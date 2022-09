noblechairs HERO ST – Exzellenz neu erfunden

Jetzt NEU bei Caseking!

Mit dem HERO ST setzen noblechairs ihre Tradition fort, die besten Gaming- und Bürostühle anzubieten. Mit einem frischen Erscheinungsbild erweitert der HERO ST das Line-up dabei um eine neue Facette und begeistert alte und neue Fans gleichermaßen. Verfügbar mit atmungsaktivem Stoff- oder Hightech Kunstlederbezug und bester ergonomischer Ausstattung, veredelt der HERO ST ein jedes Setup.

Eng mit dem noblechairs HERO verwandt, teilen die Stühle der HERO ST Reihe die bekannten Vorzüge. Die exzellente Verarbeitung, sinnvollen ergonomischen Features und die außerordentliche Belastbarkeit zeichnen den HERO ST in gleichem Maße aus, wie schon der HERO diese Eigenschaften eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Dabei gibt der veränderte Look mit stilvollem Ausschnitt dem bewährten Design einen neuen Anstrich.

Die Features der noblechairs HERO ST im Überblick:

Edler Gaming- und Bürostuhl mit zwei hochwertigen Bezügen zur Auswahl

PU-Kunstlederbezug in Schwarz oder atmungsaktiver Stoff in Anthrazit

Verstellbare Lendenwirbelstütze und Wippmechanismus

Hochdichte Kaltschaumpolsterung für hohen Komfort und lange Lebensdauer

Kopfstütze aus Memory-Schaumstoff

Robuster Stahlrahmen belastbar bis zu 150 kg

60 mm große Rollen für harte und weiche Böden

Nach DIN EN 1335 als Bürostuhl zertifiziert

Die HERO ST Serie von noblechairs lässt sich enorm flexibel deinen Bedürfnissen anpassen. Die Höhenverstellung gepaart mit der praktischen Wippfunktion bietet den nötigen Bewegungsspielraum, um die perfekte Sitzposition zu finden. Mit einem Bewegungsspielraum von 11° bei der Wippmechanik und der Möglichkeit, die Rückenlehne von 90° bis 125° zu verstellen, lässt sich jederzeit bequem spielen, Filme schauen oder arbeiten.

Die noblechairs HERO ST Gaming-Stühle sind mit zwei attraktiven Bezügen verfügbar:

Die Black Edition bietet ein innovatives Hybridmaterial aus Vinyl und Polyurethan, das die besten Eigenschaften beider Ausgangsstoffe vereint. Durch eine chemische Reaktion beim Herstellungsprozess entstehen im Material mikrofeine Poren, die durchlässig für Luft und Wasserdampf sind. Diese Eigenschaft sorgt für ein perfektes Sitzklima und macht das Sitzen besonders komfortabel.

Der stilvolle Stoffbezug des HERO ST TX in Anthrazit ist angenehm weich und dabei dennoch bemerkenswert widerstandsfähig. Der Fleckenschutz macht das Gewebe sehr pflegeleicht und der Bezug verleiht dem HERO ST ein kuschelig bequemes Sitzgefühl.

Zudem verfügen sie über eine komfortable, dichte Kaltschaumpolsterung, hervorragende Ergonomie, 4D-Armlehnen, XL-Rollen und Support für bis zu 150 kg.

Die 4D-Armlehnen bieten mit ihrer vergrößerten Oberfläche und den umfangreichen Bewegungsmöglichkeiten eine Vielzahl einstellbarer Positionen, um die perfekte Haltung zu finden.

Seit die European Hardware Association (EHA) 2017 die Gaming Chair Kategorie etabliert hat, hat noblechairs seit sechs Jahren einen tadellosen Lauf hingelegt. Der Sieger wird von den renommiertesten Tech-Sites in ganz Europa gewählt.

Der noblechairs HERO ST TX kostet 419.90 Euro, die noblechairs HERO ST Black Edition ist für 469,90 Euro zu haben. Beide sind ab sofort lieferbar!

Alle Details zu den Noblechairs HERO ST Gaming-Stühlen findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/HERO-ST

