenlehne und Sitzfläche anpassen und arretieren, sodass der noblechairs EPIC die perfekte Sitzposition für maximale Entspannung und Komfort bietet.

In Zusammenarbeit mit noblechairs‘ weltweit bekannten eSports-Proteam-Partnern wurde der EPIC für besonders lange Gaming-Sessions entworfen. Eine optimierte Ergonomie, bei der der Komfort über einen längeren Zeitraum oberste Priorität hat, ist hierbei entscheidend.

Seit die European Hardware Association (EHA) 2017 die Gaming Chair Kategorie etabliert hat, hat noblechairs seit fünf Jahren einen tadellosen Lauf hingelegt, der von den renommiertesten Tech-Sites in ganz Europa gewählt wurde.

Die noblechairs EPIC Spider-Man Edition kann für 459,90 Euro ab sofort bei Caseking bestellt werden und ist voraussichtlich ab Mitte Januar lieferbar.

